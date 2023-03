In occasione della Festa della Donna si gioca Busto-Scandicci

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- A1 Femminile senza un attimo di respiro. Ieri, lunedì 6 marzo, è andata in archivio l' 8a di ritorno con il match tra Firenze e Novara, ma domani, mercoledì 8 marzo, si torna già in campo per il match che opporrà la E-Work Busto Arsizio alla Savino Del Bene Scandicci. Le formazioni di Musso e Barbolini anticipano il match della 9a di ritorno perchè nei prossimi giorni la e-Work Arena non sarà disponibile. Il match cade proprio nel giorno della Festa della Donna e, cogliendo al volo l'occasione, la società biancorossa, darà vita ad una bella iniziativa offrendo l'ingrsso gratuito a tutte le donne.

La E-Work ritorna davanti al proprio pubblico dopo le due trasferte consecutive in terra piemontese e lo fa ospitando la seconda forza del campionato, la Scandicci di coach Barbolini, in serie positiva da ben nove partite. La nona giornata si presenta a dir poco intrigante, con molti scontri diretti nella parte alta della classifica. Nel weekend la capolista Conegliano ospiterà Novara mentre Milano farà visita a Chieri, ma le farfalle pensano alla propria rincorsa al sesto posto e alla battaglia con Bergamo e Casalmaggiore, impegnate entrambe in casa rispettivamente contro Macerata e Vallefoglia. Le biancorosse si presentano reduci dalla vittoria in rimonta sul campo di Pinerolo per 1-3 e ancora con Rosamaria in dubbio: in caso di forfait della brasiliana pronta Battista o in alternativa, come visto domenica dal secondo set, Lena Stigrot. La Savino del Bene dell’ex Mingardi, per la prima volta da avversaria alla e-work arena, giunge a Busto Arsizio dopo la netta vittoria contro Chieri per tre a zero ottenuta grazie a Sorokaite – MVP con 14 punti, 2 ace, 1 muro vincente e il 65% in attacco – e con una grande prova della cinese Zhu (21). Un successo che ha permesso di consolidare il secondo posto alle spalle di Conegliano (distante solo 4 punti) staccando Milano, ora a -7. Il bilancio dei precedenti in ambito italiano tra Busto e Scandicci è ad oggi favorevole alle toscane, in grado di aggiudicarsi 14 vittorie contro le 7 imposizioni delle farfalle. All’andata fu grande spettacolo, con le ragazze capitanate da Rossella Olivotto capaci di espugnare Palazzo Wanny al tie-break, ribaltando il 2-1 delle avversarie.

LE PAROLE DI MARCO MUSSO TECNICO DELL’ E-WORK BUSTO ARSIZIO-

« Ci aspetta una partita che non ha bisogno di essere presentata: Scandicci è una squadra nettamente più rodata rispetto alla gara di andata e che ha innestato una palleggiatrice nuova: troveremo una squadra che verrà per tenersi stretta il suo secondo posto in classifica. Sarà dunque una gara complessa e insidiosa, dove non ci si deve tirare indietro rispetto a nulla: o si rischia per giocarsela alla pari, altrimenti si perde in partenza ».

LE PAROLE DI MASSIMO BARBOLINI TECNICO DELLA SAVINO DEL BENE SCANDICCI -

« Dopo la bella vittoria contro Chieri, ci attende un’altra partita difficile con Busto Arsizio. Dobbiamo ricordarci cosa è successo all’andata. Loro sono una squadra che sta risalendo la classifica, che sta facendo bene e si gioca un posto nei playoff. Cercheranno in tutti i modi di metterci in difficoltà, noi cercheremo di fare del nostro meglio ».

SERIE A1

ANTICIPO 9a GIORNATA DI RITORNO-



Mercoledì 8 marzo ore 19.00

E-Work Busto Arsizio – Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Boris-Braico



LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 57 (20 – 1); Savino Del Bene Scandicci 53 (17 – 4); Vero Volley Milano 46 (15 – 6); Igor Gorgonzola Novara 42 (16 – 5); Reale Mutua Fenera Chieri 42 (14 – 7); Trasportipesanti Casalmaggiore 32 (10 – 11); E-Work Busto Arsizio 31 (10 – 11); Volley Bergamo 1991 31 (10 – 11); Il Bisonte Firenze 28 (9 – 12); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 25 (9 – 12); Cuneo Granda S.Bernardo 23 (8 – 13); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 13 (4 – 17); Wash4green Pinerolo 11 (3 – 18); Cbf Balducci Hr Macerata 7 (2 – 19).