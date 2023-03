Soverato vince in cinque sul campo della Futura

Una vittoria sofferta per le ragazze di Chiappini ma centrata contro una delle migliori formazioni della Pool A. Il successo di Korhonen e compagne avrebbe potuto essere addirittura da tre punti se fossero state capaci di mantere il vantaggio di 0-2 conquistato con due set travolgenti.

Soverato parte forte e si tiene le redini per i primi due parziali, mandando completamente in tilt le padrone di casa. Una Futura irriconoscibile nei primi due parziali subisce i colpi delle avversarie, che picchiano forte in battuta e mandano in confusione le bustocche. Subiscono il doppio schiaffo le biancorosse che anche nel terzo sembrano non cambiare passo e fanno correre più di qualche brivido ai tifosi rimediando la vittoria in un finale di fuoco deciso ai vantaggi. Il cambio di passo arriva nel quarto con Soverato che, tuttavia, non molla e tiene sempre il passo delle cocche, brave in quest’occasione a tirare fuori le unghie. Si spegne di nuovo la lampadina nel tie-break dove pesa troppo il doppiaggio al giro di boa e la vittoria finale è delle calabresi. Non bastano i 21 punti di Arciprete e la buona incidenza al centro della coppia Tonello-Botezat (32 punti in due) per spuntarla nel computo finale. Brilla invece tra le calabresi una Korhonen in serata di grazia con 31 punti MVP dell’incontro, accompagnata come al solito da Schwan, chirurgica con i suoi 22 punti.

I PROTAGONISTI-

Alessandra Mistretta (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Arrivati a questa fase, la pressione sicuramente c’è e sappiamo che ogni punto vale oro. Non so dire cosa sia successo, loro senza subbio hanno approcciato il match in modo cattivo e deciso e noi invece no. Non so davvero darmi una spiegazione. D’ora in avanti ogni sfida sarà essenziale e dovremo pensare a questa partita per lavorare su quello che abbiamo fatto male oggi. Sono contenta del carattere tirato fuori dopo il 2-0 ma non basta. Voglio solo che ripartiamo con la giusta cattiveria. Ognuna di noi ci ha sempre creduto però serve avere meno paura di fare e agire di più pensando a te stesso. Sono molto arrabbiata ma questo non ci deve far perdere d’animo ».

Emma Malinov (Volley Soverato)- « Siamo state davvero brave e siamo contente della prestazione. Si è visto il lavoro fatto in settimana e la partita ne è stato lo specchio. Ci stiamo impegnando tanto e giocare senza pressioni addosso ci lascia molto libere di esprimerci al meglio. Ce lo siamo meritate e adesso dobbiamo continuare a fare bene. Speriamo di crescere ancora in queste gare che ci separano dalla fine ».

IL TABELLINO-

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO – VOLLEY SOVERATO 2-3 (21-25 15-25 26-24 25-19 10-15)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Badalamenti 2, Botezat 15, Zanette 16, Arciprete 21, Tonello 17, Balboni 2, Mistretta (L), Member-meneh 4, Venco, Fiorio. Non entrate: Pandolfi, Morandi (L), Milani. All. Amadio.

VOLLEY SOVERATO: Malinov 1, Schwan 22, Giambanco, Korhonen 31, Giugovaz 14, Cecchi 6, Ferrario (L), Zuliani 2, Barbaro 1, Salviato, Cherepova. Non entrate: Tolotti. All. Chiappini.

ARBITRI: Sabia, Testa.

NOTE – Durata set: 26′, 22′, 27′, 24′, 15′; Tot: 114′.

MVP: Piia Korhonen (Volley Soverato)