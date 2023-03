Pool Salvezza: mercoledì 22 marzo si gioca la 3a giornata

ROMA- La terza giornata della Pool Salvezza si è aperta oggi pomeriggio con l'anticipo fra Seap Sigel Marsala e Club Italia, che manerà in scena l'intero programma domani, mercoledì 22 marzo. Quattro i match in programma. Si parte con testa-coda tra la prima in classifica Albese e il fanalino di coda Perugia. Poi tre incontri che potrebbero cambiare le prospettive salvezza: Sant’Elia ospita Lecco, Vicenza accoglie Montale mentre Messina fa visita a Cremona. A riposo Offanengo.

Per la Tecnoteam Albese Volley Como seconda gara di fila in casa dopo il successo di domenica su Sant’Elia (3-1). Domani, mercoledì 22 marzo alle 17, al PalaFrancescucci arriva la 3M Pallavolo Perugia che attualmente occupa l’ultima posizione della graduatoria, ma che secondo coach

Mauro Chiappafreddo va affrontata con assoluta attenzione e massimo rispetto:

« Serve concentrazione massima. Dobbiamo ripetere la bella prestazione di domenica come intensità e grinta. Per noi tre partite in una settimana, vogliamo sfruttare al massimo ogni impegno e fare punti. Ci servono per metterci al riparo da ogni guaio e per staccare la salvezza. Non dobbiamo sottovalutare Perugia, l’ho chiesto e lo chiederò alle ragazze prima di scendere in campo. Devono affrontare l’impegno a tutta grinta, questa è una Poule dura e noi vogliamo salvarci il più in fretta possibile ».

Un’occasione utilissima, complice il riposo di Offanengo, di allungare in classifica per la formazione comasca, già a +4 sulla principale inseguitrice. Le umbre invece, dopo il tie-break perso contro Montale e il solo punto in due partite, sono chiamate a cambiare marcia per tentare l’impresa di risalire la classifica.

Torna tra le mura amiche del PalaIaquaniello l’Assitec Volleyball Sant’Elia, reduce dal k.o. contro la capolista Albese della scorsa giornata. Una sconfitta che comunque non ha ridimensionato le ciociare, che nella prima uscita della Pool Salvezza avevano avuto la meglio al tie-break contro Montale: la squadra di coach Gagliardi è sembrata viva e concentrata, in grado di giocare punto a punto in ogni set, cedendo solo nei finali per qualche sbavatura. Alle porte una sfida che non può essere sottovalutata, contro una delle squadre al momento salve: l’Orocash Picco Lecco, terza con 25 punti, otto in più della formazione laziale. Le ragazze di coach Milano, dopo l’esordio vincente contro Messina, hanno ceduto sabato a Vicenza, permettendo proprio alle gatte di accorciare in classifica.

« Contro Orocash Lecco ci aspettiamo una partita ancora più difficile di quella di domenica – ha detto Aurora Giorgetta, opposto dell’Assitec Volleyball – in quanto arriviamo da una sconfitta se pur lottata fino alla fine. Ci presenteremo, però, con ancora più grinta e voglia di vincere di squadra. Metteremo tutto quello che possiamo per giocare al meglio e portare a casa più punti possibili. Sappiamo che questa settimana sarà intensa ma lotteremo per riuscire ad arrivare ad una vittoria. Manca tanto ma relativamente poco, altre 10 partite per raggiungere l’obiettivo finale di tutti noi, la salvezza ».

« Le nostre avversarie sono reduci da una vittoria e da una sconfitta. Sant’Elia è una squadra in ripresa, con risultati spesso positivi favoriti da un gioco insidioso e difficile da contenere – ha precisato Gianfranco Milano – Dovremo prepararci alla “battaglia” in quanto tutte le squadre hanno la possibilità di inserirsi nel gruppo delle cinque squadre che si salveranno. Sabato abbiamo visto che nessuno ti regala nulla, pertanto dobbiamo essere sempre pronti a proporre un tipo di gioco efficace. Siamo fiduciosi perché a prescindere dal risultato di sabato, siamo sempre stati vicini sui finali di set. Ci manca davvero poco per fare punti. L’augurio è recuperare quello che con Vicenza non abbiamo concluso ».

A caccia del bis. Mercoledì al PalaGoldoni l’Anthea Vicenza Volley proverà a ripetersi nella Pool Salvezza di A2 dopo il bel successo casalingo di sabato scorso contro l’Orocash Lecco (3-1). Tra la squadra di Ivan Iosi e l’obiettivo, di mezzo ci sono le modenesi dell’Emilbronzo 2000 Montale, appaiate al quinto posto proprio alle beriche a quota 24 punti e a -1 dalla coppia Lecco-Cremona.

« Arriviamo dalla bella vittoria contro Lecco – commenta coach Ivan Iosi – e abbiamo la fortuna di evitare una trasferta infrasettimanale e giocare nuovamente in casa; questo ci dà maggiori chance, anche perché nel nostro palazzetto giochiamo una pallavolo più continua. Sappiamo di incontrare una squadra come Montale che è sulla nostra rotta, con un campionato più o meno in linea con le proprie attese. Noi dovremo cercare di ripetere il match di sabato, dove la tattica al servizio e la capacità di essere presenti nella fase di break point e con il contrattacco ci hanno dato molto. Anche Montale nella prima palla di side out è decisamente una buona formazione, poi a volte la sua efficienza cala un po’ nella transizione. Di certo, chi vince in questo match mette un mattoncino in più verso la salvezza ».

Le modenesi hanno chiuso la regular season nel Girone A con la vittoria a sorpresa contro Brescia, mentre nella Pool Salvezza il cammino emiliano è iniziato con un doppio tie-break, amaro a Sant’Elia Fiumerapido contro l’Assitec e con il sorriso domenica scorsa in casa contro Perugia. A presentare la partita è l’ex di turno, l’opposta Giulia Visintini, protagonista in B1 con l’Anthea nella stagione 2018/2019.

« Ci aspetta un match molto importante per noi: dobbiamo portare a casa più punti possibili. Siamo appaiate a quota 24 e ci giochiamo la salvezza. Vicenza sarà avvantaggiata giocando in casa e arriva da una bella vittoria contro Lecco. Dovremo aggredire l’Anthea fin da subito, facendo leva sui nostri punti di forza e cercando di metterla in difficoltà già dai primi scambi. Arriviamo a un turno infrasettimanale dopo cinque set giocati contro Perugia, ma siamo cariche per poter disputare subito una partita di questo valore ».

Smaltita la trasferta di Marsala all’esordio della Pool Salvezza e superato il turno di riposo, per la D&A Esperia Cremona è tempo di riaprire le porte del PalaRadi. Capitan Zampedri e compagne riprendono la seconda fase affrontando mercoledì sera tra le mura amiche la Desi Shipping Akademia Messina, per la terza giornata della post season. Cremona si appresta a ripartire con due gare nel giro di cinque giorni dopo il turno di riposo, puntando a rinforzare la quarta posizione che al momento significa permanenza in Serie A. Il margine sulla sesta è però di solo un punto, e Messina, settima ma a -7, sa che per poter rientrare nella corsa sarà obbligata a fare più punti il più in fretta possibile. Le siciliane sono reduci dalla bella vittoria interna di domenica per 3-1 contro le azzurrine del Club Italia, che ha risollevato il morale dopo la sconfitta della settimana precedente subita contro Lecco.

Il commento alla vigilia per le padrone di casa è affidato a Jasmine Rossini:

« La squadra è tranquilla e sicuramente più consapevole che la fase di playout sia tosta, soprattutto per le trasferte lontane a cui non è abituata e per le avversarie che vogliono riscattarsi. La partita di mercoledì sarà sicuramente l’ennesima battaglia, incontriamo una squadra che ha una buona offensiva di attacco ma il fattore campo è dalla nostra parte e quindi dobbiamo solo pensare a fare il nostro gioco ed essere decise nella parte finale del set ».

Queste invece le parole del d.s. messinese Peppe Venuto:

« Proveremo a dare continuità alla buona prestazione di domenica contro il Club Italia. Gestire il turno infrasettimanale non è mai facile perché non si ha il tempo necessario per preparare al meglio la gara ma cercheremo di sfruttare nel miglior modo possibile quello che abbiamo preparato in questi ultimi allenamenti, tentando di portare a casa un risultato importante in una trasferta sicuramente ostica ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3a GIORNATA DELLA POOL SALVEZZA-



Martedì 21 marzo ore 15.30-

Seap-Sigel Marsala – Club Italia 3-1 (25-22, 23-25, 25-23, 25-21)



Mercoledì 22 marzo ore 17.00-

Tecnoteam Albese Volley Como – 3m Pallavolo Perugia Arbitri: Di Lorenzo-Manzoni

Assitec Volleyball Sant’Elia – Orocash Lecco Arbitri: Grossi-Giulietti



Mercoledì 22 marzo ore 20.30-

Anthea Vicenza Volley – Emilbronzo 2000 Montale Arbitri: Santoro-Sabia

D&a Esperia Cremona – Desi Shipping Akademia Messina Arbitri: Licchelli-Pasin

Riposa: Chromavis Eco Db Offanengo