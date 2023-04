Al via i Play Off, in palio un posto in A1

ROMA- Ultimo decisivo atto del Campionato di A2 Femminile che, dopo aver laureato Roma come prima promossa in A1, mette in palio ora, attraverso i Play Off che prendono il via domenica 23 aprile alle 17.00, il secondo posto nella massima serie. Quattro le protagoniste che si sfideranno per staccare il pass. Le semifinali metteranno di fronte da un lato Trento e Talmassons, dall’altro San Giovanni e Brescia. Le Serie saranno al meglio delle tre gare e verrà utilizzato il sistema VideoCheck.

In Pool Salvezza è alle porte una giornata cruciale, a maggior ragione dopo la sconfitta di Offanengo sul campo di Marsala. La classifica si è accorciata e quelle che sembravano vicine alla permanenza in Serie A2 solo qualche settimana fa, sono adesso invischiate in una lotta che non lascia presagire favoriti. Montale, quinta con 30 punti, va a Perugia, mentre Lecco, quarta con 33 e Vicenza, sesta con 29, si sfideranno tra di loro. Messina, 26 punti, affronta a Milano il Club Italia mentre Sant’Elia (24) accoglie la capolista Albese.

PLAYOFF PROMOZIONE-

Alla BLM Group Arena di Trento comincia la Semifinale di Playoff Promozione tra l’Itas Trentino e la Cda Talmassons. Due squadre che si sono già affrontate in stagione: la prima in Coppa Italia, con un netto successo per 3-0 delle trentine, la seconda nella Pool Promozione, con altri tre punti per la squadra di coach Saja in una partita però molto più combattuta, terminata 3-1 con un grande quarto set chiuso 27-25. Un confronto aperto quindi, a caccia dell’ultimo slot che vale la Serie A1.

Proprio l’allenatore dell’Itas, Stefano Saja, condivide un pensiero sull’incontro:

« Dopo una lunga Regular Season e un’intensa ma altrettanto entusiasmante Pool Promozione finalmente siamo arrivati alla fase calda di questo campionato di Serie A2. I Playoff azzerano spesso i valori emersi nelle gare di campionato e regalano la reale possibilità a tutte le squadre che vi prendono parte di centrare un grande obiettivo. Il primo step per arrivare a questo traguardo, per quanto ci riguarda, sarà Talmassons, che abbiamo già avuto modo di incontrare in Coppa Italia e nella Pool Promozione. Da parte nostra dovremo essere bravi a “tenere nello zaino” tutto quanto di buono abbiamo imparato nel nostro percorso tralasciando però i risultati degli scontri precedenti perché, come detto, questo sarà un nuovo inizio in cui ogni squadra metterà in campo tutto quello che avrà a disposizione per guadagnarsi la Serie A1 ».

Così ha parlato coach Leonardo Barbieri, soffermandosi sull’importanza del traguardo raggiunto e sulla doppia (o tripla) sfida in programma contro Trento:

« Arrivare a questo punto due anni di fila non è così semplice ed è per questo che siamo ancora più contenti. Abbiamo veramente lavorato tanto e il risultato è frutto di questo grande lavoro di squadra. Trento la conosciamo, è una grande squadra con grande tradizione, molto forte in tutti i reparti e sembra quasi non avere difetti. Noi la stiamo studiando e cercheremo di giocare la nostra gara al meglio. Loro sono una squadra molto ordinata, hanno centimetri e tecnica, un fondamentale importante che abbiamo un po’ troppo pagato nelle partite precedenti. Abbiamo lavorato su molte combinazioni e molte variabili e siamo convinti di poter far bene. Mercoledì 26 poi giocheremo Gara 2, quella ci sarà a prescindere dal risultato di domenica, perciò sarà un evento davvero molto importante, non solo per noi ma penso anche per tutto il Friuli che ama la pallavolo ».

L’Omag-Mt San Giovanni in M.no debutta nelle semifinali dei Playoff Promozione. Avversario di turno ancora una volta il sestetto della Valsabbina Millenium Brescia che è sceso in Romagna anche nell’ultimo turno della Pool Promozione, giocato domenica 16 aprile al PalaMarignano, che ha visto trionfare le padrone di casa per 3-1. Cambia però il teatro dello spettacolo sportivo: si giocherà al Play Hall di Riccione, idoneo ad ospitare i playoff vista la capienza maggiore. Una sfida quella contro le leonesse che mette di fronte due delle migliori formazioni delle ultime stagioni del campionato cadetto, rivali della finale di Coppa Italia di Serie A2 2021-22, vinta dalle giallonere e protagoniste di 8 confronti in passato, con 5 successi per la compagine lombarda.

Il tecnico dell’Omag Enrico Barbolini presenta l’attesa partita:

« Dopo la gara della scorsa domenica, le due squadre si conoscono meglio. Ritengo sia più semplice sfidare qualcuno che già conosci perché le incognite quando si presentano sono sempre difficili da gestire. Abbiamo costatato il valore dell’avversario, conosciamo meglio le loro caratteristiche e quindi siamo pronti per quest’avvincente match, partendo dalla consapevolezza che nella prima partita giocata contro Brescia abbiamo disputato un ottimo incontro. Le tante prove che abbiamo affrontato durante questa lunga stagione agonistica, però, ci hanno insegnato che non è sufficiente conoscere l’avversario, studiarne i punti deboli e le maggiori pericolosità. Durante lo svolgimento della partita, le emozioni si fanno sentire e l’avversario prova in tutti i modi di metterti in difficoltà. Dobbiamo essere bravi, quindi, a impostare bene l’incontro ma allo stesso tempo essere consapevoli che è fondamentale gestirlo nei migliori dei modi. Brescia è una squadra completa e anche domenica, dopo le difficoltà incontrate nel primo tempo, ha dimostrato di essere in grado di trovare le contromisure e mettere in difficoltà l’avversario ».

Per Brescia parla capitan Jennifer Boldini:

« Finalmente è arrivato il momento più bello della stagione! Raggiungere i playoff non è mai scontato, a maggior ragione quest’anno dove solo quattro formazioni hanno il privilegio e il merito di potersi giocare il secondo pass per la massima serie. I playoff sono sempre un campionato a parte, noi li affronteremo con la stessa grinta che ci ha accompagnate per tutto il nostro viaggio, cercando di mettere in campo il nostro miglior gioco! Siamo pronte e cariche per affrontare domenica la prima sfida a Riccione, pensiamo una partita alla volta. Contiamo poi sul calore e sul sostegno del PalaGeorge per Gara 2 di Semifinale, per noi è davvero importante! ».

POOL SALVEZZA-

L’8ª giornata della Pool Salvezza vedrà il Club Italia impegnato in una partita casalinga al Centro Federale Pavesi di Milano contro la Desi Shipping Akademia Messina. Un match importante per entrambe le formazioni che, trovata la giusta continuità, sono reduci da una serie di vittorie: tre quelle consecutive conquistate da Messina (con Offanengo, Montale e Lecco) e due quelle collezionate dal Club Italia (con Perugia e Vicenza).

« Siamo molto contente di questi successi – sottolinea la palleggiatrice del Club Italia Viola Passaro – perché prima dell’avvio della Pool Salvezza ci siamo date l’obiettivo di vincere il maggior numero di partite possibile. Ora dovremo mantenere l’equilibrio che abbiamo trovato e proseguire con continuità nel rendimento anche in questi ultimi impegni della stagione. Messina è una squadra che punta sul piano della competizione, dell’agonismo e dell’esperienza. Non sarà una partita facile: dovremo essere brave a non innervosirci e ad avere pazienza. Per noi, vista la sconfitta dell’andata, sarà un’occasione di riscatto che arriva anche in un momento in cui stiamo facendo bene ».

Entusiasmo in casa Desi Shipping dopo la bella striscia di vittorie ma, come predica coach Bonafede, attenzione a mantenere i piedi ben saldi per terra, perchè ogni partita presenta tantissime insidie, a partire dal match di Milano:

« Le insidie sono tante perché incontreremo una formazione molto giovane, composta da ragazze di grande talento. Stanno alternando delle partite tra “normali” ad altre partite super, questo a conferma del fatto che sono dotate di un grande talento. Quindi bisogna stare molto attenti, anche perché giocare al Centro Pavesi non è facile. Sarà una battaglia sotto l’aspetto tecnico: loro punteranno sulla freschezza e sulla loro potenza, mentre noi dovremo mettere in campo la nostra esperienza, con la pazienza di gestire al meglio le situazioni, stando ben attenti al fatto che i loro fondamentali non prevalgano, facendo invece prevalere le nostre caratteristiche ».

Torna in campo dopo il turno di riposo la capolista Tecnotem Albese Volley Como e lo fa al PalaIaquaniello in casa dell’Assitec Volleyball Sant’Elia. Una sfida delicata, con le ciociare in piena rincorsa per tentare un’incredibile salvezza, a -6 dal quinto posto di Montale. Dal canto suo, la formazione di coach Chiappafreddo è ad un passo dalla permanenza in Serie A2 e non vuole cedere il passo e ritardare i festeggiamenti. All’andata il confronto fu molto incerto, con un 3-1 in favore delle comasche ma con due set ai vantaggi.

« Quella di domenica sarà una gara fondamentale per noi. Affrontiamo la prima del girone – ha detto Irene Botarelli, capitano e opposto dell’Assitec Volleyball – consapevoli che se rimaniamo lucide e ordinate abbiamo tutte le possibilità per metterle in difficoltà. Le mura amiche saranno sicuramente un’arma in più a nostro vantaggio e il sostegno del nostro pubblico, quello delle grandi occasioni sarà fondamentale più che mai. Stiamo lavorando sodo in palestra per farci trovare pronte taecnicamente e tatticamente e sicuramente non manca la motivazione a voler far bene e festeggiare una bella vittoria con i nostri tifosi ».

« Siamo pronti per fare bene – spiega il coach della Tecnoteam Mauro Chiappafreddo – la squadra si è allenata con tanto impegno. Ci aspetta questa doppia, impegnativa, trasferta. Dobbiamo dare il massimo per conquistare i punti che ci occorrono per la salvezza matematica. Devo dire che sia Sant’Elia che Perugia sono formazioni toste e ricche di qualità, non vanno affrontate alla leggera. Le ragazze lo sanno bene. La lunga trasferta in pullman non deve essere un alibi: dobbiamo farci trovare pronti in campo domenica e poi ancora martedì ».

Non possono più sbagliare l’Orocash Picco Lecco e l’Anthea Vicenza Volley, le due squadre che si affronteranno al Palazzetto Comunale Al Bione per la seconda giornata di ritorno della Pool Salvezza. Dopo la caduta contro Messina delle lombarde e quella delle venete contro il Club Italia, rimangono quattro i punti di distanza tra le due formazioni, ma diversi altri club hanno accorciato sull’obiettivo salvezza, in un fine settimana che potrebbe cambiare parecchi scenari. All’andata, i tre punti andarono alle ragazze di coach Iosi, con capitan Cheli in grande spolvero (19 punti, 6 muri ed MVP).

Il commento di Gianfranco Milano, allenatore di Lecco:

« È la settimana più delicata dell’intera stagione. Abbiamo a calendario tre gare: domenica, mercoledì e ancora domenica che definiranno un po’ di situazioni per tante squadre. Abbiamo il dovere di sfruttare quanto più possibile il parziale casalingo sia contro Vicenza e Sant’Elia. In questi giorni pertanto ci stiamo allenando con costanza e cercheremo di fare tutto al meglio. Malgrado i livelli di gioco buoni, non abbiamo portato a casa tutti i punti desiderati. In occasione di questi due appuntamenti avere il pubblico delle grandi occasioni sarebbe davvero importante ».

Così coach Iosi:

« Sappiamo come ci aspetti una partita complicata. Lecco è una squadra di qualità, con un gioco molto veloce e attaccanti molto abili soprattutto su prima palla di side out, una delle situazioni su cui abbiamo cercato di lavorare. Vorremmo far tesoro della bella gara d’andata ed essere nuovamente una squadra molto intensa, che sbaglia poco e prova a sfruttare le abilità di contrattacco; il nostro servizio è cresciuto e speriamo di mettere in difficoltà le loro abilità sul primo tocco. Per noi è l’ennesima occasione da provare a cogliere e trasformare in modo concreto per poter ridare respiro alla nostra corsa salvezza. Sappiamo che l’obiettivo finale dipende molto da noi e i risultati del week end hanno limitato l’impatto del nostro inciampo contro il Club Italia. In settimana abbiamo lavorato molto bene con un focus molto alto da parte di tutti ».

La 3M Pallavolo Perugia torna a giocare tra le mura di casa del PalaPellini per un doppio impegno tra il 23 e il 25 aprile. Nel primo, quello di domenica, le biancorosse, reduci dalla bella vittoria per 2-3 nella tana di Offanengo, riceveranno la visita dell’Emilbronzo 2000 Montale. Le emiliane hanno ottenuto un successo per 3-2 con Sant’Elia nell’ultima giornata di Pool Salvezza e sono attualmente quinte in classifica. La 3M non ha nulla da perdere e dovrà cercare di ripetere la buona prestazione dell’ultima gara, magari aiutata da una Traballi in più che, al ritorno in campo dopo l’ennesima ricaduta dell’infortunio muscolare patito a settembre, ha dimostrato di poter fare cose importanti in questa categoria. Con il quinto posto oggetto del desiderio di molte squadre, le modenesi non potranno fare passi falsi in questo finale di stagione.

Elisa Lancellotti parla così nel prepartita:

« Sarà una trasferta impegnativa, ma importantissima. In casa nostra abbiamo vinto al tie-break, ma non fu semplice, perché loro giocarono una grandissima partita. Adesso, in casa propria, vorranno ancora ben figurare e far valere il fattore campo. Dovremo cercare di sfruttare al meglio i nostri punti di forza e metterle in difficoltà fin da subito, aggredendo il match fin dalla prima palla. Ci servono punti a tutti costi, mancano solo quattro sfide al termine della stagione e dobbiamo raccoglierne da tutte le parti. Sarà fondamentale rimanere concentrate ed essere determinate nei momenti più caldi. Perugia viene da una vittoria esterna sul campo di Offanengo, e perciò vorrà finire il campionato nel migliore dei modi ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 1 DELLE SEMIFINALI DEI PLAYOFF PROMOZIONE A2 FEMMINILE-



Domenica 23 aprile ore 17.00

Itas Trentino – Cda Talmassons Arbitri: Pasin-Mazzarà

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Chiriatti-Di Bari

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2° GIORNATA DI RITORNO DELLA POOL SALVEZZA-



Seap-Sigel Marsala-Chromavis Eco Db Offanengo 3-1 (25-20, 25-20, 18-25, 25-18) Giocata giovedì 20 aprile



Sabato 22 aprile ore 15.00

Club Italia – Desi Shipping Akademia Messina Arbitri: Di Lorenzo-Pernpruner



Domenica 23 aprile ore 16.00

Assitec Volleyball Sant’Elia – Tecnoteam Albese Volley Como Arbitri: Candeloro-Adamo



Domenica 23 aprile ore 17.00

Orocash Lecco – Anthea Vicenza Volley Arbitri: Scotti-Marigliano

3m Pallavolo Perugia – Emilbronzo 2000 Montale Arbitri: Capolongo-Mannarino

Riposa: D&A Esperia Cremona

LE SERIE-

Itas Trentino – Cda Talmassons 0-0

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Valsabbina Millenium Brescia 0-0

CLASSIFICA POOL SALVEZZA-

Tecnoteam Albese Volley Como 40 (14 – 13); D&a Esperia Cremona 36 (11 – 17); Chromavis Eco Db Offanengo 34 (11 – 18); Orocash Lecco 33 (11 – 17); Emilbronzo 2000 Montale 30 (11 – 17); Anthea Vicenza Volley 29 (10 – 17); Desi Shipping Akademia Messina 26 (8 – 19); Assitec Volleyball Sant’Elia 24 (6 – 21); Seap-Sigel Marsala 21 (7 – 21); Club Italia 19 (6 – 22); 3m Pallavolo Perugia 12 (4 – 23).