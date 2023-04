La 3a di ritorno può decidere la salvezza

Dopo la vittoria fondamentale di domenica contro Vicenza, l’Orocash Lecco torna subito in campo, sempre tra le mura amiche del palazzetto Al Bione, per un’altra sfida cruciale in ottac salvezza, contro l’Assitec Volleyball Sant’Elia. Le ciociare hanno festeggiato domenica scorsa contro Albese al tie-break, accorciando a -4 dalla zona salvezza, rappresentata dai 30 punti di Montale. Lecco è al momento in una zona di comfort con i suoi 36 punti, ma a poche giornate dal termine e con diverse squadre in lizza, è vietato sottovalutare qualsiasi impegno.

Come sottolinea la regista Rebecca Rimoldi:

« Ci mancano poche giornate, ma sono partite davvero importanti. In poche settimane ci giocheremo l’intero campionato. Sarà fondamentale essere efficaci come domenica contro il Vicenza. Saremo molto concentrate per ottenere il risultato

».

« Lecco è una buona squadra, – ha detto invece Federica Vittorio, libero dell’Assitec Volleyball – sviluppano un bel gioco, è organizzata in ogni fondamentale e sbaglia poco, del resto attualmente occupano la seconda posizione in classifica. Di certo non sarà una trasferta facile ma noi siamo determinate a fare bene. Sappiamo che tutte le partite che restano sono fondamentali per la lotta alla salvezza ed è importante portare ad ogni partita punti a casa. Loro all’andata sono state più brave di noi, battendoci in cinque set, quindi mi aspetto un’altra dura battaglia dove noi daremo tutto, consapevoli di non poter tornare da Lecco a mani vuote ».

La sconfitta contro Perugia ha complicato e non di poco i piani dell’Emilbronzo 2000 Montale. Le modenesi, complice la sconfitta contemporanea dell’Anthea Vicenza Volley, prossima avversaria, hanno mantenuto il quinto posto, ma la lista delle pretendenti all’ultimo slot salvezza è aumentato: oltre alle vicentine, ad un solo punto di distanza è arrivata anche Messina, con il vento in poppa dopo quattro successi consecutivi, ma anche Sant’Elia si è avvicinata (-4). Ironia della sorte, la prossima sfida metterà di fronte alla squadra di coach Ghibaudi proprio le ragazze di Ivan Iosi, in uno scontro diretto che non lascerà spazio ad interpretazioni.

A presentare la partita è stata Alma Frangipane, schiacciatrice di Montale:

« La sconfitta di Perugia non ci voleva sapevano quanto fosse importante il match. Torniamo in palestra con la consapevolezza che sappiamo e dobbiamo fare meglio, ci vuole sicuramente più calma e pazienza. Dobbiamo cancellare in fretta questa sconfitta senza troppe spiegazioni perché è fondamentale arrivare con la giusta energia, carica e positività a mercoledì. Sappiamo tutti quando è fondamentale questa partita, sarà molto tosta, scenderemo in campo concentrate e lucide sull’obiettivo. Con il sorriso che contraddistingue questa squadra ».

Vicenza arriva al PalaMagagni dopo il k.o. nello scontro diretto con Lecco: questa volta non si può sbagliare.

Il commento di coach Iosi:

«Siamo decisamente consapevoli dell’importanza della gara di mercoledì, siamo determinati e focalizzati al massimo. L’obiettivo naturalmente è cogliere una vittoria che possa riaprire i giochi salvezza e restituirci un po’ del molto che stiamo seminando. In casa Montale è una squadra ostica, la palleggiatrice Lancellotti rappresenta un valore aggiunto che permette alle proprie compagne di avere sempre soluzioni in fase offensiva; occorrerà prestare attenzione a ridurre al massimo le imprecisioni. La gara di Lecco ha definito quanto potenziale abbia la nostra squadra quando riesce ad equilibrare il proprio gioco. A noi il compito di impostare una partita attenta, intensa e di carattere, avendo ben chiaro il peso specifico che questo match rivesta per entrambi ».

Entra nella fase caldissima la stagione della Desi Shipping Akademia Messina che, dopo un tour de force importante coronato da quattro vittorie in altre uscite, adesso si trova ad un passo dalla quinta posizione in classifica (l’ultima utile per ottenere la salvezza), a -1 da Montale, ed ha tutte le carte in regola per poterci credere. Sulla strada delle messinesi ad attenderla c’è un alto scontro durissimo: al Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria andrà in scena nell’infrasettimanale il match contro la D&a Esperia Cremona, compagine attualmente in seconda posizione, a quota 36 punti, a pari merito con Lecco. Nell’incontro dell’andata, la squadra di coach Magri regolò Messina con un 3-0 frutto di una partita praticamente a senso unico. Da considerare anche che le gialloblu, dopo due successi, hanno riposato nello scorso turno, e arriveranno quindi in Sicilia con meno fatica nelle gambe rispetto alle ragazze di coach Bonafede.

« Ci aspetta una partita molto complicata contro una delle compagini più forti di questa Pool Salvezza – cosi Margherita Muzi, capitano della Desi Shipping – Già all’andata hanno dimostrato tutto il loro valore, testimoniato anche dalla posizione in classifica che attualmente occupano. Noi, però, abbiamo bisogno di punti e vogliamo continuare la nostra corsa, decisi anche a regalare un altro risultato importante al nostro meraviglioso pubblico. Siamo consapevoli che non sarà affatto semplice perchè anche loro devono fare punti per trovare tranquillità e, quindi, conterà tanto l’aspetto mentale oltre alla tenuta fisica. Ci aspettiamo anche questa volta il pubblico delle grandi occasioni: i nostri tifosi ci stanno regalando tante emozioni e vogliamo ricambiare il loro prezioso supporto con una prestazione importante ».

Ludovica Mennecozzi fa il punto in casa Cremona:

«Mercoledì giocheremo a Messina per la penultima trasferta di questo campionato che ci vede lottare per la permanenza in A2. I risultati ottenuti fino ad ora ci permettono di affrontare in maniera abbastanza serena questo match che si preannuncia sicuramente molto impegnativo, visti i buoni risultati che stanno ottenendo le nostre avversarie. Anche se a questo punto della stagione un po’ di stanchezza potrebbe farsi sentire, ci stiamo comunque allenando al meglio, per cercare di raggiungere quanto prima la salvezza matematica. Sperando di riuscire a portare a casa un buon risultato, colgo occasione per salutare tutti i tifosi gialloblù ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3a GIORNATA DI RITORNO POOL SALVEZZA-



Martedì 25 aprile ore 17.00



3m Pallavolo Perugia – Tecnoteam Albese Volley Como Arbitri: Polenta-Angelucci



Mercoledì 26 aprile ore 17.00



Orocash Lecco – Assitec Volleyball Sant’Elia Arbitri: Russo-Galteri



Mercoledì 26 aprile ore 20.30



Emilbronzo 2000 Montale – Anthea Vicenza Volley Arbitri: Marconi-Laghi



Desi Shipping Akademia Messina – D&a Esperia Cremona Arbitri: De Sensi-Stancati



Mercoledì 10 maggio ore 16.00

Club Italia – Seap-Sigel Marsala

Riposa: Chromavis Eco DB Offanengo

CLASSIFICA POOL SALVEZZA-

Tecnoteam Albese Volley Como 41 (14 – 14); Orocash Lecco 36 (12 – 17); D&a Esperia Cremona 36 (11 – 17); Chromavis Eco Db Offanengo 34 (11 – 18); Emilbronzo 2000 Montale 30 (11 – 18); Anthea Vicenza Volley 29 (10 – 18); Desi Shipping Akademia Messina 29 (9 – 19); Assitec Volleyball Sant’Elia 26 (7 – 21); Seap-Sigel Marsala 21 (7 – 21); Club Italia 19 (6 – 23); 3m Pallavolo Perugia 15 (5 – 23).