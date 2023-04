Per Messina e Montale vittorie di platino

ROMA- Le tre partite giocate stasera per la 3a di ritorno della Pool Salvezza rimescolano ulteriormente le carte nella lotta per evitare la retrocessione. Vittorie importanti per la Desi Shipping Akademia Messina che supera nettamente la D&a Esperia Cremona risucchiando le lombarde nella bagarre. Respira l’ Emilbronzo 2000 Montale che con il successo sull’Anthea Vicenza mantiene il quinto posto ed inguaia forse definitivamente le venete. Altra sconfitta probabilmente decisiva quella subita dall’Assitec Sant’Elia per mano dell’ Orocash Lecco, l’ennesima stagionale al quinto set per le ragazze di Gagliardi che vedono allontanarsi sempre più l’obiettivo salvezza.