Sitting Femminile: l'Italia batte Ucraina e Polonia

SAMPETER (SLOVENIA)- L'Italia femminile del Sitting Volley ha iniziato nel migliore dei modi la Golden Nations League 2023. Le azzurre nelle prime due partite hanno conquistato altrettante vittorie. Al successo sull'Ucraina, nella partita giocata ieri, si è aggiunta la brillante performance contro la Polonia di oggi che ha portato le ragazze di Amauri Ribeiro ad un netto successo per 3-0 (25-14, 25-13, 25-17) anche sulla Polonia. Bosio e compagne hanno condotto il match fin dalle prime battute, dominando primo e secondo set mentre nella terza frazione di gioco, con la nazionale azzurra comunque sempre in vantaggio, la Polonia ha tentato con coraggio di rimanere in partita. Reazione d’orgoglio che però non ha mai messo in reale difficoltà l’Italia che è riuscita a chiudere sul 25-17, ottenendo così la seconda vittoria consecutiva.