La nazionale di sitting in finale nella Golden Nations League

SEMPETER (SLOVENIA)- La Nazionale femminile di sitting volley, grazie al successo per 3-1 (25-19, 25-11, 22-25, 25-17) contro le padrone di casa della Slovenia, è in finale nella Golden Nations League Femminile, manifestazione che si sta svolgendo nella città di Sempeter. Oggi l’Italia giocherà alle ore 11 l’ultima gara del girone contro la Germania e poi scenderà in campo alle ore 16 per affrontare in finale l’Ucraina.