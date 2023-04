Brescia vola in finale Play Off, Omag battuta in casa

RICCIONE (RIMINI)- Al Playhall di Riccione va in scena la gara da dentro-fuori tra la Banca Valsabbina Millenium Brescia e le padrone di casa della Omag-Mt San Giovanni in Marignano , si giocavano un posto nella finalissima play-off dove Trento attende di conoscere la propria sfidante. Il successo arride alle leonesse di Beltrami che non si sono mai arrese anche quando la Omag ha avuto la forza di rimontare prima da 0-1 e poi da 1-2.

Beltrami conferma il sestetto che tanto bene ha fatto in gara 2: Boldini in diagonale con Obossa; Torcolacci e Consoli al centro; le due bande Cvetni? e Pamio infine il libero Serena Scognamillo. Barbolini cambia invece al centro, insieme a Parini c’è Salvatori al posto di Babatunde; per il resto confermata la formazione con Caforio come libero, Turco in regia ed in diagonale con Perovic, mentre i due attaccanti di posto quattro sono Rachkovska e Bolzonetti.

Avvio di gara equilibrato, protagoniste in attacco Obossa e Cvetni? per Brescia, per le romagnole rispondono Perovic e le due centrali. Consoli permette a Millenium di portarsi a +2, ma Bolzonetti con un muro ed un mani-out ricuce. Break bresciano per il 12-15, le Leonesse vengono trascinate da Obossa in attacco a cui si aggiunge anche il mani-out di Pamio. Marignano si riavvicina con Perovic, ma la Valsabbina allunga ancora con Obossa che sfonda il muro e l’ace di Pamio (14-17). L’Omag-Mt torna a contatto con Bolzonetti e Perovic, protagonista anche con il muro-punto del 21-22, poi Boldini con il tocco di seconda intenzione ferma la rimonta delle ragazze di Barbolini. Millenium si guadagna la chance di chiudere il set con il mani-out di Obossa. Perovic annulla la prima set-ball, ma un errore in attacco di San Giovanni permette alla formazione di Beltrami di salire 1-0.

Prosegue il buon momento delle Leonesse che si portano subito a +2 nel secondo parziale, salvo poi subire un break di 6 punti con il turno al servizio di Rachkovska, coadiuvata da Bolzonetti in attacco, poi Obossa ferma la fuga delle padrone di casa (10-7), nel frattempo Orlandi subentra a Cvetni? tra le fila di Brescia. Obossa e Pamio a muro rispondono ad una super Bolzonetti. La squadra di casa allunga ancora (16-11) con Perovic che mette a terra una diagonale stretta e poi con Turco che alza il muro vincente. Sul 17-13 rientra Cvetni? al posto di Orlandi. Una super spike di Obossa vale il -3, poi però Turco e compagne realizzano il break che indirizza il set con la schiacciata vincente di Perovic ed il pallonetto di Rachkovska. Ci pensano poi i due centrali di casa a chiudere il set, prima è Parini ad andare a segno, a seguire Salvatori realizza il 25esimo punto di Marignano e la gara torna così in parità.

Nel terzo set le ragazze di coach Beltrami guadagnano subito un vantaggio di tre lunghezze trascinate in attacco da Obossa e Pamio (4-7). L’Omag-Mt prova a rientrare con il muro di Parini, ma l’ace di Obossa ed il muro di Consoli ristabiliscono le distanze. La formazione romagnola riesce ad agguantare il pari a quota 14 grazie al diagonale di Perovic e al muro di Salvatori. La reazione giallonera viene guidata da Pamio che va a segno due volte consecutive, a cui seguono due servizi vincenti di Consoli che valgono il +4 (14-18). Non molla la squadra di casa che torna a -1 (18-19) trascinata da Perovic e Bolzonetti in attacco e una super Saguatti in difesa, subentrata a Rachkovska. Torcolacci a muro risponde per Millenium, ma il turno al servizio di Turco procura due rigori che vengono messi a terra prima da Bolzonetti e poi da Parini per il 21 pari. Nel finale sale in cattedra Cvetni? che mette a terra tre palloni consecutivi, dando a Brescia l’occasione di portarsi 2-1. Bolzonetti però non ci sta e annulla le tre set-ball, con un attacco in parallela e due servizi vincenti. Si va dunque ai vantaggi. Saguatti regala due set-point a Marignano, ma vengono annullati entrambi, prima da Obossa poi da Pamio. La Valsabbina ha un’altra chance di chiudere il parziale dopo il muro di Torcolacci, ma ancora Saguatti va a segno con il mani-out e ristabilisce la parità. Pamio porta nuovamente avanti Brescia e questa volta le ragazze di Beltrami concretizzano il vantaggio con un altro muro di Torcolacci. È 2-1 Millenium (28-30).

Barbolini conferma Saguatti nel sestetto che inizia il quarto set. È ancora bresciano il primo allungo del parziale e porta la firma di Torcolacci, poi Perovic va a segno due volte e fissa nuovamente l’equilibrio a quota 10. Altro break giallonero con Obossa e Consoli, ma le romagnole firmano il controsorpasso trascinate da Perovic, protagonista sia in attacco che a muro, a cui si aggiunge l’ace di Bolzonetti (14-12). L’Omag-Mt sfrutta il suo ottimo momento e realizza il break che indirizza il set con Parini al servizio (20-13), nel frattempo Beltrami manda in campo ancora una volta Orlandi e Ratti rispettivamente per Pamio e Obossa. Boldini prova a dare la scossa per Brescia, ma Saguatti con due mani-out e Perovic con il servizio vincente riportano le compagne a +7 (23-16). Orlandi accorcia per Millenium, ma poi Perovic con il mani-out offre a San Giovanni l’opportunità di portare la gara al tie-break. Ratti annulla due set point, poi Bolzonetti mette a terra la palla del 2-2.

Per Beltrami all’inizio del tie-break tornano Pamio e Obossa, Barbolini conferma ancora Saguatti. Il primo break è romagnolo, Bolzonetti porta le sue a +2. La reazione bresciana sventola bandiera croata, Lea Cventic piazza quattro ace consecutivi che permettono alle compagne di salire dal 5-4 al 5-8. Non si ferma Millenium che vola 10-5 con il monster-block di Consoli. Perovic va a segno due volte, ma le giallonere ristabiliscono le quattro lunghezze di vantaggio prima con il tocco di seconda intenzione di Boldini e poi con il monster-block di Torcolacci. Le Leonesse salgono a match point dopo il video check e portano a casa la partita con un’azione finale firmata da due protagoniste del match: prima salvataggio di Cvetni?, poi bomba messa a terra da Obossa.

Le Leonesse conquistano l’accesso alla seconda finale della stagione, dopo quella di Coppa Italia con Roma ora è il momento di affrontare l’altra big, Trento, al meglio delle tre gare. Gara 1 della finale playoff promozione si terrà sabato 6 maggio alle ore 20 alla Blm Group Arena di Trento. Gara 2 si giocherà al PalaGeorge mercoledì 10 maggio*.

I PROTAGONISTI-

Giulia Saguatti (Omag-MT San Giovanni in M.no)- « In questo momento siamo molto tristi per il fatto che la stagione sia finita perché comunque ci piaceva stare insieme lavorare insieme e giocare queste partite insieme. Purtroppo quando giochi queste gare di alto livello a volte si decidono per degli episodi. Stavolta è andata bene a loro e mi dispiace perché dopo il quarto set avevamo cambiato l’inerzia. Vedevo negli occhi delle mie compagne la voglia di vincere la voglia di portare a casa questo finale ma purtroppo è andata così. Però voglio ringraziarle tutte una a una perché è dall’inizio che spingiamo e dall’inizio che stiamo unite, che dobbiamo confrontarci che dobbiamo sopportarci. Nell’ultimo periodo abbiamo dimostrato di essere veramente una grande squadra ».

Alessadro Beltrami (Banca Valsabbina Brescia)- « Penso si tratti della giusta partita per chiudere una serie, una serie con una gara in più, se consideriamo la Pool Promozione Siamo veramente contenti, dal mio punto vista in questi due anni abbiamo sempre raggiunto le finali, di Coppa e di campionato. Non partiamo favoriti con Trento, ma andremo a giocare a viso aperto come abbiamo fatto a tratti oggi. Sarà durissima, è una “missione impossibile”: questa era complicata, non impossibile, e l’abbiamo portata a casa. Complimenti a tutte, anche se alcune individualità hanno spezzato alcuni momenti dei vari set, vinciamo sempre quando siamo una squadra, quando accettiamo e sopportiamo quello che siamo, nel bene e nel male, e esaltiamo i pregi e le qualità dei nostri giocatori. Sappiamo di avere tanto talento, a volte è difficile esprimerlo perché non abbiamo molta esperienza, vincere una serie così, fuori casa, è davvero una grande soddisfazione ».

IL TABELLINO-

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 2-3 (23-25 25-19 28-30 25-20 10-15)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Turco 2, Bolzonetti 22, Parini 14, Perovic 30, Rachkovska 2, Salvatori 9, Caforio (L), Saguatti 12, Cangini. Non entrate: Aluigi, Biagini (L), Covino, Babatunde. All. Barbolini.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Cvetnic 17, Consoli 10, Boldini 4, Pamio 11, Torcolacci 13, Obossa 25, Scognamillo (L), Ratti 2, Orlandi 1, Munarini. Non entrate: Foresi, Blasi (L), Zorzetto. All. Beltrami.

ARBITRI: Giglio, Marigliano.

NOTE – Durata set: 32′, 28′, 39′, 31′, 18′; Tot: 148′.

MVP: Lea Cvetnic (Valsabbina Brescia)