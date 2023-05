Per Messina vittoria e salvezza vicina, vittoria inutile per Vicenza

Le ragazze di Bonafede vincono ad Offanengo, salgono al quarto posto e domenica, in casa contro Montale potranno festeggiare un'impresa. Nei guai la squadra di Bolzoni, a pari punti con le emiliane a cui potrebbe non bastare la vittoria contro Sant'Elia nel prossimo turno. Le venete vincono con l'Albese ma sono matematicamente in B

07 . 05 . 2023 20:21 4 min Desi ShippingChromavis Eco

© Legavolley Femminile

ROMA- La penultima giornata della Pool Salvezza ha visto disputarsi stasera tre partite determinanti per la corsa alle posizioni che valgono la permanenza nella categoria. Continua spedita la marcia della Desi Shipping Akademia Messina che, andando a vincere sul campo della Chromavis Eco Db Offanengo, si attesta al quarto posto e potrà completare la splendida rincorsa nell’ultimo turno contro l’ Emilbronzo 2000 Montale di domenica prossima. Offanengo è risucchiata nella lotta e domenica dovrà andare a vincere a Sant’Elia per sperare di salvarsi all’ultimo sprint. Inutile la vittoria della Anthea Vicenza Volley sul campo della Tecnoteam Albese Volley Como. Orocash Lecco, già salvo, si lascia battere in casa dalla 3m Pallavolo Perugia. I TABELLINI- TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO – ANTHEA VICENZA VOLLEY 0-3 (17-25 22-25 20-25) TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Nicolini 1, Nardo 13, Badini 1, Conti 6, Cassemiro 3, Bernasconi 2, Rolando (L), Cantaluppi 7, Veneriano 6, Stroppa 4, Radice (L), Nicoli. Non entrate: Gallizioli. All. Chiappafreddo. ANTHEA VICENZA VOLLEY: Legros 8, Farina 9, Kavalenka 20, Panucci 7, Cheli 9, Galazzo 2, Formaggio (L), Ottino. Non entrate: Munaron, Ferraro, Digonzelli, Groff, Andreis (L), Martinez Volskis. All. Volpini. ARBITRI: Ciaccio, Capolongo. NOTE – Durata set: 23′, 29′, 25′; Tot: 77′. MVP: Julia Kavalenka (Anthea Vicenza) OROCASH LECCO – 3M PALLAVOLO PERUGIA 0-3 (20-25 19-25 15-25) OROCASH LECCO: Tresoldi 10, Rimoldi, Lancini 7, Albano 5, Bracchi 14, Zingaro 5, Bonvicini (L), Bassi 1, Belloni 1, Marmen, Citterio. Non entrate: Piacentini, Casari (L), Rocca. All. Milano. 3M PALLAVOLO PERUGIA: Salinas 12, Negri 10, Patasce 7, Traballi 15, Agbortabi 2, Manig 4, Rota (L). Non entrate: Dalla Rosa, Giudici, Pero. All. Marangi. ARBITRI: Kronaj, Testa. NOTE – Durata set: 22′, 24′, 23′; Tot: 69′. MVP: Sol Salinas ( 3M Perugia) CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO – DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA 1-3 (31-29 19-25 22-25 8-25) CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO: Nelson 10, Anello 12, Martinelli 14, Trevisan 8, Cattaneo 9, Galletti 1, Porzio (L), Pomili 3, Bartesaghi 2, Anello 1, Casarotti, Marchesi. Non entrate: Tommasini (L), Menegaldo. All. Bolzoni. DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA: Muzi 3, Martilotti 16, Mearini 19, Ebatombo 30, Silotto 5, Martinelli 9, Faraone (L), Ciancio. Non entrate: Robinson (L), Varaldo, Brandi, Pisano, Catania. All. Bonafede. ARBITRI: Santoro, Sabia. NOTE – Durata set: 34′, 26′, 31′, 22′; Tot: 113′. MVP: Aurelia Ebatombo (Desi Shipping Akademia Messina) I RISULTATI- Tecnoteam Albese Volley Como-Anthea Vicenza Volley 0-3 (17-25, 22-25, 20-25) Emilbronzo 2000 Montale-Seap-Sigel Marsala 3-0 (25-22, 25-21, 25-17) Giocata ieri D&a Esperia Cremona-Assitec Volleyball Sant’Elia 3-1 (25-19, 20-25, 25-15, 25-21) Giocata ieri Orocash Lecco-3m Pallavolo Perugia 0-3 (20-25, 19-25, 15-25) Chromavis Eco Db Offanengo-Desi Shipping Akademia Messina 1-3 (31-29, 19-25, 22-25, 8-25) LA CLASSICA- D&a Esperia Cremona 42 (13 – 18); Tecnoteam Albese Volley Como 41 (14 – 17); Orocash Lecco 41 (14 – 18); Desi Shipping Akademia Messina 38 (12 – 19); Emilbronzo 2000 Montale 36 (13 – 18); Chromavis Eco Db Offanengo 36 (12 – 19); Anthea Vicenza Volley 33 (11 – 20); Assitec Volleyball Sant’Elia 30 (8 – 23); Seap-Sigel Marsala 21 (7 – 23); 3m Pallavolo Perugia 21 (7 – 24); Club Italia 19 (6 – 24). GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA- Club Italia – Seap-Sigel Marsala, 10-05-2023 16:00, 3a Giornata Seap-Sigel Marsala – Tecnoteam Albese Volley Como, 14-05-2023 17:00, 6a Giornata 3m Pallavolo Perugia – Club Italia, 14-05-2023 17:00, 6a Giornata Anthea Vicenza Volley – D&a Esperia Cremona, 14-05-2023 17:00, 6a Giornata Assitec Volleyball Sant’Elia – Chromavis Eco Db Offanengo, 14-05-2023 17:00, 6a Giornata Desi Shipping Akademia Messina – Emilbronzo 2000 Montale, 14-05-2023 17:00, 6a Giornata © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Per Montale vittoria salvezza Si decide tutto in due turni Tutte le news di Femminile

Abbonati a TuttoSport Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento. Ora in offerta. A partire da € 2,99 € 0,99 /mese Abbonati ora Hai già un abbonamento? Accedi