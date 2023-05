La Omag Omag punta su Alice Nardo

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RIMINI) – Prima operazione in entrata per la Omag-Mt San Giovanni in Marignano che, dopo essere uscita dalle semifinali Play Off promozione, ha intenzione di allestire una squadra competitiva per riprovarci nella prossima stagione. In Romagna arriva, Alice Nardo, talento emergente della pallavolo azzurra, ventuno anni di Alessandria, andrà a rinforzare il reparto dei “posti 4” della squadra marignanese. Alice proviene dalla Tecnoteam Albese Volley, squadra nella quale la Nardo ha militato nelle ultime 2 stagioni.