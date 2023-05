Cremona per la regia sceglie Sofia Turlà

Nata a Ragusa il 3 febbraio di 25 anni fa, classe 1998, Sofia è dottoressa magistrale in Scienze motorie preventive e adattate. Sofia con il Volleyrò Casal de' Pazzi ha conquistato uno scudetto under 16 e due scudetti under 18, per concludere la militanza romana con la promozione in A2.

LE PAROLE DI SOFIA TURLA’-

« Ho iniziato a giocare a 5 anni e non ho più smesso, la pallavolo è sempre stata la mia più grande passione e mi auguro che continui ad essere così – le prime parole di Sofia -. A 15 anni sono andata a giocare a Roma con la maglia del Volleyrò Casal de' Pazzi per tre anni: durante quell’esperienza, ho cambiato ruolo, passando da schiacciatrice a palleggiatrice ».