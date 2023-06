Messina porta in Italia la statunitense Kelsie Payne

LA CARRIERA-

Kelsie inizia la sua carriera giocando a livello giovanile con l'Austin Juniors e poi a livello scolastico con la John B. Connally HS, partecipando ai tornei delle scuole superiori texane. Dopo il diploma entra a far parte della squadra di pallavolo femminile della Kansas: con le Jayhawks partecipa alla NCAA Division I dal 2014 al 2017, raggiungendo la Final 4 nel 2015, sconfitta in semifinale; nel corso della sua carriera universitaria riceve inoltre diversi riconoscimenti individuali.

Nella stagione 2018-19 firma il suo primo contratto professionistico nella Superliga Série A brasiliana, ingaggiata dal Pinheiros, mentre nella stagione seguente approda nella Lega Nazionale A svizzera, dove difende i colori del Kanti. Dopo essere stata annunciata dallo Schweriner, pochi giorni dopo partecipa e supera il draft della V-League sudcoreana, venendo selezionata dal Korea Expressway per il campionato 2020-21, dando vita a un giallo che si conclude col suo approdo alla formazione asiatica per un biennio.

Nella stagione 2022-23 approda nella Sultanlar Ligi turca con il Sigorta Shop.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE FABRIZIO COSTANTINO-

« Quello della Payne è un ingaggio importantissimo, siamo davvero orgogliosi di averla portato a Messina perchè si tratta di un profilo stellare nel mondo della pallavolo. Per definire l’accordo ci abbiamo lavorato due settimane e, per questo, non posso che ringraziare anche il nostro vicepresidente Peppe Venuti ed il nostro consulente Roberto Dattila, che non si sono risparmiati per stipulare un contratto che arriva da 15 giorni di lavoro, a dimostrazione dell'importanza dell'atleta ed anche del dell'ingaggio economico. Questo dimostra ancora una volta che Messina sta portando avanti un progetto ambizioso e che vogliamo attestarci tra le grandi squadre della A2 femminile. Stiamo affrontando nel migliore dei modi e con molta concentrazione questa prima parte della nuova stagione. C’è grande entusiasmo attorno a noi, ci sono tantissimi progetti che stanno andando avanti e si stanno sviluppando n maniera importante: basti pensare che stanno arrivando numerosi sponsor non solo dalla città ma anche dal territorio nazionale e, speriamo, anche dall'estero Questo significa che siamo diventati una società credibile, siamo diventati una società attorno alla quale vediamo tanto seguito e tanto e, quindi, vogliamo a questo punto che ci sia anche la risposta da parte della gente. Abbiamo chiuso bene questo primo campionato e ci auguriamo che ci sia una risposta in massa dagli appassionati. Proprio domani lanceremo la nostra campagna abbonamenti e sarebbe davvero bello è importante vedere da subito la sottoscrizione di centinaia di abbonamenti per assistere alla prossima emozionante stagione. Questo è solo un primo colpo, quindi significa che l’obiettivo della società sarà quello di prendere altre atlete di ottimo profilo per viaggiare nelle parti alte della classifica ».