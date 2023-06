Offanengo avrà Ulrike Bridi in cabina di regia

LA CARRIERA –

Nata a Trento il 24 luglio 1998 da padre italiano e madre argentina, Ulrike Bridi ha mosso i primi passi all’ombra del Monte Bondone, prima con l’Ata Trento poi con il Marzola e l’Argentario, società che ha riabbracciato dopo l’esperienza alla Bruel Bassano con Malinov. Nell’Argentario ha conquistato un terzo posto alle finali under 18 e si è affacciata anche in prima squadra in B2, sfidando tra l’altro Offanengo e venendo allenata da Maurizio Moretti e Luca Pieragnoli. Dopo le esperienze in B1 con Firenze, Albese e Bedizzole, nel 2019 è stata ingaggiata dalla Millenium Brescia in A1, potendo ulteriormente crescere in un biennio alle spalle di registe navigate come Caracuta e Bechis. Infine, il biennio da protagonista in campo in A2 prima con Catania (2021-2022) e infine con Olbia (2022-2023), dove è stata allenata dall’ex Offanengo Dino Guadalupi. Nel suo palmarès personale figura anche il beach volley, facendo parte della nazionale italiana, oltre allo scudetto 2018 nel Sand Volley 4×4 con la canotta di Brescia.

LE PAROLE DI ULRIKE BRIDI-

« Ho parlato con il dg Condina, è stato molto bravo a espormi il progetto e a convincermi: a Offanengo c’è voglia di far le cose per bene e seriamente e non è da tutti. E’ bello entrare a far parte di una società che ha ambizione, un aspetto in cui mi ci vedo molto: mi è piaciuto anche questo aspetto. So che quest’anno la Chromavis Eco Db ha disputato un buon campionato, “rubando” punti anche a grandi squadre come Mondovì, ero convinta che alla fine arrivasse la salvezza. Inoltre, conosco bene Francesca Trevisan (neocapitano di Offanengo, ndc), siamo amiche e ho parlato anche con lei prima di scegliere. Nella scorsa stagione, con Olbia ho affrontato Offanengo al PalaCoim: è stato molto bello, era la nostra prima trasferta e mi ricordo un palazzetto pieno alla seconda giornata, con un tifo non scontato in categoria che segue la squadra anche in trasferta. I tifosi sono un qualcosa in più di importante”. Quindi aggiunge. “Voglio continuare a crescere e a consolidarmi a questi livelli, voglio mettermi in gioco: insieme ci potremo divertire molto. In campo e ogni giorno in palestra do il massimo, è importante essere professionali e mi piace lavorare e dare il meglio. Mi ritengo umile ma allo stesso tempo ambiziosa; come palleggiatrice, mi piace il gioco veloce e vario, da mancina mi diverto anche con i secondi tocchi ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE GENERALE STEFANO CONDINA –

« Ully è una giocatrice che mi ha favorevolmente colpito quando l’abbiamo affrontata ed è stata subito una nostra prima scelta. Abbiamo parlato più volte e sono contento abbia scelto Offanengo: sono convinto che insieme ci divertiremo. Alle spalle ha due stagioni da titolare in A2 e in entrambe mi ha colpito per la grinta che ha sempre messo in campo ».