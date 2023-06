Alessia Populini giocherà a Talmassons

TALMASSONS (UDINE)- Alessia Populini , che per due anni ha vestito la maglia di Mondovì, ha firmato un contratto che la legherà alla CDA Talmassons andando a rinforzare il reparto dei Posto 4 delle Pink Panthers. La ventiduenne bresciana, che ha giocato anche nel Club Italia, ha fatto parte anche del roster dell'Igor Gorgonzola Novara in A1. Nel 2022 ha superato anche un doloroso infortunio al legamento del crociato anteriore.

prima con le maglie di Igor Gorgonzola Novara e Club Italia, fino ad arrivare alle ultime due stagioni da protagonista in Serie A2 con la maglia della LPM BAM Mondovì, dove nella stagione 2021/2022 è arrivata fino alla finale playoff promozione. Alessia andrà a rinforzare nello specifico il reparto dei posti 4, pronta ad affrontare nuove sfide con la maglia della CDA Volley e a contribuire con la sua forza e la sua energia alla crescita della squadra.

LE PAROLE DI ALESSIA POPULINI-

« Ci sono tante motivazioni che mi hanno spinto a scegliere di venire qui. Sono più anni che parliamo e che mi viene chiesto di venire qua e sono felicissima quest’anno di avere preso questa decisione. Finora ho visto molta fiducia nei miei confronti e sono felicissima di iniziare questa nuova avventura in un nuovo contesto che mi spronerà tanto. Arrivo con gli obiettivi che ho per me tutti gli anni, tra cui provare il salto di categoria, che immagino qua abbiate, poi sicuramente mettere in campo il miglior gioco possibile e per la squadra che si sta costruendo l’obiettivo sarà quello di arrivare in alto. Per un buon 50% sono friulana. Mio padre è nato a Gorizia e i miei nonni sono qua stabili, quindi le estati specialmente sono friulana doc. ».

LE PAROLE DEL CEO FABRIZIO CATTELAN-

« Alessia non ha bisogno di presentazioni, si è sempre dimostrata un atleta di spicco della Serie A. Come ha detto lei, le abbiamo fatto la corte per tanto tempo e quindi finalmente possiamo dire che fa parte del nostro roster. Vogliamo sempre alzare l’asticella, anche quest’anno l’abbiamo fatto e ci siamo andati molto vicini quando siamo andati al tie-break contro Trento in semifinale playoff. Sono sicuro quindi che con innesti di questo tipo i risultati non tarderanno ad arrivare. Ad avere la rosa completa manca sempre meno, stiamo lavorando per completare gli ultimi movimenti ».