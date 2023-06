Giorgia Compagnin completa la regia di Offanengo

OFFANENGO (CREMONA)- Dopo l'ingaggio di Ulrike Bridi la Chromavis Eco DB Offanengo completa il reparto delle palleggiatrici tesserando Giorgia Compagnin, classe 2005 che sarà l'alternativa alla regista trentina. La padovana Compagnin arriva dal vivaio del Chieri (club di A1) e in neroverde affronterà la sua prima avventura in serie A.

LA CARRIERA-

Nata il 6 settembre 2005 a Padova (anche sua città di origine), Giorgia Compagnin ha iniziato ad avvicinarsi alla pallavolo all’età di 6 anni nel Volley Eagles, dove è rimasta fino all’under 12 prima di approdare all’Us Torri, realtà vicentina dove è maturata dall’under 13 fino all’under 16. Infine, le due stagioni a Chieri, facendo parte dei gruppi under 18 e B2 femminile. In carriera ha disputato due finali nazionali: con il Torri ha centrato il settimo posto a Venezia in under 14, mentre recentemente è salita sul podio con Chieri con il terzo posto under 18 in Calabria.

LE PAROLE DI GIORGIA COMPAGNIN-

« Sono molto contenta dell’opportunità che mi è arrivata, fa molto piacere poter interfacciarsi in A2 già nel primo anno di uscita dal giovanile. Cercherò di dare il massimo quando mi verrà data l’opportunità e anche ogni giorno in allenamento; sono molto felice di poter lavorare a fianco di ragazze più grandi e di esperienza per poter crescere sempre più. Nella scelta di Offanengo ha inciso anche Fabio Collina, che era stato mio vice allenatore al Torri: questo mi ha dato ulteriore sicurezza, mi ha descritto il Volley Offanengo come una società molto bella, un ambiente tranquillo dove lavorare con concentrazione sugli obiettivi da inseguire”. Quindi aggiunge. “Come palleggiatrice mi piace il gioco veloce, i miei modelli di riferimento nel ruolo sono Giannelli e la Wolosz. Il mio sogno nel cassetto? Lo sto vivendo già adesso in serie A alla mia età ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE GENERALE STEFANO CONDINA –

« Giorgia è un profilo giovane che mi è stato indicato da Fabio Collina (vice allenatore della Chromavis Eco DB, ndc), che l’ha allenata nelle giovanili all’Us Torri, e dalla sua procuratrice Manuela Pedri. Essendo entrambe persone che stimo, non ho avuto dubbi in merito e sono convinto che con coach Giorgio Bolzoni e il suo staff la ragazza abbia l’opportunità di crescere ed essere utile nella prossima stagione sportiva in serie A ».