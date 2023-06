L'Albese mette in regia Valentina Brandi

Valentina ha iniziato a giocare a volley da piccola anche perchè in casa Brandi lo sport è sempre stato protagonista. Il papà, Alberto, è infatti giornalista e conduttore Tv di Mediaset, grande appassionato di calcio un volto conosciuto da anni da tutti gli appassionati.

Alberto, quando gli impegni lo consentono, segue con tanto affetto ed attenzione il cammino di Valentina. La nuova palleggiatrice Tecnoteam è la terza figlia del giornalista Mediaset: anche le altre due sorelle (Ludovica e Benedetta) giocano a volley come lei.

LA CARRIERA-

Nonostante la giovane età Valentina vanta un curriculum ricco di esperienze importanti, realizzando anche un percorso di altissimo livello nelle categorie giovanili delle società più blasonate d’Italia. Prima avventura importante squadra senior per la palleggiatrice milanese con il Volleyrò Casal de’ Pazzi dove, nel 2017/18, gioca in Serie D e contemporaneamente con l’Under 14, mentre nella stagione successiva realizza un bel salto di categoria ed affronta il suo primo campionato di Serie B2, continuando anche a giocare in Under 16. Nella stagione 2019/2020 doppio impegno con le maglie di Uyba e Orago sia in Under 16/18 che in Serie B2. Stagione 2021/21 segnata dalla prima esperienza in Serie B1 con Orago, dove giocherà anche per le categorie Under 17 e 19. Stagione altrettanto importante quella vissuta con la maglia della blasonata Igor Novara che ha arricchito ulteriormente il suo percorso sia partecipando al campionato di Serie B1 che disputando le Finali Nazionali di categoria Under 18, concluse con il raggiungimento del quarto posto. Poi la stagione a Messina, la prima in A2, coronata con una salvezza frutto di un finale di campionato davvero straordinario.