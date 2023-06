La schiacciatrice Sofia Felappi a Cremona

LE PAROLE SI SOFIA FELAPPI-

Diciannove anni compiuti a dicembre, Sofia ha terminato gli studi di ragioneria.

« Amo i gatti, la musica e i viaggi, infatti ogni volta che vado in un posto nuovo mi faccio un tatuaggio per avere quel ricordo sempre con me. Ho iniziato ad appassionarmi alla pallavolo giocando in giardino con mia mamma e mia sorella quando ero piccola, per poi innamorarmene. Nel percorso giovanile sono stata allenata per sei anni da Atanas Malinov, papà di Ofelia (nuova palleggiatrice di Chieri, ndr). Con lui ho vinto i campionati provinciali stagione dopo stagione, qualificandomi ai regionali e di seguito alle finali nazionali giovanili, vincendo uno scudetto under 16 nel 2019 coronato dal premio di miglior giocatrice d’Italia. Nel mio percorso giovanile ho anche partecipato alla formazione della selezione provinciale, vincendo il primo posto. In parallelo alle giovanili, ho militato nei campionati di serie, raggiungendo la promozione dalla serie C alla serie B1 al Lemen Volley, giocando nell’ultima stagione nel Volley Bergamo 1991. Sono entrata in contatto con la famiglia Esperia tramite coach Marco Zanelli, che ho conosciuto durante questa stagione in quanto secondo allenatore della prima squadra a Bergamo, squadra con cui ho sostenuto qualche allenamento ed un torneo. Ho spesso giocato contro Esperia quando ancora era in B1 e dall’esterno l’ho sempre reputata una buona squadra, sono molto contenta oggi di poterne far parte. Il progetto mi è sembrato molto valido e sono molto felice di avere Marco come allenatore: avendo fatto qualche settimana di allenamento con lui, sono convinta che la mia sia stata un’ottima scelta. Per questa mia prima stagione in A2 ho aspettative soprattutto di crescita e di miglioramento dal punto di vista tecnico e professionale. Essendo a contatto per la prima volta con delle professioniste, sono convinta di poter imparare molto da loro, ma anche di poter dare una mano al gruppo con il mio contributo ».

Sofia vestirà la maglia numero 18, numero a cui è legata in quanto è il suo giorno di nascita.

« Saluto tutti i tifosi dell’Esperia! Non vedo l’ora di conoscervi tutti e di vedere il vostro caloroso tifo al PalaRadi! ».