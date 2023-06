La nazionale slovena Eva Zatkovic giocherà nell'Albese

COMO- Un grande colpo di mercato per la Tecnoteam Albese Volley Como che ha messo sotto contratto la ventunenne nazionale slovena Eva Zatkovic, opposta di grandi potenzialità che nelle ultime due stagioni ha giocato a Cannes in Francia. Garantisce sulle sue qualità il Ct della Nazionale slovena Marco Bonitta, ex allenatore della Nazionale azzurra.