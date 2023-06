Aneta Zojzi ha firmato per la Picco Lecco

LE PAROLE DI ANETA ZOJZI-

« Sono molto felice e onorata di poter far parte di questa squadra che ho sempre visto con molta ammirazione e mi ha catturato subito la prima volta che l’anno scorso abbiamo giocato contro . Mi è bastata una chiamata dal Tm per confermare l’organizzazione e il bel progetto che pensavo fosse. Non vedo l’ora di iniziare quest’avventura per crescere , esultare e divertirci insieme e conoscere meglio le mie compagne , anche se con alcune essendo una squadra giovane ho già avuto modo di giocare insieme e sarà sicuramente un punto a favore. Non vedo l’ora di ritornare in palestra e divertirmi con Picco Lecco ».