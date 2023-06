COMO- Giulia Patasce, duttile schiacciatrice che gioca indifferentemente da opposta e in posto 4, è l'ultimo colpo di mercato della Tecnoteam Albese Como. Ventunenne umbra di Assisi, che ha giocato l’ultima stagione in A2 con la 3M Perugia. In questi giorni é impegnata con la maturità come Valentina Brandi ed Elena Radice. Nei prossimi giorni il punto della situazione con il vero "motore" delle operazioni, il Direttore Sportivo Gabriele Mozzanica.