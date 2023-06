Matilde Tagliani sarà il secondo libero di Brescia

LA CARRIERA-

E’ cresciuta a Bedizzole, dove ha iniziato a giocare all'età di 6 anni. Nel vivaio del Bedizzole Volley ha disputato tutti i campionati giovanili, conquistando diversi titoli provinciali e nel 2019 raggiungendo il terzo posto alle finali nazionali Under 14. Nel 2019 veste la maglia della selezione territoriale bresciana, con cui conquista il bronzo al Trofeo dei Territori, mentre nell'anno successivo - interrotto dalla pandemia - è convocata nella selezione regionale della Lombardia. Con Bedizzole, Matilde si distingue giovanissima in Serie D, prima del salto nei campionati nazionali di serie B2 e Serie B1, fino alla stagione 2021/22. Nell'estate 2022 la partecipazione al Campionato Italiano di Beach Volley Under 18. Nella stagione appena conclusa, Matilde si è trasferita all’U.S Torri, in provincia di Vicenza, nel campionato di serie B2.

La prossima stagione una nuova doppia avventura con la maglia da Leonessa: Matilde Tagliani affiancherà Ylenia Pericati come libero in serie A2 e difenderà i colori bresciani con la maglia della Serie C.

LE PAROLE DI MATILDE TAGLIANI-

«Sono molto contenta di avere la possibilità di far parte di questa squadra non vedo l'ora di conoscere al più presto compagne e allenatori. Da questa stagione mi aspetto di crescere personalmente e sopratutto tecnicamente, e di imparare il più possibile dalla squadra e dallo staff tecnico. Ci vediamo presto!».