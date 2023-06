Camilla Grazia, una centrale per Talmassons

LA CARRIERA-

Dopo diversi anni vissuti in Serie B1, l’ultimo dei quali con la maglia di Liberi e Forti Firenze, per l’atleta veronese classe 2000 è arrivato il momento del salto in Serie A2. Con i suoi 193 cm, Camilla porterà alla CDA Talmassons un grande rinforzo specialmente nella fase di muro.

LE PAROLE DI CAMILLA GRAZIA-

« E’ un piacere essere qui. Questo è un progetto che mi ha colpito fin da subito e credo che la società sia molto ben strutturata, che ha dei grandi obiettivi per questa stagione e sono felice di farne parte. Per quanto riguarda il mio ruolo e le mie caratteristiche, sicuramene sfrutterò i miei centimetri a muro e ci sono anche tanti altri aspetto su cui dovrò lavorare ma penso di poter portare un po’ della mia esperienza alla squadra. Devo lavorare molto dal punto di vista tecnico e devo trarre il più possibile da questa stagione come esperienza e come lavoro sia in campo che in palestra. Alcune delle ragazze le conosco, mentre con il coach ha già parlato e anche lui mi ha spiegato questo bel progetto e gli obiettivi che ci sono all’interno del gruppo ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO GIANNI DE PAOLI-

« Con Camilla aggiungiamo fisicità alla squadra, caratteristica che anche l’anno scorso ha fatto la differenza. E’ una ragazza che nonostante sia ancora giovane ha avuto un bel percorso nelle giovanili e si è fatta delle belle esperienze in B1.Sicuramente questa sarà un’opportunità reciproca di migliorare ancora, lei nel suo percorso e noi come gruppo squadra. I tasselli della squadra sono ormai quasi tutti al loro posto, con lei abbiamo completato il reparto delle centrali. Abbiamo nel cassetto ancora delle sorprese che riguardano le giocatrici straniere per questa stagione, per cui sveleremo piano piano tutta la rosa che si sta definendo al cento per cento ».