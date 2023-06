Cremona mette nel roster Giorgia Coveccia

LE PAROLE DI GIORGIA COVECCIA-

« Ho cominciato a giocare all’età di dieci anni con il Volleyrò Casal dei Pazzi, con il quale nel 2018 ho vinto uno scudetto under 14. Successivamente sono stata convocata con la selezione provinciale e regionale del Lazio, con cui ho ottenuto un argento al Trofeo delle regioni. Ho terminato le giovanili al Fusion Team Volley di Venezia, con un terzo posto alle finali nazionali. Nell’ultima stagione ho giocato alla Pallavolo Volta in B1 raggiungendo la promozione in A2, al termine dei playoff ».