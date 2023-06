Nadia Rossi giocherà nel Costa Volpino

COSTA VOLPINO (BERGAMO)- Per la ventiquattrenne opposta Nadia Rossi è giunta l'occasione per esordire in A2. Gliela offre la CBL Costa Volpino che l'ha ingaggiata per la prossima stagione.

LA CARRIERA-

Nata ad Alzano Lombardo, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della pallavolo all’Oro Volley Nembro, successivamente si trasferisce alla Foppapedretti .

Il primo biennio (2019/2020,2020/2021) di “prima” squadra è’ alla Don Colleoni Trescore. Nel 2021 si trasferisce al Volley Busnago, mentre nell’ultimo campionato ,sempre in terra brianzola ,al Concorezzo.

LE PAROLE DI NADIA ROSSI-

« Sono molto emozionata per questo campionato. Questa per me è una grossa occasione e un’esperienza importante: la voglia di mettermi in gioco e dare il meglio per la squadra è enorme. Sarà un anno di duro lavoro che spero ci porti grandi soddisfazioni! ».