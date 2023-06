Brescia porta in A2 Francesca Pinetti

BRESCIA- Francesca Pinetti, schiacciatrice ventitreenne nata a Bergamo, potrà fare il suo esordio in serie A2 avendo firmato un contratto che la legherà nella prossima stagione alla Millenium Brescia . Proviene dal Volley 2.0 Crema, squadra con la quale ha giocato in B1.

LA CARRIERA-

Francesca Pinetti, nata a Bergamo, è cresciuta nelle giovanili del Volley 2.0 Crema. Nel 2014/15 ha giocato nella squadra di serie D mentre - per 4 anni - dal 2015 al 2019 ha giocato in serie C. La schiacciatrice bergamasca si è distinta in diversi tornei giovanili, conquistando nel 2018 il 3° posto regionale in Under 18.

Nella stagione 2019/20 - sempre con la maglia dell’Enercom Fimi Crema - ha dimostrato il proprio valore in serie B2, prima di approdare, nel 2020, alla CSV-Ra.Ma. Ostiano Volley, dove è rimasta per due stagioni nelle quali ha giocato in prima squadra, in serie B1. Nella stagione appena conclusa, Pinetti è tornata a vestire i colori biancorossi dell’Enercom Fimi Crema con la quale ha partecipato al campionato di serie B1.

LE PAROLE DI FRANCESCA PINETTI-

«Sono molto contenta dell'opportunità di far parte di un ambiente competitivo e di alto livello come questo. É un'esperienza tutta nuova dalla quale sono sicura apprenderò molto, sono certa che mi farà crescere sia sul piano tecnico sia sul piano dell'esperienza. Non vedo l'ora di cominciare e di mettermi in gioco. Ci vediamo presto! ».