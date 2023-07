Melendugno mette al centro Chiara Biesso

MELENDUGNO (LECCE)- La La Narconon Melendugno , ha ingaggiato per l'esordio in A2 la ventunenne centrale Chiara Biesso, alta 184 cm, nata a Noale, in provincia di Venezia, provieniente da Volta Mantovana.

LA CARRIERA-

.

Biesso è nata sportivamente nella Società Fusion Team Volley Venezia dove ha svolto tutta la trafila del settore giovanile fino ad arrivare in prima squadra in B2, da subito è riuscita a mettersi in mostra sia nel settore giovanile che nelle prime apparizioni nellaprima squadra. Con la casacca della stessa società ha militato nel campionato di Serie B2 nelle stagioni 2019/20/21.

Nella stagione 2021/22 Biesso approda in B1, disputa un ottimo campionato con la società Pallavolo Teatina Chieti mettendo in evidenza tutte le sue qualità, nella stagione conclusa invece vince i playoff promozione Serie A2 con la Nardi Volta Mantovana. La promozione conquistata sul campo la disputerà lontano da casa, siamo certi che in terra salentina Chiara continuerà a stupire, il suo lavoro e i suoi sacrifici vengono così ripagati, parliamo di una ragazza che ha compiuto una scalata verso il successo, dalla B2 alla Serie A2, in pochi anni, questo è il giusto premio ai tanti sacrifici che quotidianamente vengono fatti in palestra, tutto meritato Chiara, goditi il tuo momento e mi raccomando continua a sognare.