Michelle Gueli da Pinerolo a Montecchio

MONTECCHIO MAGGIORE (VICENZA)- Michelle Gueli, che nel suo giovane curriculum ha una promozione e una salvezza in A1 nelle file di Pinerolo, la squadra dove è nata e cresciuta facendo tutta la trafila delle giovanili, è una nuova giocatrice dell' Ipag Sorelle Ramonda Montecchio . La promettente ventenne sarà a disposizione di coach Bonafede per registrare la difesa essendo una specialista della ricezione. Un libero di prospettiva che, oltre a dimostrare il suo notevole valore tecnico, ha anche superato brillantemente il grave infortunio al crociato patito nell'ottobre 2021.

Nella maggior parte dei casi è un semplice vaneggiamento, destinato a perdersi tra le alterne vicende della vita, ma non per Gueli. Il giovane libero, originario di Orbassano, ha infatti trascorso, sin qui, tutta la sua carriera a Pinerolo. Prima tutta la trafila delle giovanili, dal minivolley all’under 18. Con diverse soddisfazioni: campionati provinciali e regionali vinti, piazzamenti ai nazionali e una finale al trofeo delle regioni con il Piemonte, nel 2018.

E poi, nel 2020/21, l’occasione attesa da una vita: la chiamata in prima squadra e il debutto nel campionato di A2. Gueli convince, tant’è che viene aggregata in pianta stabile alle grandi e fa parte del roster che nel 2021/22 guida l’Union Volley in serie A1. L’anno successivo si toglie lo sfizio di esordire anche nel massimo campionato, contribuendo al raggiungimento della salvezza.

LE PAROLE DI MICHELLE GUELI-

«L’infortunio mi ha aiutato a capire il mio corpo e la sua gestione ideale dal punto di vista pallavolistico. Inoltre mi ha rafforzato caratterialmente, facendo sviluppare in me quella pazienza necessaria per raggiungere gli obiettivi al 100% ».

Ora il presente dice Montecchio, la prima esperienza lontana da Pinerolo. E le consapevolezze di Michelle si mischiano all’entusiasmo:

«La chiamata della società mi ha reso davvero felice. Quando parlavo, in privato, di una possibile meta, pensavo proprio a Montecchio. Siamo un gruppo giovane, ma con un notevole bagaglio d’esperienza alle spalle. Gli allenamenti non potranno che essere di alto livello e questa è la condizione per tagliare traguardi importanti ».

LE PAROLE DEL TECNICO ERALDO BUONAVITA-

«Michelle sarà certamente un valore aggiunto. Nella partita giocata da titolare in A1 ha ricevuto con percentuali molto buone per l’intera gara. In più, ha ben chiaro che il nostro progetto non è finalizzato solo a questa stagione sportiva e che è qui per migliorarsi come atleta».