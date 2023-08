Ekaterina Antropova ha ottenuto la cittadinanza italiana

ROMA- Ekaterina Antropova è da oggi cittandina italiana. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ha accolto le richieste della pallavolista, che attualmente si sta già allenando con la nazionale italiana, di nazionalità russa, nata a Akureyri (Islanda) il 19 marzo 2003, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, per meriti speciali. L’attivazione della procedura di concessione della cittadinanza italiana è stata proposta dal Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che ha segnalato la giovane atleta, tesserata dalla Federazione italiana Pallavolo dal 2018 – anno in cui ha fatto ingresso in Italia da minore con un permesso di soggiorno per affidamento – per gli ottimi risultati sportivi conseguiti nella sua disciplina.