Victoria Sassolini, una giovane promessa ad Offanengo

LA CARRIERA-

Victoria Sassolini è nata il 14 gennaio 2005 a Bagno a Ripoli (Firenze) ed è originaria di Siena. Schiacciatrice alta un metro e 80 centimetri, ha iniziato ad avvicinarsi al volley nella città del Palio in prima media con i colori del Cus Siena, dove è maturata fino all’under 16 e nel campionato di B2. Nelle ultime due stagioni, è passata a Novara giocando under 18 e B1 e ora sbarca sul “pianeta-A2” a Offanengo.

LE PAROLE DI VICTORIA SASSOLINI-

« Sono onorata di arrivare in questa stagione a Offanengo, sarà il mio primo anno di A2 e sono molto emozionata. Voglio fare il meglio possibile e portare la mia grinta e la mia determinazione in palestra. Puntavo a questa categoria nel mio percorso di crescita e arrivo in un ambiente tutto da scoprire per me. Come schiacciatrice posso definirmi più portata alla seconda linea, in attacco vado meglio rispetto al muro, fondamentale dove vorrei migliorare. Il mio modello? Britt Herbots, che ho avuto la fortuna di vedere dal vivo nel mio primo anno a Novara ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE GENERALE STEFANO CONDINA-

« Victoria è una giovane con ottime prospettive. E’ cresciuta nella scuola di Novara, allenata nel giovanile da un ottimo coach come Ingratta. Ha caratteristiche tecniche utili al nostro progetto sportivo e siamo contenti di darle il benvenuto. Con lei il nostro mercato doveva essere essenzialmente chiuso, ma il problema che trattiene Adanna Rollins (schiacciatrice prima annunciata e che poi non arriverà a Offanengo, ndc) in America ha cambiato le cose. Vedremo cosa riusciremo a fare sul mercato in un periodo sicuramente non facile ».