Offanengo chiude il roster con Tamara Abila De Paula

OFFANENGO (CREMONA)- La Chromavis Eco Db Offanengo completa il roster, dopo il mancato arrivo della statunitense Adanna Rollins , portando in Italia la venticinquenne schiacciatrice brasiliana Tamara Abila De Paula, alla prima stagione nel campionato italiano ed in assoluto lontano dal suo paese.

LA CARRIERA-

Nata il 10 ottobre 1998 e alta un metro e 90 centimetri, Tamara Abila De Paula ha indossato diverse casacche del campionato brasiliano. Nella stagione 2019/2020 ha difeso i colori del Feac/Afv Franca, per poi passare nell’annata successiva all’Atletico Volei Clube. La stagione 2021/2022 l’ha vista far parte del roster del Curitiba Volei, mentre nella scorsa annata ha militato nell’Osasco.

LE PAROLE DI TAMARA ABILA DE PAULA-

« Nell’ambito del mio percorso di crescita sono sicura che venire in Italia mi aiuterà a raggiungere buoni risultati, da inseguire attraverso dedizione e impegno nel mio lavoro. Quando mi sono informata su Offanengo, ho sentito che c’è un ambiente molto buono, un bel rapporto tra sfaff e atlete e che c’è modo di lavorare tanto e quindi l’opportunità di crescere. Arrivo qui dopo esperienze in Brasile molto buone: con il Curitiba ho giocato la Série A, mentre con l’Osasco ho disputato il campionato paulista e anche il Super campionato; abbiamo centrato il terzo posto in Super League arrivando ai quarti di finale ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE GENERALE STEFANO CONDINA-



« Tamara è un’atleta dotata di grande fisicità, alla prima esperienza in Italia e quindi avrà bisogno di un periodo di inserimento. Alle spalle ha già esperienze importanti in Brasile e ha dimostrato di aver “fame” di imparare e crescere in questa nuova avventura. Non è stato facile in agosto inoltrato travare un profilo che potesse inserirsi nell’idea di squadra che con coach Bolzoni e gli altri collaboratori avevamo costruito atleta dopo atleta. Credo che alla fine, dopo tanti video e telefonate e un po’ di fortuna, abbiamo individuato l’atleta giusta per il progetto- Offanengo e adesso partiamo con tanta voglia di lavorare e immutato entusiasmo. Ci tengo a ringraziare Guido Caccamo che è stato fondamentale per i contatti con il procuratore brasiliano e il buon esito dell’operazione in tempi brevi ».