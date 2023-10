Melendugno batte Costa Volpino in rimonta

LECCE-Prima gioia in Serie A per la Narconon Volley Melendugno che, nell’anticipo della terza giornata del Campionato di Serie A2, supera la Pallavolo C.B.L. Costa Volpino per 3-1. Esce così dall’ultimo posto in classifica la squadra di coach Napolitano, infliggendo la prima sconfitta alle avversarie orobiche, che avevano iniziato il match avanti 1-0. Poi la risposta delle pugliesi, trascinate dal pubblico di casa e da capitan Caracuta, ha permesso di vincere il secondo set e chiudere senza patemi le altre due frazioni.