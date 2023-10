Futura vince ancora, Montecchio fa suo il big match con la Omag

ROMA- Al termine della terza giornata di A2 Femminile soltanto una squadra a punteggio pieno. La Futura Giovani Busto Arsizio nel Girone A ha centrato la terza vittoria piena in altrettante partite andando a vincere sul campo della Nuvoli’ Altafratte Padova in tre set. Alle spalle della squadra di Amadio insegue ad un solo punto Città di Messina che, nel secondo incontro di fila al “PalaRescifina” ha centrato la seconda vittoria da tre punti di fila superando 3-0 la Vtb Fcredil Bologna. Sofferta vittoria della Bartoccini-Fortinfissi Perugia che ha dovuto lottare cinque set per espugnare il campo della CDA Talmassons. Altra formazione a 7 punti la Valsabbina Brescia che ha vinto sul campo della Sirdeco Volley Pescara. La Tecnoteam Albese Volley Como centra il primo successo stagionale superando Soverato davanti al pubblico amico.