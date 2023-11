Futura 6 su 6, Montecchio prova la fuga

ROMA-Vola nel girone A, dopo la sesta giornata, la Futura Giovani Busto Arsizio, al sesto successo consecutivo, capace di travolgere anche una squadra di spessore come la Valsabbina Brescia. Non molla all’inseguimento della capolista la Bartoccini-Fortinfissi Perugia che vince facile facile sul campo della derelitta, Sirdeco Volley Pescara ancora ferma a 0 punti. Al terzo posto si insedia la Citta’ Di Messina che fa suo il derby del sud contro il Volley Soverato. Vince in trasferta la CDA Talmassons a Padova sul campo della Nuvoli’ Altafratte. Partita sul filo del rasoio quella fra Tecnoteam Albese Volley Como e Vtb Fcredil Bologna con le lombarde che alla fine la spuntano al tie break. Nel Girone B fuga solitaria dell’ Ipag S.Lle Ramonda Montecchio che ha capitalizzato la vittoria in casa del Narconon Volley Melendugno ed approfittato della sconfitta interna dell’ Omag-Mt San Giovanni In M.No in casa per mano della corazzata Balducci Macerata. Ora al secondo posto, al tre punti dalla vetta, c’è un terzetto composto dalle riminesi, dalle marchigiane e dalla Cremonaufficio Esperia Cremona, corsara sul campo della Trasporti Bressan Offanengo. Amara sconfitta dell’Hermaea Olbia che, nonostante i 40 punti di Adriano si arrende al tie break in casa dell’ Orocash Picco Lecco. L’LPM Bam Mondovì supera sbanca al tie break il campo di Costa Volpino.