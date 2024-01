Stefano Saja esonerato da Macerata

MACERATA- La delusione derivante dalla sconfitta nei quarti di Coppa Italia di A2 Femminile è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il varo. La CBF Balducci HR Macerata ha esonerato oggi il tecnico della prima squadra Stefano Saja, che era arrivato in estate sulla panchina marchigiana per riportare la squadra giallonera in A1 dopo la retrocessione dello scorso anno.