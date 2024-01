Perugia-Messina big match sabato alle 20.00

ROMA - Le protagoniste di A2 Femminile, che hanno appena laureato quattro squadre del Girone A semifinaliste di Coppa Italia , tornano in campo nel week end per mandare in scena il penultimo turno di regular season nel quale sono in palio punti decisivi per decidere le formazioni che accederanno alla Pool Promozione e quelle che invece dovranno lottare per la permanenza nella Pool Salvezza.

Nel Girone A, la Tecnoteam Albese Volley Como dovrà vincere in casa della Nuvolì Altafratte Padova per avere la certezza di conquistare la qualificazione ai danni della Valsabbina Millenium Brescia, che invece, a -4, dovrà fare per forza tre punti contro la VTB Fcredil Bologna e sperare in un passo falso delle lariane.

Dopo il doppio successo in Coppa Italia, sarà un big match a tutti gli effetti quello tra la Bartoccini-Fortinfissi Perugia e la Città di Messina, prima e terza del girone a cinque punti di distanza (sabato 13 ore 20). Un’occasione per la Futura Giovani Busto Arsizio, che accoglierà la Volley Soverato, di tentare il controsorpasso sulle umbre. Dopo il netto 0-3 a Montecchio, la Cda Volley Talmassons FVG ospiterà invece la Sirdeco Volley Pescara.

Scontro diretto d’importanza capitale per la Trasporti Bressan Offanengo nel Girone B, all’ultima occasione per provare a riacciuffare il treno della Pool Promozione: contro la LPM Bam Mondovì, quinta con 5 punti di vantaggio, sarà l’ultima chiamata per le ragazze di coach Bolzoni, pronte a giocarsi il tutto per tutto.

Dopo la sconfitta in Coppa Italia costata l’esonero a coach Saja, la CBF Balducci Hr Macerata torna in campo guidata dall’ex vice Michele Carancini per affrontare la Narconon Volley Melendugno, mentre un punto dietro alle arancionere, la CremonaUfficio Esperia Cremona giocherà in casa della Pallavolo C.B.L. Costa Volpino. Gli ultimi due incontri in programma saranno Ipag S.lle Ramonda Montecchio contro Volley Hermaea Olbia e Orocash Picco Lecco contro Omag-MT San Giovanni in M.no.

GIRONE A-

VTB FCREDIL BOLOGNA - VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA-

Ultima gara casalinga di regular season per la VTB FCRedil Bologna che, domenica, sarà impegnata nella sfida contro la Valsabbina Millenium Brescia, formazione la precede in classifica, con sette punti di distacco. Se l’ultima giornata ha sorriso alle bolognesi, vittoriose sul campo della Sirdeco Volley Pescara, non è valso lo stesso per le ragazze di coach Beltrami in casa dell’Akademia Città di Messina che le ha sconfitte al tie-break. Due momenti delicati per entrambe le formazioni, le padrone di casa cercheranno di strappare altri punti fondamentali per la salvezza mentre le ospiti credono ancora nell'accesso alla pool promozione, che dipenderà anche dal risultato della gara tra la Nuvolì AltaFratte Padova e la Tecnoteam Albese Volley Como. All’andata, vittoria per la Valsabbina per 3-0. Fischio d’inizio previsto regolarmente alle ore 17:00 con direzione di gara affidata alla coppia Pasciari-Candeloro.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Valsabbina Millenium Brescia)

EX: Nessuno



Camilla Neriotti (Vtb Fcredil Bologna)- « La Valsabbina Millenium Brescia è un'ottima squadra, nonostante le ultime sconfitte. Anche i migliori possono incontrare delle difficoltà durante il campionato e mi aspetto un buon approccio alla gara da parte loro perché hanno bisogno di una vittoria. Sarà una gara diversa da quella dell’andata, stiamo crescendo e in casa possiamo dare fastidio: dobbiamo semplicemente fare il nostro gioco. Ci stiamo preparando al meglio, sono molto fiduciosa ».

Francesca Pinetti (Valsabbina Millenium Brescia)- « Domenica sfidiamo Bologna fuori casa; come tutte le partite, non dovremo sottovalutare le nostre avversarie, che in questo campionato si sono dimostrate temibili. Con loro al PalaGeorge abbiamo giocato molto bene e dovremo confermare la grinta e la capacità di gestire il gioco che abbiamo messo in campo nel corso all'andata ».

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO - VOLLEY SOVERATO-

Archiviato positivamente l’impegno infrasettimanale di Coppa Italia con la vittoria su Cremona che è valsa il biglietto per la semifinale, la Futura torna in campo domenica per la penultima giornata di regular season. Nuovamente nel fortino inviolato del PalaBorsani, le cocche accoglieranno il Volley Soverato ottava forza del campionato a quota 12 punti rimediati grazie a quattro vittorie e dodici sconfitte. Tonello e compagne, sull’onda dell’entusiasmo dopo l’inizio del nuovo anno con il sorriso, vogliono continuare a correre per tenere il fiato sul collo della capolista Perugia, vendicare il tie break dell’andata e confermarsi regine assolute nella tana di casa, dove nessuna squadra è riuscita nell’impresa di strappare neanche un punto. Fortunatamente invariate e positive le notizie provenienti dallo staff medico biancorosso con coach Amadio che, recuperata anche Pomili, potrà contare davvero su tutte le ragazze a sua disposizione.

PRECEDENTI: 3 (2 successi Futura Giovani Busto Arsizio, 1 successo Volley Soverato)

EX: Nessuno



Sofia Rebora (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Siamo molto felici per la vittoria in Coppa Italia che è arrivata dopo un po' di tempo che non giocavamo per cui ci presenteremo a questa sfida con il morale alto. La partita è molto importante perché è la penultima che ci separa dalla pool promozione e non si possono commettere passi falsi. Dobbiamo dare il massimo per portare a casa tutta la posta in palio e per farlo occorrerà mettere in campo al meglio il nostro gioco e le nostre qualità. Sarà fondamentale spingere fin dal servizio, loro stanno attraversando un momento un po' altalenante ma non dobbiamo assolutamente sottovalutarle perché senza dubbio proveranno a metterci i bastoni tra le ruote. Servirà scendere in campo concentrate al massimo in ottica anche poi dell’ultima uscita contro Messina ».



NUVOLÌ ALTAFRATTE PADOVA - TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO-

Ultima gara tra le mura amiche della prima parte della stagione per la Nuvolí AltaFratte Padova che domenica 14 gennaio, ore 17:00, ospiterà le lombarde della Tecnoteam Albese Volley Como, avversarie forti di una classifica migliore rispetto a quella delle venete ma pure motivate da una lotta a centrare la pool promozione, volata per l’ultimo posto disponibile che vede uno sprint lombardo tra Albese appunto e Brescia. Le motivazioni non mancheranno neppure tra le fila della Nuvolí AltaFratte Padova, il successo su Soverato ha portato tre punti pesanti nelle casse padovane e una grande spinta dal punto di vista psicologico, ancora due le occasioni per migliorare la classifica per Rondinelli & C., dopo la sfida interna contro Albese la trasferta in casa Sirdeco Volley Pescara. Se nelle ultime tre uscite Masiero e compagne hanno saputo incamerare quattro punti, la cosa è andata nettamente meglio alla Tecnoteam che arriverà a Trebaseleghe forte di ben tre 3-0 vincenti, due dei quali, contro Brescia e Talmassons, determinanti per far sì che le comasche possano occupare oggi la quinta piazza. Tra le atlete della Tecnoteam, nelle classifiche individuali spicca l’ottima posizione di Denise Meli a muro (quarta) e i posti 18 e 19 di Eva Zatkovic e Silvia Fiori tra attacco e ricezione. Due le atlete della Nuvolí AltaFratte Padova presenti nelle stesse classifiche, Francesca Volpin diciottesima a muro e Marta Masiero alla posizione 12 nelle ricezioni. I numeri relativi ai team vedono prevalere la Tecnoteam in attacco e a muro mentre la Nuvolí può sorridere nel conto ace dove prevale anche se di pochissimo sulla formazione lombarda. Per la Tecnoteam Albese una trasferta che vale una stagione. Per questo motivo coach Mauro e il suo staff hanno preparato al meglio la sfida di domenica contro Nuvolì Altafratte al palazzetto di Trebaselghe: una vittoria vorrebbe dire la certezza ateatica dei play-off. Ma proprio il coach albesino predica prudenza ed attenzione anche se la sua squadra p reduce da un filotto importante: cinque 3-0 di fila che l'hanno proiettata al quinto posto a +4 da Brescia. Ecco perchè un successo domenica vorrebbe dire - a due giornate dalla fine della stagione regolare - certezza matematica dei play-off. Squadra al completo, sabato la partenza per il ritiro e domenica la gara.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Tecnoteam Albese Volley Como)

EX: Nessuno



Arianna Rizzo (Nuvolì Altafratte Padova)- « La vittoria di domenica scorsa contro Soverato ci ha dato la dimostrazione che grazie al continuo lavoro in palestra siamo sulla strada giusta. Sappiamo che il match contro Albese sarà molto difficile ma siamo pronte a portare a casa il miglior risultato possibile e chiudere al meglio le sfide casalinghe della prima parte della stagione ».



Mauro Chiappafreddo (Allenatore Tecnoteam Albese Volley Como)- « Siamo pronti, ci siamo preprati bene. Vogliamo prendere il prima possibile questa poule promozione che per noi vuole dire tanto. Non è una gara scontata assolutamente, siamo ben consapevoli che la squadra è cresciuta e stiamo lavorando. Le ragazze sono concentrate per l'obiettivo, la nostra società ha fatto il massimo per renderci agevole la trasferta con il viaggio sabato. Andiamo ad affrontare Padova consapevoli del nostro valore e che, comunque, dobbiamo tenere alta la concentrazione. Noi stiamo lavorando in modo importante da inizio anno: staff, ragazze e preparatore. Le ragazze credono nel lavoro che stiamo facendo e noi crediamo in loro ».

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA - CITTÀ DI MESSINA-

Archiviato il passaggio in semifinale di Coppa Italia, Akademia Città Di Messina si prepara ad affrontare le ultime gare di regular season con le battistrada del girone A. Si comincia sabato 13 gennaio, con inizio fissato alle ore 20, quando le ragazze di coach Bonafede, dopo il "Banca Forum" di Macerata, proveranno a violare il taraflex del "PalaBarton" di Perugia nel match di apertura del 17° turno di campionato (l'8° del girone di ritorno); di fronte, la capolista Bartoccini-Fortinfissi Perugia. Prossima toccherà alla Futura Giovani Busto Arsizio chiudere al "PalaRescifina" prima dell'inizio della Poole Promozione. In considerazione delle poche ore a disposizione che separano il match di Macerata da quello di Perugia, il gruppo squadra non ha fatto ritorno a Messina ma è rimasto in zone limitrofe per poter riposare e preparare al meglio il match. Le umbre sono reduci anch'esse da un successo casalingo di Coppa, quello sull'Omag-MT San Giovanni in Marignano (3-1); gara non facile per le ragazze di coach Giovi che, dopo aver ceduto nel primo set, sono state costrette ad inseguire, riuscendo ad avere la meglio grazie ai numeri realizzati da Traballi e Kosareva. Domenica scorsa, avendo anticipato il match con Busto Arsizio al 14 Dicembre scorso, le black angels hanno potuto fruire di un turno di riposo; un vantaggio non di poco conto e che potrà tornare utile nel confronto di sabato. In classifica, Perugia occupa la prima posizione con 43 punti; 15 le vittorie (tra cui quella del girone di andata al "PalaRescifina" proprio con Messina, unica sconfitta interna delle siciliane), 1 la sconfitta (con Busto Arsizio), 45 i set vinti, 9 quelli persi. Migliore realizzatrici stagionali la schiacciatrice Gaia Traballi (MVP del match di andata) con 217 punti (192 in attacco, 19 muri, 6 ace) , l'opposto Ivonee Daniela Montano Lucumi a quota 211 (180 in attacco, 24 a muro, 7 ace) e la schiacciatrice Dayana Kosareva a 201 (159 in attacco, 16 muri e 26 ace). Nessuna ex dell'incontro mentre uno solo il precedente: quello dell'andata con la vittoria di Perugia (0-3).

PRECEDENTI: 1 (1 successo Bartoccini-Fortinfissi Perugia)

EX: Nessuno



Guido Marangi (Bartoccini-Fortinfissi Perugia)- « Loro sono una grande squadra. Mi aspetto una partita diversa rispetto a quella d’andata e ancora più difficile. Sullo stretto vincemmo 3 a 0 faticando comunque molto. Messina è una squadra a trazione anteriore, molto votata verso il fondamentale dell’attacco. La presenza di un’opposta come Payne o di una schiacciatrice come Battista ne sono la testimonianza, senza dimenticare due centrali come Modestino e Martinelli. Servirà la migliore versione di Perugia. Paradossalmente, Messina, vincendo le ultime due gare con noi e Busto, avrebbe ancora la possibilità di centrare il primo posto. È difficile che questo accada, ma non impossibile. Ciò dimostra il valore dell’avversario ».



Fabio Bonafede (Allenatore Città Di Messina)- « Andiamo ad affrontare una squadra che, fin adesso, ha dimostrato di essere la più brava perché in testa al girone meritatamente. Ha un organico completo e pienamente in grado di salire in A1 senza alcun tipo di patema. Noi veniamo dal successo nei quarti di Coppa Italia dopo una partita importante che ci ha tolto energie fisiche e mentali; non siamo nelle condizioni migliori per preparare una partita così importante. Però, per noi ogni partita rappresenta uno strumento di verifica del percorso di crescita che stiamo facendo. Nonostante si tratti della terza partita in sette giorni, tra l'altro da disputare nell'anticipo del sabato con un giorno in meno a disposizione per recuperare, sarà interessante capire come abbiamo lavorato dall'ultima partita in cui abbiamo incontrato Perugia fino ad oggi, a che livello siamo rispetto al loro; un test che per noi vuol dire esclusivamente questo ».





CDA VOLLEY TALMASSONS FVG - SIRDECO VOLLEY PESCARA-

La grande vittoria ottenuta al Pala Ferroli di San Bonifacio che è valsa l’accesso alle semifinali di Coppa Italia A2 Frecciarossa ha ridato nuova luce e nuovo entusiasmo in casa CDA Talmassons. Un traguardo storico, su cui però non si può festeggiare troppo. Domenica 14 Gennaio infatti arriverà a Lignano Sabbiadoro la Sirdeco Volley Pescara, per quella che sarà l’ultima gara interna di regular season delle Pink Panthers, che chiuderanno poi la prima fase di questo campionato a Brescia. All’andata a sorridere furono le friulane che uscirono da Pescara con un perentorio 3-0. Dopo aver ritrovato il sorriso in Coppa, l’obiettivo è ora quello di riconquistare i tre punti in campionato dopo lo stop di Como, punti che sarebbero di vitale importanze per la seconda fase del campionato in Pool Promozione.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Cda Volley Talmassons Fvg)

EX: Nessuno



Veronica Costantini (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Siamo molto contente della vittoria di ieri, abbiamo dimostrato grinta e carattere e spero che questa partita ci dia la consapevolezza di quanta forza e determinazione questa squadra può esprimere, e quindi che ci dia un’ulteriore incentivo a continuare a lavorare a testa bassa come stiamo facendo. È stato molto bello avere anche in trasferta il sostegno dei tifosi, della società e degli sponsor. Ieri sera abbiamo festeggiato, ma ora è il momento di tornare in palestra per preparare la partita di domenica, che sicuramente non sarà facile, dato che Pescara è una squadra che sta crescendo molto ».

GIRONE B-

OROCASH PICCO LECCO - OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO.-

Meno due partite alla fine della regoular season. Le biancorosse scenderanno in campo al Bione domenica 14 gennaio alle 17 contro San Giovanni in Marignano. Le ospiti sono reduci dalla sfida di Coppa Italia contro Perugia e vantano 28 punti in classifica. Hanno inaugurato il 2024 con una sconfitta contro Mondovì e sono in cerca di riscatto per giocarsi al meglio la seconda fase di campionato. Picco, con 16 punti, ha collezionato l’ennesimo tie break stagionale in casa domenica scorsa contro Esperia Cremona e portato a casa un punto davvero importante. Le lecchesi si trovano a gestire l’emergenza infortuni e l’assenza di alcuni elementi fondamentali per il sestetto. Da ultima l’assenza del palleggiatore Rebecca Rimoldi. Imperativo conquistare punti in ottica salvezza, specialmente sul campo di casa.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Omag-Mt San Giovanni In M.No)

EX: Anna Caneva a San Giovanni In Marignano nel 2017/2018, 2018/2019



Anna Caneva (Orocash Picco Lecco)- « Domenica giochiamo contro San Giovanni Marignano. Arriviamo da una bellissima partita giocata con grinta, ma purtroppo persa per il nostro piccolo problema che non abbiamo ancora trovato quel piccolo tocco che ci permette di chiudere qualche set. Ma credo che comunque, dopo tutto quello che è successo e contro una formazione prima in classifica, abbiamo dimostrato che ci siamo e che possiamo fare delle belle cose. Domenica mi aspetto un'altra bella partita contro la formazione che è nei primi posti in classifica, anche se non sta attraversando il migliore dei momenti e dovremmo approfittarne portando a casa più punti possibili. Stiamo attraversando un buon momento e si vede in campo che il gioco c'è. Sarà difficile perché San Giovanni è una squadra che ha buonissimi elementi che ci metteranno in difficoltà. Come sempre, lavoreremo in settimana per fare il meglio la domenica ».

Chiara Ghibaudo (Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « Giocare nella palestra di Lecco è complicato ma Domenica siamo sicuramente alla ricerca del bottino pieno. I quarti di coppa italia contro Perugia ci hanno ricordato ciò che siamo in grado di fare e ne è testimone il primo set. Dovremo affrontare questa sfida con la stessa grinta e determinazione su ogni pallone. Queste sono le ultime partite e dobbiamo raggiungere i playoff con più punti possibili ».



TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO - LPM BAM MONDOVÌ-

Scontro diretto per il quinto posto al PalaCoim di Offanengo, dove la Trasporti Pietro Bressan ha bisogno di una vittoria piena contro la Lpm Bam Mondovì per provare a tenere accesa la fiammella della pool promozione. Dal canto loro, le monregalesi - forti delle cinque lunghezze di vantaggio a due turni dal termine - possono tagliare matematicamente il traguardo anche con un punto, rendendo poi ininfluente per l'obiettivo l'ultima giornata di regular season. Nel match d'andata in terra piemontese fu battaglia, con il tie break a premiare Mondovì; ora le due squadre si ritrovano, forti di un bel match giocato nel turno precedente: la Lpm Bam di Claudio Basso ha espugnato in quattro set il campo dell'Omag-Mt San Giovanni in Marignano, mentre Offanengo (che ora ritrova coach Giorgio Bolzoni in panchina dopo il turno di squalifica) ha duellato strenuamente contro Montecchio (2-3).

PRECEDENTI: 3 (2 successi Lpm Bam Mondovì, 1 successo Trasporti Bressan Offanengo)

EX: Francesca Trevisan a Lpm Pallavolo Mondovì nel 2021/2022



Giorgio Bolzoni (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Mondovì è una squadra in forma, che arriva da risultati abbastanza netti; ha attraversato un periodo un po' difficile coinciso con l'assenza in banda di Grigolo, ma quando è rientrata la formazione ha ritrovato la forma e le proprie caratteristiche. Dal canto nostro veniamo da una bella maratona contro Montecchio, peccato che ancora una volta non si sia realizzato tutto quello che meritavamo, comunque è stata una gara molto positiva: tenere in campo quasi tre ore una formazione come l'Ipag-Sorelle Ramonda è un buon segnale. Come ho detto alle ragazze, abbiamo due obiettivi paralleli per domenica: far punti per provare a conquistare il quinto posto, ma se così non fosse i punti serviranno per la pool salvezza. In queste ultime due gare di regular season bisogna spingere molto, è un momento determinante per tanti aspetti. Mondovì ha un gioco molto veloce, anche al centro, e quando gira esprime una pallavolo che funziona bene. Ci sono tante cose su cui lavorare tatticamente, senza una priorità rispetto a un'altra, sfidando un avversario molto omogeneo nel suo gioco. All'andata abbiamo disputato una buona gara, abbiamo sofferto nel muro-difesa contro qualche giocatrice e questo ha fatto la differenza. Dovremo essere bravi tatticamente a stare attenti su più fronti ».



Claudio Basso (Allenatore Lpm Bam Mondovì)- « Dopo la bella vittoria di domenica scorsa sul Marignano, la prossima gara sarà per noi davvero importante, in vista della Pool. Andremo ad Offanengo determinati, per cercare i 3 punti. Sarà necessaria una prestazione corale di spessore da parte nostra, per dimostrare di valere il quinto posto ».

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO - VOLLEY HERMAEA OLBIA-

Montecchio, dopo la sconfitta in Coppa Italia contro Talmassons, si rituffa in campionato per la penultima gara della regular season, forte di un ottimo score complessivo (14 vittorie e 2 sconfitte) e di statistiche di rilievo. L’UVMM è la compagine che ha realizzato più punti in tutto il torneo di A2 (1209), primeggia ampiamente nella graduatoria degli ace (112 battute vincenti), occupa la seconda piazza in quella dei muri-punto (164 totali), ha una media complessiva in attacco del 41,9% (la seconda di tutta il torneo, dietro a Perugia) e si fa valere anche sul versante delle ricezioni perfette: delle nove giocatrici di A2 che vantano una percentuale superiore al 40% in questo fondamentale, due sono dell’Ipag (Francesca Napodano ed Alessia Arciprete). Vincendo contro Olbia, centrerebbe la settima vittoria consecutiva.

PRECEDENTI: 8 (3 successi Volley Hermaea Olbia, 5 successi Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)



EX: Bianca Orlandi a Sorelle Ramonda Ipag Montecchio nel 2021/2022



Eraldo Buonavita (Allenatore Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)- « Fino a questo punto le considerazioni sono più che positive: con 14 vittorie e 2 sconfitte non si può dire il contrario. L’uscita dalla Coppa Italia ci ha fatto abbastanza male, ma sicuramente ha inciso anche la lunga partita disputata ad Offanengo domenica, senza nulla togliere ai meriti di Talmassons. Ora arriva giusto il match contro Olbia, che affronteremo con grandi motivazioni per rifarci, anche del passo falso della gara d’andata ».

Bianca Orlandi (Volley Hermaea Olbia)- « È evidentemente un momento difficile e frustrante per noi, in allenamento stiamo provando a mettere più attenzione su ogni pallone ed a pensare che il duro lavoro porta risultati. Montecchio è una squadra completa con attaccanti di qualità e con un’importante fisicità, noi dobbiamo ripartire pensando a giocare ordinate e con intelligenza ».



PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO - CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA-

Penultimo sforzo della stagione regolare per la CremonaUfficio, che sarà di scena in Valle Camonica contro la CBL Costa Volpino, attuale ultima forza del girone B. Le bergamasche hanno totalizzato finora quattro vittorie e dodici sconfitte, dunque sono alla furiosa ricerca di punti fondamentali per una seconda parte di stagione più soddisfacente, nell’ottica di mantenere la categoria nella prossima annata sportiva. Le tigri gialloblù, dal canto loro, a permanenza in A2 raggiunta, desiderano raccogliere punti per giocarsi le proprie carte nella pool promozione, proseguendo al meglio una stagione fino a qui sopra le righe.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Cremonaufficio Esperia Cremona)

EX: Nessuno



Aurora Zorzetto (Cremonaufficio Esperia Cremona)- « Siamo giunti all’ultimo appuntamento di una settimana piuttosto impegnativa. Domenica giocheremo contro una squadra sicuramente ostica che ha avuto modo di rinforzarsi e di inserire nuovi elementi nel corso della stagione. Ci aspettiamo dunque una squadra tenace come si è dimostrata essere durante tutto il campionato. Sarà la terza trasferta di fila e nonostante questi ultimi set si sentano sulle gambe, daremo il massimo scendendo in campo con la lucidità che ci ha da sempre caratterizzato ».





CBF BALDUCCI HR MACERATA - NARCONON VOLLEY MELENDUGNO-

Penultimo impegno di Regular Season per la CBF Balducci HR che affronta domenica (ore 17) al Banca Macerata Forum la Narconon Volley Melendugno nell'ottava giornata di ritorno. Dopo il pesante ko in Coppa Italia di mercoledì scorso con Messina e il successivo esonero del tecnico Stefano Saja, le arancionere guidate da coach Michele Carancini, promosso primo allenatore, si rituffano nel campionato Serie A2 Tigotà cercando punti preziosi per mantenere il primo posto del Girone B e respingere gli ultimi assalti alla vetta di Cremona e Montecchio, anche in vista della imminente Pool Promozione. Dall'altra parte della rete ci sarà la formazione salentina, che sta vivendo un buon momento di forma (3 vittorie nelle ultime 5 gare) e allo stesso tempo andrà a caccia di un successo per continuare la risalita in classifica (attualmente al settimo posto con 19 punti) in ottica Pool Salvezza.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Cbf Balducci Hr Macerata)

EX: Ilaria Maruotti a Helvia Recina Volley Macerata nel 2020/2021



Giulia Bresciani (Cbf Balducci Hr Macerata)- « La partita con Melendugno sicuramente sarà tosta, loro sono una squadra diversa rispetto a quella che abbiamo incontrato all'andata. Hanno trovato il loro gioco, maggiore continuità, hanno portato a casa diversi risultati che gli hanno permesso di risalire la classifica. Quindi ci aspettiamo che vengano qua con il coltello tra i denti per cercare di prendere ancora più punti che servono a loro in chiave salvezza. Noi proveremo a ripartire dopo la sconfitta della Coppa Italia e cercheremo di ritrovare il nostro gioco e di mettere in campo tutta l'energia necessaria per portare a casa il risultato ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELL’8ª GIORNATA DI RITORNO DEL GIRONE A-



Sabato 13 gennaio 2024, ore 20.00



Bartoccini-Fortinfissi Perugia - Città Di Messina Arbitri: Lanza, Adamo



Domenica 14 gennaio 2024, ore 17.00



Cda Volley Talmassons Fvg - Sirdeco Volley Pescara Arbitri: Viterbo, Forte

Nuvolì Altafratte Padova - Tecnoteam Albese Volley Como Arbitri: Sumeraro, Lorenzin

Futura Giovani Busto Arsizio - Volley Soverato Arbitri: Pazzaglini, Ayroldi

Vtb Fcredil Bologna - Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Pasciari, Candeloro

LA CLASSIFICA-

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 43, Futura Giovani Busto Arsizio 41, Città Di Messina 38, Cda Volley Talmassons Fvg 31, Tecnoteam Albese Volley Como 27, Valsabbina Millenium Brescia 23, Vtb Fcredil Bologna 16, Volley Soverato 12, Nuvolì Altafratte Padova 8, Sirdeco Volley Pescara 1

PROGRAMMA E ARBITRI DELL’8ª GIORNATA DI RITORNO DEL GIRONE B-



Domenica 14 gennaio 2024, ore 17.00



Cbf Balducci Hr Macerata - Narconon Volley Melendugno Arbitri: Mannarino, Mancuso

Pallavolo C.B.L. Costa Volpino - Cremonaufficio Esperia Cremona Arbitri: Pristerà, Notaro

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio - Volley Hermaea Olbia Arbitri: Pasquali, Benedetto

Trasporti Bressan Offanengo - Lpm Bam Mondovì Arbitri: Manzoni, Di Lorenzo

Orocash Picco Lecco - Omag-Mt San Giovanni In M.No Arbitri: Giulietti, Faia



LA CLASSIFICA-

Cbf Balducci Hr Macerata 38, Cremonaufficio Esperia Cremona 37, Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 35, Omag-Mt San Giovanni In M.No 28, Lpm Bam Mondovì 25, Trasporti Bressan Offanengo 20, Narconon Volley Melendugno 19, Orocash Picco Lecco 16, Volley Hermaea Olbia 12, Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 10.