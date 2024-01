Tshilanda Diouf talento francese per Pescara

Già da oggi si unirà al gruppo squadra per seguire le sedute pesi e gli allenamenti settimanali, in vista dell’importante match casalingo di questa domenica.

LA CARRIERA-

Già membro di Provence Volley Club Team (2022, 2019-20, 2020-21)), France Avenir 2024 Club Team (2021-22), cioè l’equivalente del Club Italia transalpino, National Team (3 anni) e membro della rappresentativa francese per gli U16, U17/18 and U19/U20 European Championships, era negli States alla McNeese University in Louisiana dove per due anni consecutivi è stata eletta “Freshman of the Year!”, ovvero matricola dell’anno nel Sothland Conference.