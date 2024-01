Rebecca Scialanca nuovo libero di Cremona

LA CARRIERA-

Nata a Sanremo, provincia di Imperia, Rebecca compirà 19 anni il prossimo 29 maggio. Inizia il percorso agonistico con le giovanili alla Riviera Volley Sanremo fino a quando, per la stagione 2020-2021, riceve la chiamata della Cuneo Granda Volley per il salto in B2 in parallelo al giovanile. L’annata successiva veste la maglia di Busnago, sempre in B2 ed in under 18 per poi esordire nella terza serie nazionale con la Warmor Gorle (assieme a Sofia Felappi, ndr), consorziata a suo tempo con la Volley Bergamo 1991. Rebecca ha poi iniziato la stagione corrente come libero della prima squadra orobica in serie A1 ed ora ha scelto Cremona per la sua prima esperienza in cadetteria.

Le parole di Rebecca Scialanca-

« Ho un fratello più piccolo di me di 5 anni al quale sono molto legata, mamma e papà sono sempre stati presenti, aiutandomi ad affrontare ogni difficoltà che si è presentata durante il mio percorso pallavolistico: sono molto grata di tutto questo. La voglia di mettermi in gioco, di allenarmi a 360 gradi e di fare tanta esperienza mi ha portato a scegliere di iniziare una nuova avventura. Mi aspetto tante soddisfazioni, tanto divertimento e soprattutto tanta crescita personale. Non vedo l’ora di conoscere la tifoseria ed incontrarla al palazzetto a tifare per noi. Il 15 è un numero di famiglia, ho saputo che era disponibile e l’ho preso. L’ho avuto anche quando giocavo nel giovanile a Sanremo e mi sono affezionata ».