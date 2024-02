Perugia e Futura non si fermano, Messina di forza al terzo posto

ROMA- La quarte di andata della Pool Promozione ha ribadito la leadership di Perugia, che mantiene sei punti di vantaggio sulla Futura che comunque non molla mentre Messina vince lo scontro diretto contro Macerata e le strappa il terzo posto. Tutto ancora in ballo in vista play off con cinque squadre in 6 punti tra il quarto e l'ottavo posto.



Nonostante il pensiero della Finale di Coppa Italia di Serie A2, non rallentano la propria corsa la Bartoccini-Fortinfissi Perugia e la Futura Giovani Busto Arsizio. Lasciano un set per strada le umbre contro la LPM Bam Mondovì, capace di imporsi in rimonta nel secondo set. Nelle restanti frazioni le ragazze di coach Giovi sono implacabili, trascinate dall'MVP Montano Lucumi e Traballi, con 24 e 19 punti a testa, ma soprattutto da una grande prestazione di squadra con tutte e cinque le giocatrici d'attacco in doppia cifra. I 18 punti di Lux e i 15 di Decortes lasciano comunque una piccola soddisfazione a coach Basso. Persino più chirurgica la prova delle bustocche al PalaBorsani, in una gara mai in bilico contro la CremonaUfficio Esperia Cremona: 22 punti di Zanette, 12 dell'MVP Furlan e 12 muri di squadra utili a soffocare la fase offensiva ospite, non oltre il 6% di efficienza.



Vittorie importantissime in ottica Playoff nelle altre partite. La Città di Messina vince lo scontro diretto contro la CBF Balducci Hr Macerata e la stacca in classifica al terzo posto. Fiesoli (19) e Bolzonetti (14) provano a impensierire la difesa avversaria, ma riescono solamente nell'intento di strappare il secondo set e lottare fino ai vantaggi del terzo, che una volta sfumato regala però campo libero alle siciliane. Per le padrone di casa immensa partita del blocco centrale: 9 punti con 7 muri per Martinelli, ben 21 con 5 muri per l'MVP Modestino.



L'unico successo esterno di giornata arriva da Lignano Sabbiadoro, dove un'ottima Omag-MT San Giovanni in M.no rimonta due volte le padrone di casa della Cda Volley Talmassons FVG e domina il decisivo tie-break 5-15 agguantando proprio le friulane in classifica. Sfida stellare in attacco tra il duo Hardeman-Piomboni, 41 punti a referto, e quello composto da Ortolani e Nardo, che ha chiuso a quota 40. Nonostante i 17 muri (7 da Eckl), le romagnole pagano i 28 errori commessi e il -4% di efficienza offensiva nel quinto set.



Si unisce definitivamente alla corsa per i Playoff anche la Tecnoteam Albese Volley Como, che infligge all'Ipag S.lle Ramonda Montecchio la quarta sconfitta in altrettante gare nella Pool Promozione. A partire meglio sono proprio le venete, sostenute dalle fiammate di Arciprete (13 punti totali) e in grado di imporsi nel primo quarto. Al ritorno sul taraflex, le ragazze di coach Chiappafreddo aggiustano il muro (12 totali) e fanno calare l'efficienza offensiva ospite (10%), mettendo in moto Zatkovic (14 punti) e l'MVP Bulaich Simian, autrice di 22 punti.