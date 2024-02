Perugia a S.G. in Marignano, la Futura a Macerata

Il primo trofeo della stagione non dovrà far abbassare la guardia alle ragazze di coach Giovi: i sei punti di vantaggio sulla seconda rappresentano un margine rassicurante ma non definitivo. Soprattutto perché le umbre giocheranno in trasferta contro una delle squadre più in forma del momento, l’Omag-MT San Giovanni in M.no (41 punti), che con quattro successi in cinque match vede sempre più vicino l’obiettivo Playoff.

In tal senso, sarà chiamata alla difesa del quinto posto la CremonaUfficio Esperia Cremona, 44 punti, che accoglie al PalaRadi la Tecnoteam Albese Volley Como, in risalita e a -4. Cremonesi che dovranno guardarsi anche dalla CDA Volley Talmassons FVG (41 punti), ospite dell’Ipag S.lle Ramonda Montecchio. Leggermente più avanti in classifica con 46 punti, la CBF Balducci Hr Macerata dovrà cercare di strappare punti alla seconda in classifica Futura Giovani Busto Arsizio, mentre la Città di Messina sarà attesa dalla trasferta transitalica in casa della LPM Bam Mondovì.

In Pool Salvezza, la Valsabbina Millenium Brescia (35 punti) potrebbe già chiudere domenica ogni discorso sulla permanenza in Serie A2 conquistando i tre punti sul campo dell’Orocash Picco Lecco e sperando in un weekend sfortunato per la Volley Soverato (19 punti), impegnata fuori casa contro la Pallavolo C.B.L. Costa Volpino, e la Volley Hermaea Olbia, a pari punti con le calabresi e pronta alla gara contro la Nuvolì Altafratte Padova. Vietato sbagliare nell’anticipo del sabato (ore 16) per la Narconon Volley Melendugno, quarta con 23 punti, e la VTB Fcredil Bologna, quinta con 22, mentre la Trasporti Bressan Offanengo potrebbe allungare sulle inseguitrici nella sfida casalinga al fanalino di coda Sirdeco Volley Pescara.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO - BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA-

In attesa delle neocampionesse d’Italia. Al Palamarignano il campionato si riaccende dopo un breve intervallo. Per tutti i tifosi della OMAG-MT si prospetta un evento imperdibile: l'attesissimo match contro con la Bartoccini Fortinfissi Perugia, attualmente prima in classifica e fresca fresca vincitrice della Coppa Italia. Questa gara sarà una sfida importante ma anche un'opportunità unica per la squadra di Coach Bertini che sta attraversando una fase di grande positività ed energia. L'occasione perfetta per giocare senza pesi, con la libertà di esprimersi al meglio e la voglia di mettersi alla prova contro una delle squadre più temute del campionato. Con un tabellino di marcia praticamente impeccabile (una sola sconfitta in questa stagione), ed un dominio assoluto anche nella poule promozione, le Black Angels arriveranno a questo confronto determinate e fiduciose. Quello di Perugia è grande lavoro di squadra, dato anche da performance individuali di altissimo livello con giocatrici del calibro di Kosareva, Bartolini e della capitana Imma Siressi, eletta Mvp nella recente finale di Coppa Italia. Un roster impeccabile, una forza “terribile”. Tuttavia, la OMAG-MT non avrà di certo intenzione di arrendersi e di rinunciare senza combattere. Pronta come sempre a dare il massimo in campo, la squadra romagnola è intenzionata a “mettere i bastoni fra le ruote” alla capolista e guadagnare posizioni in classifica. Il fattore campo sarà il plus: se i tifosi, come in tante altre occasioni, “incendiassero” il Palamarignano con il loro calore potrebbero diventare la freccia in più nella faretra di coach Bertini.

PRECEDENTI: 5 (4 successi Bartoccini-Fortinfissi Perugia, 1 successo Omag-Mt San Giovanni In M.No)

EX: Serena Ortolani a Bartoccini Perugia nel 2020/2021 - Allenatori: Matteo Bertini a Bartoccini Perugia nel 2022/2023



Matteo Bertini (Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « Stiamo facendo un grande campionato, ne siamo consapevoli, e siamo molto contenti di quanto abbiamo fatto finora in questa stagione. Domenica ci aspetta un’altra partita tostissima. Chiaro che sappiamo quale sia il livello di Perugia, però noi cercheremo come sempre di scendere in campo per provare a strappare più punti possibili. È una partita cruciale per noi, quindi sarà importante avere il giusto atteggiamento mentale, di tranquillità, consapevoli del valore dell’avversario ma senza avere paura. Sarà sicuramente importantissimo battere bene, perché Perugia è una squadra che con palla in mano è un brutto cliente per chiunque. Sono sicuro che potremo esprimere un bel gioco contro di loro ».



Dayana Kosareva (Bartoccini-Fortinfissi Perugia)- « Con la vittoria della Coppa Italia abbiamo messo la ciliegina sulla nostra stagione, ma manca ancora la torta, ovvero la vittoria del campionato. Precisamente mancano ancora 6 fette di questa torta per completare l’opera e il nostro focus deve essere sulle prossime sfide che si preannunciano particolarmente probanti, anche perché abbiamo due trasferte consecutive in campi difficili. Si parte da quella di San Giovanni in Marignano, in un palazzetto piccolo e rumoroso in cui tutto è amplificato. Molte squadre hanno faticato e lasciato punti in casa loro e servirà dare il massimo per avere la meglio delle romagnole ».

CBF BALDUCCI HR MACERATA - FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO-

Torna al Banca Macerata Forum l’appuntamento con la Pool Promozione di Serie A2 Tigotà: domenica 25, con orario di inizio anticipato alle ore 15, ecco l’attesa sfida tra la CBF Balducci HR e la Futura Giovani Busto Arsizio, attuale seconda forza del campionato e reduce dalla finalissima di Coppa Italia persa domenica scorsa contro Perugia. Le arancionere, ora al quarto posto e -3 dalla terza posizione, vogliono tornare al successo dopo il ko di Messina e la pausa del campionato dello scorso weekend, in una gara davvero tosta contro una delle formazioni più accreditate dell’attuale stagione. Servirà il tifo del pubblico del Banca Macerata Forum per cercare di spingere Fiesoli e compagne a caccia di punti preziosi in ottica Playoff.

PRECEDENTI: 4 (2 successi Futura Giovani Busto Arsizio, 2 successi Cbf Balducci Hr Macerata)

EX: Valentina Pomili a Helvia Recina Volley Macerata nel 2019/2020, 2020/2021



Alessia Mazzon (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Questa domenica ci aspetta una squadra molto forte da affrontare veramente, con dei centimetri in più rispetto a noi e capace di esprimere un gioco molto buono. Devo dire che noi ci stiamo preparando bene per affrontarle al meglio. Soprattutto hanno un gioco molto rapido, quindi dobbiamo stare molto attente a muro e difesa e cercheremo di sfoderare le nostre migliori battute per limitare un po' le loro caratteristiche. Non sarà facile, speriamo di riuscire a mostrare in campo tutto il nostro valore, cercheremo di fare la miglior prestazione possibile. Aspettiamo numerosi i nostri tifosi al palazzetto alle tre di pomeriggio questa domenica ».



Lana Conceicao (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Archiviata la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro Perugia, nonostante il risultato, ci siamo portate dietro quanto di buono siamo riuscite comunque a mettere in campo. Venivamo da un periodo in cui non eravamo al completo e stiamo fortunatamente tornando a lavorare ora tutte insieme in vista di questa fase finale. Manca sempre meno alla fine e l’obiettivo finale che ci siamo prefissate si fa sempre più vicino per cui dobbiamo mantenere altissima la concentrazione. Sicuramente ci aspetta una partita difficile contro una formazione di vertice che farà di tutto per strappare il risultato, ma ci stiamo preparando al meglio per affrontarla mettendoci il massimo delle nostre potenzialità ».



CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA - TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO-

Dopo aver osservato la pausa del campionato per le finali di Coppa Italia, la CremonaUfficio riprende il proprio cammino nella Pool Promozione, alla ricerca della prima vittoria. Nel pomeriggio di domenica, le tigri gialloblù accoglieranno al PalaRadi la Tecnoteam Albese Volley Como, squadra in rampa di lancio proveniente da una serie di tre vittorie nelle ultime quattro partite. I numeri delle due compagini fanno presagire un’altra gara imprevedibile: Cremona ha raccolto una vittoria in più di Albese (14-13) ed ha realizzato più punti (1931-1754). Albese vince di misura il duello degli aces (96-98) e quello degli attacchi vincenti (976-993). Cremona dalla sua, si distingue altresì per i muri vincenti (199-172); Albese tuttavia ha subito meno punti (1812-1617). Nei confronti tra le giocatrici, spicca la battaglia in posto tre tra Munarini (68 muri punto, 5^ della cadetteria) e Meli (7^ con 62); le bomber sono Taborelli (top spiker con 394 marcature, seconda in tutta la A2) e Zatkovic con 304. In classifica le comasche inseguono Cremona a quattro lunghezze di distanza (44-40). Riparte da Cremona la rincorsa della Tecnoteam Albese Volley Como al sogno play-off, mai nascosto da inizio stagione. Un inseguimento che passa da questo derby lombardo: uno scontro diretto che per Albese è cruciale per il futuro. In palio di sono punti importanti per poter avvicinare proprio Creona che, al momento, è l'ultima formazione nella griglia play-off per la promozione in categoria superiore. Quattro lunghezze di distacco anche se - in mezzo - ci sono anche Talmassons e poi San Giovanni in Marignano. Per Albese una gara da interpretare al meglio. E per questo coach Chiappafreddo e il suo staff non hanno tralasciato nulla in questa settimana pre-derby: preparazione meticolosa. La Tecnoteam finora ha vinto tre delle quattro gare di questa Poule Promozione a differenza di una Cremona che non ha ancora trovato il successo, ma proprio per questo il pericolo è doppio. Squadra al completo, ci saranno anche tanti tifosi al seguito domenica pomeriggio per dare la carica giusta alle ragazze al PalaRadi.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Tecnoteam Albese Volley Como)

EX: Nessuno

Rebecca Scialanca (Cremonaufficio Esperia Cremona)- « Nell’ultimo periodo, nonostante le sconfitte, abbiamo sempre avuto la forza di lavorare in palestra facendo del nostro meglio giorno per giorno senza mollare. Fortunatamente abbiamo preso soprattutto gli aspetti positivi nonostante gli ultimi risultati, cioè lo stare in campo contro squadre di alto livello, saper ‘tenere il gioco’ e non vedere l’ora di ripartire per provare a fare quel qualcosa in più. Credo che domenica sarà una partita molto importante per noi, soprattutto vorremmo trovare un punto di ripartenza per guadagnare i punti necessari per staccarci dalle seste classificate (Marignano e Talmassons, ndr) che ci inseguono a tre punti di distanza ».

Marika Longobardi (Tecnoteam Albese Volley Como)- « Non vediamo l'ora di tornare in campo dopo questa sosta per la Coppa Italia. La partita di domenica contro Cremona sarà una molto impegnativa sia a livello mentale che a livello tattico. Sappiamo molto bene cosa ci giochiamo e per continuare a credere nei playoff bisogna fare punti. Andiamo lì con la voglia di poter continuare a fare bene come nelle ultime partite. Loro d'altro canto diranno la loro e cercheranno di mantenere la buona posizione in cui si trovano. Ma noi siamo pronte e vogliamo continuare a credere nel nostro sogno.....».

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO - CDA VOLLEY TALMASSONS FVG-

Montecchio intende interrompere la striscia di risultati negativi, andando a caccia di punti nel match casalingo contro Talmassons. La squadra berica proviene dalla sconfitta di Como (3-1) nel turno di San Valentino, una sfida in cui non è riuscita a trovare la stessa continuità esibita nella partita precedente contro Busto Arsizio. Dando uno sguardo alla classifica, l’Ipag è distanziato di sei punti dalle friulane, nonostante il numero di vittorie (14) e di sconfitte (8) sia lo stesso per entrambe le compagini. Per accorciare dovrà puntare sulla sua efficacia in battuta (sempre prima per ace in A2), nonché sull'estro offensivo del suo reparto centrale, tra i più prolifici del campionato: la coppia titolare Caruso-Botezat ha sin qui totalizzato 499 punti. Di fronte ci sarà però il duo di centrali Eckl-Costantini, garanzia a muro con 149 blocks totali messi a terra (Eckl è anche in testa alla graduatoria dei muri del campionato di A2 a quota 83, inseguita da Botezat a 73): sarà un duello tutto da vivere.

PRECEDENTI: 7 (1 successo Ipag S.Lle Ramonda Montecchio, 6 successi Cda Volley Talmassons Fvg)

EX: Isabella Monaco a Sorelle Ramonda Ipag Montecchio nel 2020/2021



Sara Caruso (Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)- «La sosta ci è stata utile per ricaricare le pile. Fin qui abbiamo disputato una stagione molto intensa, giocandocela in molteplici occasioni al tie-break. Inoltre abbiamo potuto sistemare alcuni acciacchi patiti nelle ultime gare, lavorando su noi stesse sotto ogni punto di vista. Ora ci aspetta Talmassons, che nel match di Coppa Italia ha dimostrato tutta la sua solidità: questa volta non ci dovremo far abbattere da qualche palla difesa consecutivamente, persistendo nelle nostre giocate con determinazione e tanta pazienza. Eckl e Costantini sono due ottime centrali, sarà un duello avvincente ».

Chidera Eze Blessing (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Dopo un periodo molto impegnativo staccare la spina era quello che serviva per ricaricarci e tornare in palestra più concentrate in prospettiva di quest’ultima parte della stagione. Montecchio è una squadra che abbiamo già affrontato in coppa Italia, il campionato è un altro percorso dunque scenderemo in campo agguerrite cercando di esprimere al meglio il nostro gioco avendo ben chiaro le loro potenzialità ».

LPM BAM MONDOVÌ - CITTÀ DI MESSINA-

Dopo la sosta per le Finali di Coppa Italia, riprende il Campionato, al PalaManera. Le monregalesi arrivano da una buona prova di carattere sul campo di Perugia, dove sono riuscire a strappare un set alla capolista. Domenica (ore 16.00) arriva la compagine di Messina, reduce dalla vittoria per 3-1 su Macerata, e attualmente seconda in classifica. Si preannuncia una battaglia e siamo sicuri che gli appassionati non potranno mancare. Per l’Akademia Città Di Messina che, domenica 25 Febbraio alle ore 16, scenderà sul taraflex del "PalaManera" di Mondovì. Obiettivo: difendere l'attuale terza posizione in classifica. Dopo il prezioso successo sulla Balducci Macerata ed il turno di stop del weekend scorso in coincidenza con l'assegnazione delle Coppe Italia di A1 e A2, le ragazze di coach Bonafede hanno ripreso gli allenamenti, ad inizio della settimana in corso, per preparare al meglio una trasferta considerata tra le più insidiose dell'intera Pool Promozione. La formazione piemontese, nonostante l'attuale ultima posizione in graduatoria, dopo l'ottimo piazzamento (5° posto) al termine della Regular Season (31 punti frutto di 10 vittorie, 8 sconfitte, 39 set vinti e 35 persi) e conseguenti salvezza e qualificazione per la Pool Promozione, si è ritagliata il ruolo di classica mina vagante della seconda fase stagionale in cui, pur distante undici punti dalla zona Play-Off, è riuscita sin qui a strappare un set sul terreno di Busto Arsizio, battere in casa al tie-break Talmassons e, nel precedente turno, bloccare sulla parità la capolista Perugia, prima di cedere i restanti parziali. Già nella conferenza stampa post-match con Macerata, coach Bonafede aveva avvertito sul grado di difficoltà elevato del confronto, peraltro da disputare su un terreno di suo complicato. Servirà attenzione massima dall'inizio in modo da evitare di dover inseguire o, come successo già a San Giovanni, di andare incontro a giornate da archiviare in fretta. In realtà, l'ottima prova contro Macerata ha restituito una squadra in salute, dimostrando come il passo falso in Romagna, sia stato recuperato in fretta e capitalizzato in vista di un finale di stagione ad alta intensità. Nessun precedente tra le due formazioni, come nessuna ex dell'incontro.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno



Greta Catania (Città Di Messina)- « Siamo molto cariche per quanto ci aspetta. Ci siamo meritate questo percorso e grate per essere arrivate sin qui. Proseguiremo come sempre fatto, cercando di dare il massimo in ogni gara; una per volta proveremo a superarle tutte". L'atleta catanese si sta ritagliando gli spazi giusti in un ruolo dove c'è tanta competizione. Si sta apprezzando un'atleta capace di dare un contributo consistente alla squadra, anche grazie ad una maggiore convinzione personale rispetto al passato: "Credo di essere cresciuta soprattutto sull'ultimo aspetto. Sto acquisendo molta più fiducia grazie agli spazi che mi sto ritagliando e all'appoggio del coach e squadra. Contenta di dare il mio contributo e cercherò di fare così fino alla fine ».

Domenica di scena al "PalaManera" di Mondovì, un altro palazzetto complicato e caldo come il "PalaMarignano" di San Giovanni, contro una formazione che a dispetto dell'ultima posizione in classifica ha fatto bene contro Perugia e Busto, strappando un set, e riuscendo a battere Talmassons al tie-break:

« Mondovì è una squadra che si sta affermando, soprattutto in queste ultime partite. Andiamo lì consapevoli del lavoro che stiamo facendo in palestra, cercando di fare quanto fatto finora: giocarcela fino alla fine senza timore. Abbiamo imparato dalla partita contro San Giovanni; a quest'incontro ci arriviamo più pronte ».

OROCASH PICCO LECCO - VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA-

Orocash Picco Lecco torna in campo domenica alle 17 contro le temibili avversarie del Millenium Brescia. Le lecchesi si presentano a quota 24 punti dopo tre vittorie consecutive nella pool salvezza che hanno fruttato 8 punti. Le ospiti riconfermano l’ottima forma. Con 35 punti sono saldamente al comando della pool salvezza e vantano bottino pieno nei primi 3 match. A Lecco serve concretizzare questa seconda parte di stagione per conquistare la salvezza e disputare in tranquillità le ultime partite.

PRECEDENTI: 5 (4 successi Valsabbina Millenium Brescia, 1 successo Orocash Picco Lecco)

EX: Anna Caneva a Millenium Brescia nel 2021/2022



Valentina Cantaluppi (Orocash Picco Lecco)- « Contro Brescia sarà una partita difficile in cui dobbiamo impegnarci al massimo per riuscire a portare a casa il risultato. C’è stata un’ottima ripresa da parte loro a seguito di un periodo complicato e sono certa che non molleranno neanche per un punto, quindi con la pazienza e la giusta grinta sarà compito nostro dare tutto per mettere a terra il pallone ».



NARCONON VOLLEY MELENDUGNO - VTB FCREDIL BOLOGNA-

Partita casalinga per la Narconon Volley Melendugno che incontrerà la Vtb Fcredil Bologna. Le compagini, che sono separate da un solo punto in classifica, proveranno a dare seguito ai risultati positivi dei match precedenti contendendosi ogni punto disponibile. Le Salentine, aiutate dall’importante e caloroso sostegno del pubblico di casa, proveranno a conquistare i tre punti sul campo amico e regalare un’altra vittoria ai propri sostenitori; oltre a mettere ulteriori punti in classifica che permetterebbe alla compagine Salentina di affrontare le prossime gare con una sicurezza maggiore nei propri mezzi e con la consapevolezza di una buona posizione in classifica.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno



Sara Stival (Narconon Volley Melendugno)- « La gara contro Bologna sarà sicuramente una battaglia, entrambe lotteremo su ogni. Sarà uno scontro diretto in quanto la classifica è molto corta. Abbiamo sfruttato queste due settimane di allenamento per preparare la partita, ma soprattutto per migliorare alcuni dei nostri aspetti tecnico-tattici. Se affronteremo ogni partita con testa , cuore e sacrificio riusciremo a portare a casa i punti necessari per rimanere in categoria. Dalla nostra parte avremo un settimo giocatore, il nostro pubblico , che ci sostiene in ogni partita e che per noi è fondamentale ».

Alessandra Rossi (Vtb Fcredil Bologna)- « Ci aspetta una trasferta molto lunga e tosta. Questa settimana stiamo cercando di lavorare e spingere al massimo per poter scendere in campo nel migliore dei modi. In questa fase del campionato dobbiamo concentrarci soprattutto su noi stesse e sul nostro gioco essendo convinte di poter fare bene, come abbiamo dimostrato diverse volte fino ad ora. Serviranno sicuramente grinta, unione e tanta fame di vincere ».

PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO - VOLLEY SOVERATO-

Dopo la settimana di pausa per la coppa Italia ,la squadra di Coach Luciano Cominetti torna al Pala CBL per una gara fondamentale per il proseguo della stagione . A Costa Volpino arriverà una Soverato anch’essa in cerca di punti di salvezza ,quindi si preannuncia una gara piena di insidie e difficoltà. Non ci sono ex giocatrici che hanno militato in nessuna delle 2 squadre . Tutta la rosa sarà a completa disposizione di mister Cominetti.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno



Luciano Cominetti (Pallavolo C.B.L. Costa Volpino)- « Domenica ospiteremo al palaCBL Soverato. La pausa della Coppa Italia ci ha permesso di recuperare alcuni piccoli infortuni e riprendere le forze per affrontare con più serenità questo appuntamento. Siamo coscienti che da qui in poi ogni passo falso peserà moltissimo. Mi aspetto dalle ragazze una reazione d'orgoglio: riportare in gara la stessa determinazione e sicurezza che dimostrano durante la settimana ».





VOLLEY HERMAEA OLBIA - NUVOLÌ ALTAFRATTE PADOVA-

Una settimana per ricaricare le batterie, ed ecco che si torna in campo. L'Hermaea Olbia è pronta a riabbracciare il pubblico amico del Geopalace nella sfida che, domenica pomeriggio, la vedrà opposta all'Altafratte Padova. Sfida cruciale in ottica salvezza per le aquile tavolarine, che dopo aver espugnato in tre set il taraflex di Pescara, vanno a caccia di continuità contro le venete, fin qui penultime con 13 punti (4 vittorie e 17 sconfitte). Una nuova affermazione potrebbe consentire alle galluresi di accorciare ulteriormente sulla quota salvezza, al momento occupata da Bologna con 22 punti (3 in più rispetto alle hermeine). Dopo aver incamerato solo due punti negli ultimi due match interni la Nuvolí AltaFratte Padova ritrova l’ebbrezza della trasferta e prova a cambiare aria, scenario, alla ricerca magari di una corrente nuova che possa riportarla a volare come nel match contro Offanengo o corrente che sappia farla uscire da quella sorta di incagliamento che permane da inizio stagione. E quale scenario potrebbe essere migliore di quello di un’isola densa di correnti aeree e marine come la Sardegna? Arriva quindi a fagiolo la trasferta di domenica (inizio ore 17:00) in casa Volley Hermaea Olbia, pericolosa, ma anche viatico obbligato per cercare di colorare a tinte più rosee il futuro della squadra padovana. Ennesima gara, manco a dirlo, insidiosa per la Nuvolí AltaFratte Padova, la Hermaea Olbia occupa la settima piazza della pool salvezza a soli tre punti dal quinto posto e dall’attuale salvezza della VTB Bologna e le atlete sarde non vorranno lasciarsi scappare l’occasione per impattare le bolognesi che saranno impegnate il giorno prima a Melendugno.



PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno

Letizia Anello (Volley Hermaea Olbia)- « La vittoria contro Pescara ci ha dato la carica di cui avevamo bisogno per affrontare le prossime partite e la settimana di sosta. Durante queste settimana abbiamo riordinato le idee e ci siamo concentrate principalmente sul nostro gioco, lavorando molto in palestra. La partita contro Padova è da considerare uno scontro diretto come tutte quelle che verranno. Sarà fondamentale mantenere la concentrazione e l’attenzione per tutti i set per poter vincere. Abbiamo visto durante l’anno che Padova ha avuto qualche periodo di difficoltà, ma ogni partita è a sé e arrivati a questo punto le sorti di una gara si possono ribaltare in pochi secondi ».



Alice Trampus (Nuvolì Altafratte Padova)- « Sicuramente la partita contro Melendugno non ha portato i risultati che ci aspettavamo e soprattutto che ci meritavamo per il lavoro che facciamo in palestra ogni giorno. Nonostante le varie difficoltà siamo state sempre attaccate alla partita ma ci è mancata la lucidità nei momenti in cui dovevamo concretizzare i punti importanti. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita e focalizzarci su un’Hermaea che si presenta con 6 punti in più di noi in classifica e giocatrici con altezze molto importanti, a ciò si aggiunge il fattore trasferta che comprende un viaggio in aereo e un campo difficile in cui giocare perché molto dispersivo, dovremo essere brave a lavorare concentrate durante tutti gli allenamenti per poi arrivare pronte e preparate alla gara e strappare punti ad Olbia ».

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO - SIRDECO VOLLEY PESCARA-

Tre punti casalinghi nel mirino per la Trasporti Pietro Bressan Offanengo, che domenica alle 17 al PalaCoim ospita il fanalino di coda Sirdeco Pescara dell'ex Martina Casarotti nella penultima giornata d'andata della pool salvezza. Le cremasche, seconde a quota 30 punti e a +11 sulla zona retrocessione, cercano altri "mattoncini" per raggiungere l'obiettivo e lo fanno tornando davanti al pubblico amico dopo quasi un mese, contando le successive due trasferte consecutive (l'ultima vittoriosa a Soverato) e il week end di sosta per la Coppa Italia.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Martina Casarotti a Volley Offanengo nel 2022/2023



Giorgio Bolzoni (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Nella breve sosta abbiamo lavorato bene, le ragazze hanno spinto anche se non c'era la partita nel week end, agevolate anche dall'entusiasmo derivante dal risultato positivo di Soverato. Abbiamo curato alcuni aspetti del nostro gioco da migliorare, puntando molto sull'attacco sia da prima sia da seconda linea per trovare alternative qualora la nostra pallavolo abituale in questo fondamentale non dovesse funzionare. E' chiaro che sulla carta il match contro Pescara possa far immaginare un risultato abbastanza scontato, la Sirdeco è in grossa difficoltà a livello di organico e di risultati, ma è anche vero che è una squadra che non ha più nulla da perdere e può giocare in totale libertà. Il punto è quanto gli concedi per stare in partita o finalizzare alcune situazioni. Bisogna pensare a non concedere nulla, la dimostrazione l'abbiamo avuta contro Altafratte, vincendo facile i primi due set poi mostrando tanta confusione e non portando a casa un risultato che era quasi fatto ».

Nando Rapagnà (Sirdeco Volley Pescara)- « Andiamo ad Offanengo cercando di fare la miglior gara possibile nonostante le assenze. Ci stiamo allenando bene e faremo il nostro massimo dal primo all'ultimo pallone ».



Cbf Balducci Hr Macerata - Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: Dell'Orso, Tundo

Lpm Bam Mondovì - Città Di Messina Arbitri: Galletti, Testa



Ipag S.Lle Ramonda Montecchio - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Polenta, Marani

Cremonaufficio Esperia Cremona - Tecnoteam Albese Volley Como Arbitri: Manzoni, Fontini

Omag-Mt San Giovanni In M.No - Bartoccini-Fortinfissi Perugia Arbitri: Pasciari, Morgillo

Narconon Volley Melendugno - Vtb Fcredil Bologna Arbitri: Palumbo, Scarfò

Trasporti Bressan Offanengo - Sirdeco Volley Pescara Arbitri: Magnino, Faia

Volley Hermaea Olbia - Nuvolì Altafratte Padova Arbitri: Giulietti, Kronaj

Pallavolo C.B.L. Costa Volpino - Volley Soverato Arbitri: Licchelli, Proietti

Orocash Picco Lecco - Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Galteri, Lentini

