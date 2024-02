Bologna punti pesanti per la salvezza contro Melendugno

LECCE-Una vittoria che pesa molto per la Vtb Fcredil Bologna che vincendo in casa del Narconon Volley Melendugno 1-3 (25-18, 22-25, 14-25, 21-25) nella quarta giornata della Pool Salvezza, conquista tre punti pesantissimi contro una diretta concorrente scavalcandola in classifica e attestandosi al terzo posto della classifica. Trascinata da Lotti e Tresoldi (MVP del match) entrambe a segno 14 volte, la formazione felisinea ha avuto la testa per risalire la china dopo aver perso il primo set e di tenere in pugno in match anche nel quarto e decisivo set quando le salentine hanno tentato il tutto per tutto per rimontare lo svantaggio.