La Futura supera la Omag e conquista i Play Off

CASTELLANZA (VARESE)- Nell'anticipo della 1a giornata di ritorno della Pool Promozione la Futura Giovani Busto Arsizio vince la delicata sfida con la Omag-Mt San Giovanni in Marignano e conquista matematicamente l'accesso ai play off.

Si conferma dunque un porto più che sicuro il PalaBorsani di Castellanza per le cocche mai battute in stagione e sempre capaci di non concedere mai alle avversarie più di un set.

Una vittoria per nulla scontata, contro una delle formazioni più in forma del torneo che serviva alle cocche per rimettersi immediatamente sui giusti binari dopo la sconfitta di Macerata e blindare la seconda piazza dagli attacchi di Messina.

Secondo stop della pool promozione dalla parte opposta per la formazione di Bertini che fatica soprattutto nel quarto parziale a trovare soluzioni offensive contro una Futura precisa e solida tanto in ricezione quanto a muro. Brillano in casa biancorossa la prestazione di una super Bonvicini sempre solida e precisa in retroguardia, capace di alimentare la batteria di attaccanti con tre in doppia cifra Zanette (17), Furlan (14) e Cvetnic (16).

Un primo set nel segno del grande equilibrio che si apre con una serie di break e contro break e tanti errori dai 9 metri da entrambe le parti. La Futura è brava a mettere pressione e trovare per prima l’allungo tentando la fuga a +4. Coach Amadio pesca il jolly dalla panchina e la neo entrata Bosso piazza l’ace che indirizza il parziale, conquistato di lì a poco con il murone di Zanette su Pecorari (25-22). Nella seconda frazione sono le cocche a fare subito la voce grossa trovando le misure a muro inchiodando le avversarie a -5 nel giro di poco. La Omag-Mt vuole vendere cara la pelle e risponde presente con tre muri consecutivi che riemettono tutto in discussione. Nuovo testa a testa tra le due compagini dal quale ne esce per la prima volta avanti la formazione romagnola che tenta la fuga a tre lunghezze. Le cocche ci provano a limare il gap ma non è abbastanza perché Ortolani e compagne si prendono tre set ball con l’affondo in fast di Consoli e capitalizzano con Nardo per il pareggio nel conto dei set.

Nel terzo parziale, dopo la consueta fase iniziale di botta e risposta, la Futura con Bosso in campo al posto di Conceicao, si prende il break e prova a tenere salde le redini scavando un pesante +9 (21-12). La chiudono le cocche alla prima chance con l’ace di Cvetnic (25-15). La quarta e ultima frazione vede le cocche trovare per prime il break e mettere il piede sull’acceleratore scappando a cinque lunghezze. La Omag-Mt non riesce a concretizzare i tentativi di rimonta e non trova più spazi scivolando sul pesante 19-12. Con il set ormai indirizzato, l’errore di Pecorari dai 9 metri concede sei set ball alle cocche, che capitalizzano alla quarta chance con la pipe di Zanette che scrive la parola fine sul 25-21.

L’appuntamento ora è a domenica prossima per la sfida in trasferta in terra piemontese alla LPM Bam Mondovì.

Coach Amadio schiera il sestetto composto da Monza in regia in diagonale con Zanette, Furlan e capitan Tonello al centro, Conceicao – Cvetnic in banda, Bonvicini libero.

Dalla parte opposta coach Bertini parte con Turco al palleggio opposta a Ortolani, Consoli – Parini coppia centrale, Nardo -Pecorari in banca, Caforio libero.

Nel primo set mini break in favore delle cocche avanti 4-2 sul primo tempo di Tonello. Immediata la risposta delle ospiti per il 5-5. Ace di Cvetnic per il nuovo tentativo di allungo biancorosso (8-6). Non lascia spazi la formazione romagnola che approfitta delle sbavature in attacco (8-8). Doppio errore di Consoli e Futura che si porta avanti tre lunghezze (13-10). Tiene il passo la squadra di casa che resta a distanza di scurezza e tenta poi la fuga sull’errore di Pecorari (19-15). Ace della neo entrata Bosso che indirizza il parziale (22-18). Il primo tempo di Furlan regala quattro set ball alle compagne (24-20). Buona la terza con il murone di Zanette su Pecorari che fissa il 25-22.

Alla ripresa del gioco primo break ancora delle padrone di casa (4-2). Monza non perdona sulla palla vagante a rete e coach Bertini chiama a rapporto le sue (6-3). Alla ripresa pigiano sull’acceleratore le cocche che piazzano il +5 (8-3). Reazione della Omag che si fa nuovamente sotto con tre muri consecutivi confezionati da Nardo e Parini (9-8). Lungolinea di Ortolani e affondo di Consoli per il pareggio e inversione di rotta (11-12). Nuovo botta e risposta dal quale ne esce avanti la squadra ospite con Nardo (13-15). La stessa numero 17 trova il piazzato che vale il +3 e coach Amadio ferma tutto (14-17). Al rientro in campo, le cocche limano il gap ma il lungolinea di Pecorari rimette le sue a distanza di sicurezza (17-20). Non si concretizzano i tentativi di rimonta biancorossi e la fast di Consoli vale tre set ball (21-24). Alla terza chance la chiude Nardo in diagonale (23-25).

Nel terzo parziale super Cvetnic in difesa e affondo di Conceicao per il 4-1. Risponde subito la Omag con la palla messa a terra da Consoli (5-4). Ingresso in campo tra le fila bustocche per Bosso al posto di Conceicao. Ace di Cvetnic per l’allungo a +3 e lo stop di coach Bertini (11-8). Alla ripresa mette il piede sull’acceleratore la squadra di casa che prova la fuga (16-10). Con il pallino del gioco saldo tra le mani amministrano Tonello e compagne che mettono a terra con Cvetnic (21-12). L’errore di Ortolani regala nove set ball (24-15). La chiude subito l’ace della croata alla prima occasione (25-15).

Nel quarto set partenza sprint delle biancorosse con i missili di Cvetnic e Zanette (9-6). Torna subito in corsa la Omag che riduce il gap sfruttando l’errore di Monza (10-9). Ortolani sbatte sul muro di Tonello ed è +4 (13-9). La piazza Bosso e sono cinque le lunghezze che dividono le due compagini (15-10). Non trova più varchi la squadra romagnola che scivola a sette lunghezze di distanza (19-12). Affonda in diagonale strettissimo Zanette e tiene le sue ampiamente a distanza (22-15). Nel finale ci pensa l’errore di Pecorari al servizio a regalare sei match ball (24-18). Buona la quarta con l’affondo di Zanette per il 25-21 finale.

I PROTAGONISTI-

Ilaria Bonvicini (Futura Giovani Busto Arsizio)-« Non era così scontato uscire vincitori dopo il secondo set. La Omag è un’ottima squadra che non molla mai e lo abbiamo visto anche all’andata. Era importante questa vittoria perché arrivavamo da una sconfitta e tutti i punti in questa fase sono fondamentali. Ovviamente c’è delusione quando perdi una finale, ma abbiamo ancora un grande obiettivo da portare a casa e oggi abbiamo fatto un altro passo in quella direzione ».

IL TABELLINO-

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO – OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 3-1 (25-22; 23-25; 25-15; 25-21).

FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO : Monza 2, Zanette 17, Furlan 14, Tonello 9, Cvetnic 16, Conceicao 5, Bonvicini (L), Pomili, Bosso 8 ne. Rebora, Bresciani, Del Core, Osana (L2), Citterio. All. Amadio.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Turco 2, Ortolani 19, Consoli 12, Parini 5, Nardo 13, Pecorari 2, Caforio (L), Salvatori, Ghibaudo, Meliffi, Giacomello ne. Cangini. All. Bertini

ARBITRI: Sabia, Pecoraro

MVP: Ilaria Bonvicini (Futura Volley Giovani Busto Arsizio)