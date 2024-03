Mondovì compie l'impresa contro l'Albese

E’stata una battaglia di oltre due ore a Casnate. Alla fine la spunta, in una imperiosa rimonta, la Lpm Bam Mondovì in un intenso tie-break (2-3 finale. Due punti di carattere della formazione piemontese che dopo i primi due set (vinti dalla Tecnoteam) sembrava in netta difficoltà. Poi bravo coach Basso - assieme alle sue ragazze - a resettare e svoltare tutto. Vinto il terzo set (a 17 Albese) ed anche il quarto (a 12). La squadra di casa, al suo secondo tie-break di fila, è apparsa in difficoltà con le sue attaccanti che fino al secondo set avevano fatto bene. Calo per Zatkovic e Longobardi, Bulaich ha cercato di tenere la squadra a galla in diverse occasioni, ma senza riuscirsi.

Da segnalare anche due infortuni per Zanotto (entrata nel finale del terzo e del quarto set) e per la centrale Meli che ha chiuso la gara con una vistosa fasciatura alla mano per una pallonata violenta incassata a muro. Per Zanotto un problema al ginocchio da valutare dallo staff medico nei prossimi giorni. Peccato per la Tecnoteam che aveva bisogno di punti per restare in scia delle altre squadra che stanno lottando per i play-off (un sogno di prestigio anche se l'obiettivo stagionale è stato raggiunto), per Mondovì invece prova di cuore e carattere dopo due set persi, il secondo a 15. Decortes (29) la migliore realizzatrice, Alice Farina (17), con un paio di muroni finali, eletta Mvp.

I PROTAGONISTI-

Martina Veneriano (Tecnoteam Albese Volley Como)- « Abbiamo avuto un calo come settimana scorsa: avanti di due set abbiamo avuto un calo, Che è successo ? Difficile dirlo. Qualcosa non va, forse siamo un pò stanche, forse qualche tensione di troppo. Peccato si, dispiace anche per il pubblico che ci ha seguito con calore anche oggi. Non credo sia un problema tecnico tattico, ma di atteggiamento. Questa cosa va cambiata se vogliamo giocarci ancora le nostre possibilità di entrare nei play-off finali. Peccato si. E settimana prossima ci aspetta una gara complicatissima contro San Giovanni in trasferta. Ma resettiamo tutto e ripartiamo decise....... ».

Alice Farina (Lpm Bam Mondovì)- « Sapevamo di incontrare una squadra di livello. Noi volevamo riscattare la nostra sconfitta dell'andata, forse la nostra peggiore partita della Poule. Eravamo sotto 2-0 e ci abbiamo creduto, brave tutte. Siamo partite tese nei primi due set, poi ci siamo sciolte ed abbiamo fatto una ottima rimonta. Felice di questa vittoria come tutte le mie compagne ».

IL TABELLINO-

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO - LPM BAM MONDOVI' 2-3 (25-23 25-15 17-25 12-25 10-15)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Veneriano 8, Zatkovic 19, Longobardi 9, Meli 10, Nicolini 2, Bulaich Simian 17, Fiori (L), Zanotto, Patasce, Bernasconi. Non entrate: Brandi, Radice. All. Chiappafreddo.

LPM BAM MONDOVI': Grigolo 9, Riparbelli 6, Allasia 4, Lux 14, Farina 17, Decortes 29, Tellone (L), Lapini 1, Coulibaly, Marengo. Non entrate: Manig, Pizzolato. All. Basso.

ARBITRI: Di Lorenzo, Mesiano.

Durata set: 26', 22', 25', 21', 16'; Tot: 110'.

MVP: Alice Farina (Lpm Bam Mondovì)