Perugia va a vincere a Macerata, Messina rinforza il terzo posto

ROMA- Domenica intensa sia in Pool Promozione, dove si è completata la prima giornata di ritorno , che in Pool Salvezza dove si è concluso il girone di andata.

Dopo il passo falso contro San Giovanni, la Bartoccini-Fortinfissi Perugia torna al successo nel big match in casa della CBF Balducci Hr Macerata. Partita vibrante ed equilibrata come da pronostico, che ha visto le umbre dominare 11-25 il primo set salvo poi subire la rimonta delle arancionere. Due frazioni giocate con il piede sull’acceleratore per la squadra di coach Carancini, con Mazzon assoluta protagonista con 18 punti e 6 muri e la solita Fiesoli a dare il suo apporto (15). Ad un passo dalla seconda sconfitta consecutiva, le ragazze di coach Giovi si ritrovano, affidandosi alla vena realizzativa di una Traballi da 25 punti e dell’MVP Montano Lucumì (21 punti): pareggio sul 2-2 e poi successo al tie-break, che rimette quattro punti di margine sulla seconda in classifica Busto Arsizio. In contemporanea, guadagna due punti su Macerata la Città di Messina, che fuori casa contro l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio gioca una partita senza sbavature, chiusa in poco più di un’ora. Premio MVP per il libero Maggipinto, in doppia cifra Payne (15) e Battista (11).

In Pool Salvezza cambia la vetta della graduatoria: il derby del PalaGeorge lo vince infatti una splendida Trasporti Bressan Offanengo, che trionfa 1-3 in casa della Valsabbina Millenium Brescia. Entusiasmante il primo set, un batti e ribatti che nel finale ai vantaggi premia le ospiti con il risultato di 30-32. Dopo un secondo parziale “di riposo”, chiuso dalle giallonere 25-12, le neroverdi tornano implacabili e gestiscono con autorità sia la terza che la quarta frazione, con Martinelli MVP (21 punti) e Modesti sugli scudi (14 con 4 muri) a vanificare i 22 punti di Malik. Alle loro spalle, conferma la terza posizione l’Orocash Picco Lecco, che espugna il PalaScoppa della Volley Soverato dopo aver perso il primo set. Nonostante i 56 punti del trio Alcantara-Buffo-Frangipane, la neo lecchese Kadyrova (17) e l’MVP Conti (15) permettono alla squadra di coach Milano di festeggiare in Calabria.

Va alla Volley Hermaea Olbia lo scontro diretto con in palio preziosi punti salvezza contro la VTB Fcredil Bologna. Con Adriano a mezzo servizio, sono Orlandi (20 punti) e Partenio (18) a guidare le sarde, che in una partita molto equilibrata mantengono più lucidità delle avversarie nei momenti caldi dell’incontro, lasciando alle padrone di casa soltanto il terzo set. Un risultato che consente alle isolane di agganciare a quota 25 punti le avversarie, al momento avanti grazie al numero di vittorie. Approfitta del passo falso delle emiliane la Narconon Volley Melendugno, che contro la già retrocessa Sirdeco Volley Pescara non fatica guidata dall’MVP Caracuta e si prende la quarta piazza. In fondo alla classifica, tre punti casalinghi per la Nuvolì Altafratte Padova contro la Pallavolo C.B.L. Costa Volpino: determinanti i 21 punti di Trampus nel 3-1 finale.

POOL PROMOZIONE-

I TABELLINI-

CBF BALDUCCI HR MACERATA – BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA 2-3 (11-25 25-21 25-19 21-25 11-15)

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Mazzon 18, Bonelli 4, Vittorini 2, Broekstra 8, Stroppa 4, Fiesoli 15, Bresciani (L), Bolzonetti 13, Dzakovic, Civitico. Non entrate: Pizzichini (L), Masciullo, Quarchioni, Morandini. All. Carancini.

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Kosareva 12, Bartolini 7, Montano Lucumi 21, Traballi 25, Cogliandro 14, Ricci, Sirressi (L), Messaggi, Atamah, Viscioni. Non entrate: Turini (L), Braida, Lillacci. All. Giovi. ARBITRI: Usai, Lanza.

Durata set: 20′, 27′, 23′, 27′, 16′; Tot: 113′.

MVP: Ivonee Montano Lucumi (Bartoccini Fortinfissi Perugia)

Spettatori: 710

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO – CITTA’ DI MESSINA 0-3 (12-25 16-25 22-25)

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Arciprete 9, Caruso 4, Pandolfi, Bellia 7, Botezat 8, Malvicini, Napodano (L), Mangani 6, Carraro 2, Gabrielli 2, Gueli. Non entrate: Mazzon. All. Buonavita.

CITTA’ DI MESSINA: Martinelli 5, Payne 15, Rossetto 5, Modestino 6, Galletti, Battista 11, Maggipinto (L), Joly 5, Catania 1, Ciancio. Non entrate: Michelini, Mearini, Felappi (L). All. Bonafede.

ARBITRI: Mazzara’, Laghi.

Durata set: 19′, 23′, 29′; Tot: 71′.

MVP: Marianna Maggipinto (Città di Messina)

POOL SALVEZZA-

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO 1-3 (30-32 25-12 21-25 16-25)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Scacchetti 3, Pamio 11, Veglia 8, Malik 22, Fiorio 14, Brandi 4, Pericati (L), Bulovic 2, Ratti 1, Pinetti 1, Pinarello. Non entrate: Tagliani (L), Babatunde, Torcolacci. All. Solforati.

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Abila De Paula 10, Modesti 14, Martinelli 21, Trevisan 7, Taje’ 9, Bridi 6, Pelloni (L), Parise 2, Tommasini, Sassolini, Compagnin. Non entrate: D’este, Longhi (L). All. Bolzoni.

ARBITRI: Proietti, Guarneri.

Durata set: 41′, 26′, 31′, 27′; Tot: 125′.

MVP: Martina Martinelli (Trasporti Bressan Offanengo)

VTB FCREDIL BOLOGNA – VOLLEY HERMAEA OLBIA 1-3 (21-25 23-25 25-23 18-25)

VTB FCREDIL BOLOGNA: Ristori 5, Neriotti 3, Tellaroli 13, Lotti 9, Tresoldi 12, Saccani 5, Laporta (L), Rossi 8, Bovolo 7, Fiore 5. Non entrate: Taiani (L), Bongiovanni, Del Federico. All. Alberti.

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Marku 4, Orlandi 20, Fontemaggi 9, Gannar 10, Schmit 3, Partenio 18, Blasi (L), Adriano 6, Anello 2, Imamura 1, Civetta. All. Guadalupi.

ARBITRI: Scotti, Licchelli.

Durata set: 25′, 31′, 30′, 24′; Tot: 110′.

MVP: Laura Partenio (Volley Hermaea Olbia)

VOLLEY SOVERATO – OROCASH PICCO LECCO 1-3 (26-24 24-26 18-25 27-29)

VOLLEY SOVERATO: Frangipane 18, Barbazeni 6, Montero Alcantara 19, Buffo 19, Guzin 6, Romanin 3, Vittorio (L), Orlandi 1, Zuliani. Non entrate: Tolotti, Coccoli. All. Guidetti.

OROCASH PICCO LECCO: Kadyrova 17, Piacentini 11, Conti 15, Nardelli 5, Caneva 13, Sassolini 7, Mainetti (L), Zojzi 13, Barbagallo, Frigerio, Morandi. Non entrate: Cantaluppi, Invernizzi. All. Milano.

ARBITRI: Traversa, Palumbo.

Durata set: 29′, 32′, 25′, 34′; Tot: 120′.

MVP: Alessia Conti (Orocash Picco Lecco)

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA – PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO 3-1 (25-16 23-25 25-11 25-21) –

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Rizzo 6, Fanelli 9, Cicolini 14, Trampus 21, Volpin 11, Bortolot 2, Masiero (L), Vega 3, Pasa 2, Menegaldo 1, Pavei 1, Magnabosco. Non entrate: Wabersich, Pattuzzi (L). All. Rondinelli.

PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell’orto 1, Lancini 4, Agbortabi 1, Ebatombo 12, Vicet Campos 8, Mazzoleni 11, Gay (L), Ghezzi 4, Rossi 3, Boshnakova 2, Agazzi 2, Pacchiotti (L), Green. All. Cominetti.

ARBITRI: Papapietro, Viterbo.

Durata set: 24′, 32′, 22′, 27′; Tot: 105′.

MVP: Alice Trampus (Nuvoli’ Altafratte Padova)

SIRDECO VOLLEY PESCARA – NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 0-3 (8-25 15-25 16-25) –

SIRDECO VOLLEY PESCARA: Casarotti 2, Falcone 1, Stellati 3, Bassi 6, El Mahi 3, Martinez Volskis 5, De Fabritiis, Cherepova. Non entrate: Tosic, Formenti. All. Pupi.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Maruotti 3, Polesello 4, Stival 9, Santiago 13, Antignano 7, Caracuta, Oggioni (L), Rastelli 10, Campana 9, Favero 1, Courroux. Non entrate: Esposito, Biesso. All. Napolitano.

ARBITRI: Pasciari, Curto.

Durata set: 20′, 21′, 23′; Tot: 64′.

MVP: Valeria Caracuta (Narconon Volley Melendugno)

POOL PROMOZIONE-

LA CLASSIFICA-

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 63 (22 – 2); Futura Giovani Busto Arsizio 59 (19 – 5); Citta’ Di Messina 53 (18 – 6); Cbf Balducci Hr Macerata 49 (18 – 6); Cda Volley Talmassons Fvg 47 (16 – 8); Cremonaufficio Esperia Cremona 45 (14 – 10); Omag-Mt San Giovanni In M.No 44 (15 – 9); Tecnoteam Albese Volley Como 43 (14 – 10); Lpm Bam Mondovi’ 37 (13 – 11); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 35 (14 – 10).

IL PROSSIMO TURNO- 10/03/2024 Ore 17.00-



Citta’ Di Messina – Cremonaufficio Esperia Cremona Ore 16.00

Lpm Bam Mondovi’ – Futura Giovani Busto Arsizio

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Tecnoteam Albese Volley Como

Cda Volley Talmassons Fvg – Cbf Balducci Hr Macerata

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Ipag S.Lle Ramonda Montecchio

POOL SALVEZZA-

LA CLASSIFICA-

Trasporti Bressan Offanengo 36 (11 – 12); Valsabbina Millenium Brescia 35 (11 – 12); Orocash Picco Lecco 30 (10 – 13); Narconon Volley Melendugno 26 (7 – 16); Vtb Fcredil Bologna 25 (8 – 15); Volley Hermaea Olbia 25 (7 – 16); Volley Soverato 19 (7 – 16); Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 17 (6 – 17); Nuvoli’ Altafratte Padova 16 (5 – 18); Sirdeco Volley Pescara 1 (0 – 23).

IL PROSSIMO TURNO- 10/03/2024 Ore 17.00

Volley Hermaea Olbia – Valsabbina Millenium Brescia

Vtb Fcredil Bologna – Trasporti Bressan Offanengo 09/03/2024 Ore 17.00

Sirdeco Volley Pescara – Pallavolo C.B.L. Costa Volpino Ore 15.00

Nuvoli’ Altafratte Padova – Orocash Picco Lecco

Narconon Volley Melendugno – Volley Soverato