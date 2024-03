Perugia ospita Montecchio, la Futura in casa di Mondovì

ROMA- Ancora quattro turni da giocare prima della conclusione della Pool Promozione di A2 Femminile al termine della quale uscirà il nome della prima squadra che potrà festeggiare il salto di categoria e stabilire la griglia dei play off promozione che decreteranno il nome della seconda squadra promossa. La lotta per conquistare il primo dei due posti a disposizione per la massima categoria sembra, al momento, affare di due squadre: la Bartoccini-Fortinfissi Perugia, capolista con 63 punti, e la Futura Giovani Busto Arsizio, subito dietro con 59. Impegno casalingo per le umbre, che ospitano l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio, ancora a secco di vittorie nella pool, viaggio in casa di una LPM Bam Mondovì in grande forma per le bustocche. La Città di Messina proverà a consolidare il terzo posto con un occhio a ciò che succede davanti nel match contro la CremonaUfficio Esperia Cremona, scivolata fuori dalla zona Playoff a seguito del k.o. contro la Cda Volley Talmassons che, per proseguire la salita verso la post season, dovrà battere la CBF Balducci Hr Macerata che la precede di due punti. Ultima chance di provare a rimanere attaccate al treno Playoff per l’Omag-MT San Giovanni in M.no e la Tecnoteam Albese Volley Como, che si affronteranno in uno scontro diretto mozzafiato. Prima giornata di ritorno per la Pool Salvezza, che al momento vede due squadre relativamente più tranquille rispetto alle altre: la Trasporti Bressan Offanengo, prima con 36 punti e la Valsabbina Millenium Brescia, seconda con 35. Tutte e due saranno indirettamente protagoniste nel testa a testa a cavallo della zona retrocessione: entrambe in trasferta, le neroverdi faranno visita alla VTB Fcredil Bologna, quinta con gli stessi punti (ma con più vittorie) della Volley Hermaea Olbia, avversaria delle giallonere. L’Orocash Picco Lecco, terza in classifica a quota 30, affronterà sempre fuori casa la Nuvolì Altafratte Padova, penultima. Altro match importante quello tra la Narconon Volley Melendugno, quarta con 26 punti, e la Volley Soverato, ferma a 19. Dietro le calabresi, la Pallavolo C.B.L. Costa Volpino scende in Abruzzo per la gara contro la Sirdeco Volley Pescara. POOL PROMOZIONE- CITTÀ DI MESSINA - CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA- Dopo una doppia trasferta, Akademia Città Di Messina torna ad esibirsi al "PalaRescifina" nel secondo turno di ritorno della Pool Promozione; di fronte, la Cremonaufficio Esperia Cremona. Le ragazze di coach Bonafede sono rientrate in sede nel pomeriggio di lunedì, riprendendo il giorno dopo gli allenamenti in vista di una gara che potrebbe rivelarsi decisiva in ottica play-off; un successo pieno e, qualora dovessero arrivare anche risultati favorevoli dagli altri campi, significherebbe matematica qualificazione alla fase che assegnerà il secondo posto disponibile per la prossima serie A1. La formazione ospite, dopo l'infortunio della palleggiatrice Turlà proprio nella gara di andata, ha raccolto un solo punto nel confronto finito al tie-break con l'Albese Como. Attualmente le lombarde occupano la sesta posizione in classifica a due punti da Talmassons. Nessuna ex della gara e tre precedenti tra le due formazioni, quello dell'andata finito con il successo delle siciliane (1-3) e i due confronti della scorsa stagione in Pool Salvezza terminati sempre con la vittoria di Messina. PRECEDENTI: 3 (2 successi Città Di Messina, 1 successo Cremonaufficio Esperia Cremona) EX: Nessuno



Valeria Battista (Città Di Messina)- « Sarà una partita complicata. Le conosciamo ma anche loro conoscono noi; dobbiamo considerare questo aspetto. Al ritorno le squadre si assestano rispetto all'avversario. All'andata c'è stato l'infortunio di Turlà che ha destabilizzato i loro equilibri. Mi aspetto una gara punto a punto, come nel primo set dell'andata. Cercheremo di aggredire subito Cremona perché non possiamo lasciare dietro nulla ». Sofia Ferrarini (Cremonaufficio Esperia Cremona)- « Nonostante il calorosissimo PalaRadi e il supporto dei nostri tifosi, sabato scorso non siamo riuscite ad essere decisive nei finali dei set, e Talmassons ha cosi portato a casa tre punti pieni. In palestra continuiamo a lavorare e stiamo preparando al meglio la partita contro Messina. Sarà una trasferta tosta, hanno grandi nomi, e grandi altezze, ma ce la metteremo tutta per portare a casa punti importanti per la classifica. Anche se da lontano, invito tutti a supportarci seguendo la diretta alle 16 su Volleyball World e a tifare per noi ». LPM BAM MONDOVÌ - FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO- Futura Volley : Le cocche, dopo essere tornate a correre veloci nel loro amato ed inviolato fortino del PalaBorsani, vogliono continuare a mettere in fila risultati positivi anche in trasferta per tenere ancora un po' il fiato sul collo di una Perugia apparsa non più invincibile, oltre che blindare la seconda piazza dai possibili attacchi di Messina. Si preannuncia una sfida in grado di regalare emozioni e una grande pallavolo tra due compagini, entrambe reduci entrambe reduci da ottime prestazioni e vittorie importanti, desiderose di continuare sul giusto cammino. Lato infermeria, confermate dallo staff medico biancorosso le notizie fortunatamente positive per coach Amadio che potrà contare su tutte le atlete a sua disposizione. PRECEDENTI: 7 (3 successi Futura Giovani Busto Arsizio, 4 successi Lpm Bam Mondovì) EX: Sofia Rebora a Lpm Pallavolo Mondovì nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020; Viola Tonello a Lpm Pallavolo Mondovì nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020; Elisa Zanette a Lpm Pallavolo Mondovì nel 2018/2019, 2019/2020



Claudio Basso (Allenatore Lpm Bam Mondovì)- « Stiamo facendo bene nelle ultime settimane. Anche se i playoff sono praticamente irraggiungibili, vogliamo continuare a giocare così e mettere in difficoltà chiunque. Queste ultime vittorie servono a trovare fiducia e tranquillità: in palestra si lavora bene e le giocatrici ci tengono a far vedere le proprie capacità, specie contro avversari di spessore. Vittorie del genere sono una soddisfazione per noi, per la società e per i tifosi, sempre presenti e rumorosi: li aspettiamo numerosi anche domenica al PalaManera! ». Elisa Zanette (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Domenica sono convinta che sarà una sfida molto tosta sia per il fattore campo, il PalaManera è sempre un palazzetto complicato con una tifoseria molto calorosa che spinge davvero tantissimo le ragazze di casa, sia per il valore in sé della LPM. Sono un team molto ben organizzato che anche nelle ultime uscite ha dimostrato la sua natura di squadra che non si fa intimorire da nessuno e non molla mai in nessuna situazione. Dovremo essere brave noi ad approcciare subito bene la partita ed essere concentrate, ciniche e lucide per affrontare il match al meglio ».

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO - TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO- Testa libera, cuore alle stelle, mano pesante. Marzo, un mese fondamentale per l'Omag-MT: di qui a tre settimane o poco più disputerà ben 4 partite. Gare determinanti per dare un volto definitivo alla classifica di questa pool Promozione, una fase che vede le marignanesi inseguire il 5° posto. Questo 'tour de force' si aprirà domani, domenica 10 marzo, al Palamarignano, con la OMAG-MT che incrocerà la Tecnoteam Albese Volley Como. Prime schiacciate alle 17 con i fischietti dei Sigg. Giglio e Grosso. É sufficiente dare uno sguardo alla graduatoria, per rendersi conto di quanto sia alta la posta in palio e le Zie affronteranno il match con un unico obiettivo: la vittoria. Una gara non facile, da giocare contro una Tecnoteam che ha dimostrato, dopo una partenza non propriamente semplice, solidità durante tutta la stagione. PRECEDENTI: 1 (1 successo Tecnoteam Albese Volley Como) EX: Alice Nardo a Tecnoteam Albese Volley nel 2021/2022, 2022/2023



Matteo Bertini (Omag-Mt San Giovanni In M.No): « È un'ottima squadra, formata da un bel collettivo e con buone individualità noi scenderemo in campo con grande rispetto, ma anche con grande voglia di dare battaglia. Anche perché c'è ancora un quinto posto da conquistare. Noi stiamo attraversando un ottimo momento, il fatto di giocare al Palamarignano sicuramente è un valore aggiunto e ci può regalare quella serenità in più. Cercheremo di giocare la nostra pallavolo dando del nostro meglio e giocheremo per divertirci e far divertire il pubblico ». Mauro Chiappafreddo (Allenatore Tecnoteam Albese Volley Como)- « Oramai siamo al rush finale e ogni partita si scende in campo per portare punti. Cercheremo di fare la stessa cosa anche domenica. Incontriamo una squadra con un alto tasso tecnico e davanti ad un pubblico molto caldo! Scenderemo in campo dando come sempre tutto quello che abbiamo nelle gambe e nella mente. Anche contro San Giovanni daremo il massimo ». CDA VOLLEY TALMASSONS FVG - CBF BALDUCCI HR MACERATA- A quasi un mese di distanza, la CDA Talmassons ritrova il proprio pubblico casalingo in quel di Lignano Sabbiadoro, per provare a conquistare la terza vittoria consecutiva ma soprattutto per cercare l'assalto al quarto posto della Pool Promozione. Domenica infatti, le friulane affronteranno la CBF Balducci HR Macerata, che occupa la quarta posizione in classifica a soli due punti di distanza proprio dalla CDA Talmassons. La gara di andata fu un trionfo delle Pink Panthers, che però dovranno stare attente alle marchigiane che nello scorso turno hanno strappato un punto alla capolista Perugia. PRECEDENTI: 6 (5 successi Cbf Balducci Hr Macerata, 1 successo Cda Volley Talmassons Fvg) EX: Nessuno Camilla Grazia (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Quello di domenica sarà l’ennesimo scontro diretto che dovremmo affrontare quest’anno. Contro Macerata dobbiamo metterci lo stesso impegno e la stessa determinazione che abbiamo portato in campo nella partita di andata a casa loro. È inutile dire che questi punti sono fondamentali per confermare il risultato che abbiamo portato a casa sabato con la partita a Cremona, e per continuare a seguire l’obiettivo playoff ». Michele Carancini (Allenatore Cbf Balducci Hr Macerata)- « Domenica andiamo a Talmassons e sappiamo che troveremo davanti una squadra in forma, che sta giocando molto bene: infatti nelle ultime partite ha ottenuto quattro vittorie e due sconfitte, in cui comunque ha sempre portato a casa punti. Quindi sappiamo che non sarà semplice. Per noi sarà una partita non decisiva ma fondamentale per la classifica e anche per il morale. Veniamo da due match contro la prima e la seconda in classifica, dove credo che per lunghi tratti abbiamo espresso un buon gioco. Andremo in Friuli con l'intenzione di continuare a spingere e a mettere in campo il nostro gioco ». BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA - IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO- La Bartoccini Fortinfissi Perugia torna finalmente, a distanza di ben 25 giorni dall’ultima volta, a giocare sul taraflex amico del Palabarton. Lo fa con una rinnovata fiducia dopo l’importantissimo e sudato successo dello scorso fine settimana in casa della Cbf Balducci Hr Macerata per 3 a 2. Domenica 10 marzo, a Pian di Massiano, con inizio del match previsto per le ore 17.00, arriva il fanalino di coda della Pool promozione, quella Ipag S.lle Ramonda Montecchio battuta in tre set all’andata e che ora staziona al decimo posto con 35 punti. PRECEDENTI: 5 (3 successi Bartoccini-Fortinfissi Perugia, 2 successi Ipag S.Lle Ramonda Montecchio) EX: Benedetta Bartolini a Sorelle Ramonda Ipag Montecchio nel 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; Dayana Kosareva a Sorelle Ramonda Ipag Montecchio nel 2017/2018



Giulia Viscioni (Bartoccini-Fortinfissi Perugia)- « Loro non sono più in corsa per i play-off e dunque hanno sicuramente molto meno da perdere rispetto a noi. Potranno giocare con tranquillità e senza pressione. Sarà questa la difficoltà più grossa di questa sfida, ma noi siamo determinate a vincere davanti al nostro pubblico ». Marco Chiodini (Assistente allenatore Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)- « Dobbiamo affrontare il match con determinazione. In qualunque contesto, scontrarsi con la capolista è estremamente motivante, quindi deve esserlo anche nella situazione attuale. Fare risultato sarà complicato, ma quello che noi ricerchiamo di più, al momento, è una prestazione. Nel complesso dobbiamo migliorare la qualità offensiva, sia in cambio palla che in contrattacco, mentre, a livello mentale, occorre rinsaldare la fiducia nelle nostre possibilità. Perugia è una squadra molto forte in ogni reparto: per noi sarà determinante essere precise a muro e difendere con intensità ». POOL SALVEZZA- NARCONON VOLLEY MELENDUGNO - VOLLEY SOVERATO- Dopo la vittoria della scorsa settimana con il Sirdeco le salentine della Narconon Volley Melendugno vorranno conquistare altri punti da mettere in classifica per conquistare la salvezza, facendo leva anche sul supporto del pubblico amico. Il Soverato reduce da una sconfitta avrà, oltre la necessità di fare punti per la classifica, anche tanta voglia di riscatto per la prestazione del match precedente. Al Pala “San Giuseppe Da Copertino” il match tra Narconon Volley Melendugno e Volley Soverato che si giocherà Domenica alle 17.00 regalerà sicuramente tanto spettacolo al pubblico che assisterà al match. PRECEDENTI: 1 (1 successo Volley Soverato) EX: - Allenatori: Roberto Colato a Soverato nel 2022/2023; Bruno Napolitano a Soverato nel 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022



Valeria Caracuta (Narconon Volley Melendugno)- « Sicuramente avendo il rammarico per come finì la partita all’andata, in settimana ci siamo concentrate su quello che è venuto a mancare nel match di andata, specialmente nei momenti decisivi dove potevamo chiudere la partita e ripartire dalle cose che invece ci avevano permesso di andare sul due a zero. Sarà una partita con una posta in palio importante per entrambe, in particolare per loro che avendo una posizione in classifica difficile potrebbe essere decisiva per risalire la classifica. Mi aspetto una partita complicata sia per l’aspetto emozionale che tecnico-tattico, dobbiamo essere brave a fare quello che abbiamo preparato in settimana e riuscire a restare lucide nei momenti di difficoltà per portare a casa il risultato ».

NUVOLÌ ALTAFRATTE PADOVA - OROCASH PICCO LECCO- La vittoria contro Costa Volpino ha portato aria fresca in casa di una Nuvolí AltaFratte Padova chiamata adesso a ripetersi col nuovo match casalingo che la vedrà opposta alla Orocash Picco Lecco. Dopo la vittoria contro Costa Volpino la situazione di classifica è migliorata ma solo leggermente, nove sono i punti che separano le giallo-rosso-blu dal quinto posto oggi della VTB Bologna e con soli 15 punti ancora a disposizione è chiaro a tutti che dai prossimi e ultimi cinque match le altafrattine dovranno trarre il meglio e sperare magari in passi falsi altrui, inoltre l’Orocash Picco Lecco che affronterà Masiero e compagne, alle ore 17:00 di domenica prossima, arriverà ben conscia del fatto di come il successo sulle bergamasche abbia rinvigorito il team padovano e le lecchesi non vorranno fare la fine di chi le ha precedute. Se la squadra padovana arriverà al match carica dopo l’ultima vittoria, la stessa carica accompagnerà le ospiti verso Trebaseleghe, anche la Picco Lecco sarà reduce infatti da un successo e molto pesante visto che i tre punti sono arrivati in trasferta e dall’insidiosa tana del Volley Soverato. Domenica match amarcord per la trentina Rachele Nardelli che tornerà a pestare il campo di Trebaseleghe sul quale aveva iniziato la stagione attuale prima di trasferirsi a Lecco. PRECEDENTI: 1 (1 successo Orocash Picco Lecco) EX: Rachele Nardelli a Alta Fratte Volley Padova nel 2023/2024



Julieta Vega (Nuvolì Altafratte Padova)- « Ogni volta che sono chiamata a scendere in campo provo sempre ad essere libera, senza pressioni, con l’obiettivo di fare il meglio per la mia squadra. Come tutte le mie compagne, mi alleno al 100% per essere pronta in qualsiasi momento della partita, domenica scorsa è andata bene e per questo sono contenta. Sappiamo che domenica prossima sarà difficile così come del resto tutte le partite che verranno, però nessuna di queste diventa impossibile, quindi lotteremo fino alla fine e proveremo a fare come contro Costa Volpino quando abbiamo dimostrato la bontà del tanto lavoro che facciamo ogni giorno in palestra. Avremo ancora la spinta e l’aiuto dei nostri tifosi che sono sempre molto presenti alle partite, si fanno sentire tanto e questo ci trasmette ancora più forza ». SIRDECO VOLLEY PESCARA - PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO- RECEDENTI: 1 (1 successo Pallavolo C.B.L. Costa Volpino) EX: Nessuno



Nadia Rossi (Pallavolo C.B.L. Costa Volpino)- « Approcciamo la partita di domani con la stessa mentalità che ci ha portato alla vittoria nella gara di andata. Siamo consapevoli che ogni partita è un'opportunità per dimostrare il nostro impegno e la nostra determinazione, quindi entreremo in campo con la giusta mentalità e pronte a dare il massimo per ottenere la vittoria ». VTB FCREDIL BOLOGNA - TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO- Inizia il rush finale. L’anticipo di domani, sabato 9 marzo, tra la VTB FCRedil Bologna e la Trasporti Bressan Offanengo darà il via al girone di ritorno della Pool Salvezza che decreterà al termine di queste ultime cinque gare, le formazioni che riusciranno a permanere nel Campionato di Serie A2 Femminile Tigotà. Una sfida, quella del Pala Marani, a cui le due compagini arrivano in maniera differente, le bolognesi sono al quinto posto della classifica a pari merito con l’avversaria dell’ultimo turno, la Volley Hermaea Olbia mentre le lombarde risultano attualmente in testa dopo essersi aggiudicate lo scontro diretto contro la Valsabbina Millenium Brescia. Fattore campo a favore delle rossoblù che hanno il compito di rimettersi subito in corsa per l’obiettivo finale. Fischio d’inizio consueto alle 17:00 con conduzione di gara affidata a Mannarino – Papapietro. PRECEDENTI: 1 (1 successo Trasporti Bressan Offanengo) EX: Nessuno



Virginia Ristori Tomberli (Vtb Fcredil Bologna)- « Sicuramente il risultato della partita ad Offanengo è stato deludente, era la prima partita della Pool Salvezza e speravamo di fare bene fin da subito. Ad ogni modo ci è servito per tornare con i piedi per terra e per ricordarci che anche in questa seconda fase nessuna partita sarebbe stata facile e che nessuno ci avrebbe regalato niente. Stiamo vivendo questa settimana con concentrazione e determinazione, speriamo di poter mettere in pratica al meglio il lavoro che stiamo facendo in palestra. D’ora in poi, per noi, ogni partita sarà determinante ».

Giorgio Bolzoni (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Andiamo a far visita al Bologna per mantenere stretta la prima posizione in classifica che abbiamo conquistato domenica scorsa a Montichiari contro Brescia, un obiettivo che è utile anche in chiave-ranking per la prossima stagione. Ora troveremo squadre che sono davanti a match da dentro o fuori e che devono assolutamente far punti per rimanere in gioco nel discorso salvezza. Dunque, ci aspettiamo avversari aggressivi. La bellissima partita di domenica scorsa a Montichiari, la reazione della squadra e la capacità di aver saputo cambiare alcune cose ci dà molta più tranquillità, forza e consapevolezza nei nostri mezzi ».

VOLLEY HERMAEA OLBIA - VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA- Messe in cassaforte le tre vittorie consecutive su Pescara, Padova e Bologna, l'Hermaea Olbia vuole proseguire la sua rincorsa nella Poule Salvezza della Serie A2 Femminile. Domenica, per la 1a giornata di ritorno, le aquile tavolarine affronteranno al Geopalace la Valsabbina Millenium Brescia, vice capolista con 35 punti alle spalle di Offanengo. Seste a quota 25 punti (gli stessi di Bologna), Schmit e compagne fanno appello al fattore campo: l'obiettivo è conquistare punti utili per irrompere nelle prime 5 posizioni che varrebbero la permanenza nella categoria. PRECEDENTI: 9 (9 successi Valsabbina Millenium Brescia) EX: Sophie Andrea Blasi a Millenium Brescia nel 2021/2022, 2022/2023; Bianca Orlandi a Millenium Brescia nel 2022/2023; Maria Adelaide Babatunde a Hermaea Olbia nel 2021/2022 - Allenatori: Antonio D'Ambrosio a Millenium Brescia nel 2022/2023



Dino Guadalupi (Allenatore Volley Hermaea Olbia)- « Affrontiamo la gara forti di una striscia positiva, frutto di un buon equilibrio trovato nell'ultimo periodo. La squadra si esprime con maggior qualità e fiducia, e questo è evidente anche durante la settimana. Siamo consapevoli di affrontare uno degli avversari più duri dell'intera Poule, una squadra costruita per obiettivi, forse, più alti, che nelle ultime gare ha attraversato un momento di difficoltà dettato da assenze importanti tra i giocatori titolari. Non sappiamo come si presenteranno domenica, ma questo non ci deve condizionare più di tanto. Il nostro equilibrio, in questo momento, sta nella forza di tutta la rosa e nelle diverse possibilità di sopperire alle difficoltà tecniche della partita con soluzioni alternative. La squadra sta superando i problemi di influenza accusati nelle ultime due settimane, e nell'ultimo periodo è riuscita ad allenarsi in maniera piuttosto regolare. Un risultato positivo sarebbe importantissimo in termini di classifica ». Ylenia Pericati (Valsabbina Millenium Brescia)- « Olbia è un avversario ostico perché, come abbiamo potuto vedere all’andata, è una squadra che difende tanto e lotta su ogni palla. Ci aspetta una battaglia, da loro è sempre molto più complicato. Ci aspettiamo di andare là e lottare per portare a casa il risultato ». PROGRAMMA E ARBITRI 2ª GIORNATA DI RITORNO POOL PROMOZIONE-



Città Di Messina - Cremonaufficio Esperia Cremona Arbitri: Stancati, De Sensi

Bartoccini-Fortinfissi Perugia - Ipag S.Lle Ramonda Montecchio Arbitri: Faia, Adamo Cda Volley Talmassons Fvg - Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Pernpruner, Sabia



Omag-Mt San Giovanni In M.No - Tecnoteam Albese Volley Como Arbitri: Giglio, Grossi Lpm Bam Mondovì - Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: Pristerà, Cavicchi LA CLASSIFICA- Bartoccini-Fortinfissi Perugia 63 (22 – 2); Futura Giovani Busto Arsizio 59 (19 – 5); Citta’ Di Messina 53 (18 – 6); Cbf Balducci Hr Macerata 49 (18 – 6); Cda Volley Talmassons Fvg 47 (16 – 8); Cremonaufficio Esperia Cremona 45 (14 – 10); Omag-Mt San Giovanni In M.No 44 (15 – 9); Tecnoteam Albese Volley Como 43 (14 – 10); Lpm Bam Mondovi’ 37 (13 – 11); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 35 (14 – 10). PROGRAMMA E ARBITRI 1ª GIORNATA DI RITORNO POOL SALVEZZA-

Vtb Fcredil Bologna - Trasporti Bressan Offanengo Arbitri: Mannarino, Papapietro

Sirdeco Volley Pescara - Pallavolo C.B.L. Costa Volpino Arbitri: Marani, Bonomo

Volley Hermaea Olbia - Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Pescatore, Sumeraro Nuvolì Altafratte Padova - Orocash Picco Lecco Arbitri: Pazzaglini, Dell'Orso Narconon Volley Melendugno - Volley Soverato Arbitri: Autuori, Morgillo

LA CLASSIFICA- Trasporti Bressan Offanengo 36, Valsabbina Millenium Brescia 35, Orocash Picco Lecco 30, Narconon Volley Melendugno 26, Vtb Fcredil Bologna 25, Volley Hermaea Olbia 25, Volley Soverato 19, Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 17, Nuvolì Altafratte Padova 16, Sirdeco Volley Pescara 1.