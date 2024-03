Offanengo espugna il campo di Bologna

BOLOGNA-La prima giornata di ritorno della Pool Salvezza si apre con un secco 0-3 della Trasporti Bressan Offanengo in casa della VTB Fcredil Bologna. Tre punti che permettono alle ragazze di coach Bolzoni, recentemente confermato per la prossima stagione, di consolidare il primato della pool. Risultato pesante invece per le emiliane, invischiate nella lotta per non retrocedere: domani, contro Brescia, Olbia avrà infatti la possibilità del sorpasso.