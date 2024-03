Perugia sbanca Cremona a riconquista l'A1

ROMA- La notizia del weekend arriva dal PalaRadi: la Bartoccini-Fortinfissi Perugia, dopo un solo anno di Serie A2 Tigotà, torna nella massima categoria blindando matematicamente la testa della Pool Promozione con due giornate d’anticipo. Troppi i dieci punti di distacco sulla Futura Busto Arsizio, impegnata domani, lunedì 18 febbraio, nel posticipo contro l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio. I tre punti arrivano al termine dell’ennesima partita dominante delle umbre in stagione, contro una CremonaUfficio Esperia Cremona mai in grado di impensierire le avversarie se non in qualche momento del primo e del terzo set. MVP indiscussa la colombiana Montano Lucumì, autrice di 19 punti con il 50% di efficienza.

La premiazione della squadra di coach Giovi avverrà in occasione dell’ultima partita al PalaBarton contro l’Omag-Mt San Giovanni in M.no, sconfitta oggi 3-0 in Sicilia dalla Città di Messina. Prestazione importante per le ragazze di coach Bonafede, capaci di rimontare le romagnole guidate dall’ottima Nardo (17) e capitan Ortolani (12) sia nel secondo che nel terzo set. Oltre a Payne (17), in doppia cifra anche Battista (14) e l’MVP Rossetto (12). Nell’ultimo match della domenica, la Cda Volley Talmassons FVG spegne la LPM Bam Mondovì cedendo solo il terzo set e conquistando ufficialmente i Playoff. Mattatrici di serata l’MVP Populini e la centrale Eckl, entrambe con 17 punti a referto, uno in più della compagna Hardeman, mentre la migliore tra le pumine è capitan Grigolo (15). A festeggiare per il secondo giorno consecutivo dopo il successo contro Albese, è anche la CBF Balducci Hr Macerata che, grazie alle sconfitte di Cremona e San Giovanni, ottiene l’ultimo posto Playoff.

In Pool Salvezza tre punti per l’Orocash Picco Lecco, sempre più vicina alla salvezza. Contro la Sirdeco Volley Pescara, sono Cantaluppi (15) e Kadyrova (14) le migliori in campo. La prima della fila Trasporti Bressan Offanengo condanna invece alla retrocessione la Nuvolì Altafratte Padova: 3-0 delle neroverdi, con capitan Trevisan a quota 10. Vittoria esterna fondamentale per la Narconon Volley Melendugno, che espugna il PalaGeorge della Valsabbina Millenium Brescia: avanti 0-1 e poi sotto 2-1, le pugliesi mantengono la calma e la lucidità e prima pareggiano i conti sul 2-2, poi superano le giallonere 13-15 al tie-break. Senza Stival, è Rastelli la migliore in campo con 25 punti, ben sostenuta dai 28 equamente distribuiti della coppia Antignano-Maruotti, non bastano a coach Solforati capitan Pamio (15) e Torcolacci (14).

Nello sconto a distanza sull’orlo della retrocessione, la VTB Fcredil Bologna guadagna un prezioso punto sulla Volley Hermaea Olbia: le emiliane sorridono con l’1-3 in casa della Pallavolo C.B.L. Costa Volpino, le sarde devono invece ricorrere al tie-break per piegare un’ostica Volley Soverato. Al Pala Cbl, buona gara delle lombarde, che dopo aver vinto il terzo set mettono paura alle avversarie nel quarto: sul 21-17, ci pensa però l’MVP Tellaroli (25 punti totali) a ribaltare il risultato e a permettere alle ragazze di coach Alberti di gioire. In Calabria, la squadra di coach Guadalupi va invece sotto 2-1, prima del colpo di reni che le permette di dominare quarta frazione e tie-break finale: super Gannar da 16 punti accanto ad Adriano (21) e Partenio (18), per coach Guidetti 16 punti da Buffo e 14 Zuliani e Frangipane.

I TABELLINI-

POOL PROMOZIONE-

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA – BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA 0-3 (20-25 11-25 17-25)

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA: Balconati, Piovesan 7, Landucci 6, Taborelli 9, Rossini 4, Munarini 5, Gamba (L), Zorzetto, Coveccia, Felappi. Non entrate: Ferrarini, Scialanca (L), Turla’. All. Zanelli.

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Kosareva 4, Bartolini 7, Montano Lucumi 19, Traballi 10, Cogliandro 8, Ricci 1, Sirressi (L), Messaggi 2. Non entrate: Braida, Viscioni, Lillacci, Turini (L), Atamah. All. Giovi.

ARBITRI: Dell’Orso, Di Lorenzo.

Durata set: 23′, 20′, 22′; Tot: 65′.

MVP: Ivonee Montano Lucumi(Bartoccini Fortinfissi Perugia)

CITTA’ DI MESSINA – OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 3-0 (25-16 25-23 25-22)

CITTA’ DI MESSINA: Rossetto 12, Modestino 7, Galletti 1, Battista 14, Martinelli 6, Payne 17, Maggipinto (L), Ciancio. Non entrate: Michelini, Joly, Catania, Mearini, Ruggeri, Felappi. All. Bonafede.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Ortolani 12, Parini 7, Giacomello 5, Nardo 17, Consoli 7, Turco, Caforio (L), Ghibaudo 1, Meliffi, Salvatori. Non entrate: Cangini. All. Bertini.

ARBITRI: Di Bari, Traversa.

Durata set: 21′, 27′, 29′; Tot: 77′.

MVP: Aurora Rossetto (Città di Messina)

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG – LPM BAM MONDOVI’ 3-1 (25-15 25-16 21-25 25-20)

VOLLEY TALMASSONS FVG: Populini 17, Eckl 17, Eze 3, Hardeman 16, Costantini 9, Piomboni 13, Negretti (L), Kavalenka 1, Bole. Non entrate: Feruglio, Grazia, Gulich, Monaco (L). All. Barbieri.

LPM BAM MONDOVI’: Riparbelli 3, Allasia 1, Lux 11, Farina 11, Decortes 11, Grigolo 15, Tellone (L), Lapini, Manig. Non entrate: Pizzolato, Coulibaly, Marengo. All. Basso.

ARBITRI: Candeloro, Lorenzin.

Durata set: 23′, 24′, 29′, 26′; Tot: 102′.

MVP: Alessia Populini (Cda Volley Talmassons Fvg)

POOL SALVEZZA-

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 2-3 (14-25 25-21 25-23 20-25 13-15)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Brandi 1, Malik 3, Fiorio 10, Torcolacci 14, Scacchetti 3, Pamio 15, Pericati (L), Ratti 13, Babatunde 11, Bulovic 5. Non entrate: Tagliani (L), Pinetti, Veglia, Pinarello. All. Solforati.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Maruotti 14, Polesello 8, Rastelli 25, Santiago 9, Antignano 14, Caracuta 1, Oggioni (L), Campana 8, Favero 2, Courroux. Non entrate: Biesso, Stival. All. Napolitano.

ARBITRI: Mesiano, Marigliano.

Durata set: 22′, 30′, 27′, 27′, 17′; Tot: 123′.

MVP: Rachele Rastelli (Narconon Volley Melendugno)

PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO – VTB FCREDIL BOLOGNA 1-3 (16-25 21-25 25-16 23-25) –

PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO: Ghezzi 10, Agazzi 12, Rossi 2, Vicet Campos 20, Mazzoleni 10, Dell’orto 2, Gay (L), Boshnakova 11, Pacchiotti (L), Green. Non entrate: Lancini, Ebatombo, Agbortabi. All. Cominetti.

VTB FCREDIL BOLOGNA: Ristori 10, Neriotti 7, Tellaroli 24, Lotti 16, Tresoldi 5, Saccani 3, Laporta (L), Rossi 2, Bongiovanni, Taiani (L), Bovolo, Del Federico, Fiore. All. Alberti.

ARBITRI: Pasin, Fontini.

Durata set: 22′, 27′, 24′, 31′; Tot: 104′.

MVP: Nicole Tellaroli (Vtb Fcredil Bologna)

OROCASH PICCO LECCO – SIRDECO VOLLEY PESCARA 3-0 (25-19 25-16 25-14)

OROCASH PICCO LECCO: Kadyrova 14, Piacentini 9, Cantaluppi 15, Nardelli 11, Caneva 4, Sassolini 1, Barbagallo (L), Conti 4, Frigerio 3, Invernizzi. Non entrate: Mainetti (L), Morandi, Zojzi. All. Milano.

SIRDECO VOLLEY PESCARA: Cherepova 1, Falcone, Stellati 2, Bassi 17, El Mahi 6, Martinez Volskis 3, De Fabritiis (L), Casarotti. All. Pupi.

ARBITRI: Galletti, Russo.

Durata set: 25′, 22′, 23′; Tot: 70′.

MVP: Valentina Cantaluppi (Orocash Picco Lecco)

VOLLEY SOVERATO – VOLLEY HERMAEA OLBIA 2-3 (23-25 25-23 25-20 13-25 7-15)

VOLLEY SOVERATO: Buffo 16, Guzin 11, Romanin 2, Frangipane 14, Barbazeni 5, Zuliani 14, Vittorio (L), Coccoli 2, Orlandi. Non entrate: Tolotti. All. Guidetti.

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Adriano 21, Fontemaggi 5, Gannar 16, Schmit 3, Partenio 18, Marku, Blasi (L), Imamura 15, Anello 2, Orlandi 1, Civetta. All. Guadalupi.

ARBITRI: Guarneri, Chiriatti.

Durata set: 28′, 29′, 27′, 23′, 13′; Tot: 120′.

MVP: Islam Gannar (Hermaea Olbia)

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO – NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA 3-0 (25-22 25-21 25-19) –

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Abila De Paula 9, D’este 8, Martinelli 8, Trevisan 10, Taje’ 8, Bridi 5, Pelloni (L), Modesti 2, Sassolini 1, Parise, Compagnin, Tommasini. Non entrate: Lalinga (L), Sironi. All. Bolzoni.

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Bortolot 1, Rizzo 8, Fanelli 5, Wabersich 5, Trampus 9, Volpin 7, Masiero (L), Vega 2, Menegaldo 1, Cicolini 1, Pasa 1. Non entrate: Magnabosco, Pavei (L). All. Rondinelli.

ARBITRI: Tundo, Marani.

Durata set: 26′, 28′, 28′; Tot: 82′.

POOL PROMOZIONE-

I RISULTATI-

Cremonaufficio Esperia Cremona-Bartoccini-Fortinfissi Perugia 0-3 (20-25, 11-25, 17-25)

Futura Giovani Busto Arsizio-Ipag S.Lle Ramonda Montecchio Si gioca domani ore 20.00

Tecnoteam Albese Volley Como-Cbf Balducci Hr Macerata 0-3 (26-28, 20-25, 17-25) Giocata ieri

Citta’ Di Messina-Omag-Mt San Giovanni In M.No 3-0 (25-16, 25-23, 25-22)

Cda Volley Talmassons Fvg-Lpm Bam Mondovi’ 3-1 (25-15, 25-16, 21-25, 25-20)

LA CLASSIFICA-

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 69 (24 – 2) Matematicamente promossa in A1; Citta’ Di Messina 59 (20 – 6); Futura Giovani Busto Arsizio 59 (19 – 6); Cda Volley Talmassons Fvg 53 (18 – 8); Cbf Balducci Hr Macerata 52 (19 – 7); Tecnoteam Albese Volley Como 46 (15 – 11); Cremonaufficio Esperia Cremona 45 (14 – 12); Omag-Mt San Giovanni In M.No 44 (15 – 11); Lpm Bam Mondovi’ 40 (14 – 12); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 35 (14 – 11).

IL PROSSIMO TURNO- 24/03-2024 Ore 17.00-



Lpm Bam Mondovi’ – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Cremonaufficio Esperia Cremona – Futura Giovani Busto Arsizio Si gioca il 23/03/2024 Ore 17.00

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – Tecnoteam Albese Volley Como

Cbf Balducci Hr Macerata – Citta’ Di Messina

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Cda Volley Talmassons Fvg

POOL SALVEZZA-

I RISULTATI-

Valsabbina Millenium Brescia-Narconon Volley Melendugno 2-3 (14-25, 25-21, 25-23, 20-25, 13-15)

Pallavolo C.B.L. Costa Volpino-Vtb Fcredil Bologna 1-3 (16-25, 21-25, 25-16, 23-25)

Orocash Picco Lecco-Sirdeco Volley Pescara 3-0 (25-19, 25-16, 25-14)

Volley Soverato-Volley Hermaea Olbia 2-3 (23-25, 25-23, 25-20, 13-25, 7-15)

Trasporti Bressan Offanengo-Nuvoli’ Altafratte Padova 3-0 (25-22, 25-21, 25-19)

LA CLASSIFICA-

Trasporti Bressan Offanengo 42 (13 – 12); Valsabbina Millenium Brescia 39 (12 – 13); Orocash Picco Lecco 35 (12 – 13); Narconon Volley Melendugno 31 (9 – 16); Vtb Fcredil Bologna 28 (9 – 16); Volley Hermaea Olbia 27 (8 – 17); Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 20 (7 – 18); Volley Soverato 20 (7 – 18); Nuvoli’ Altafratte Padova 17 (5 – 20); Sirdeco Volley Pescara 1 (0 – 25).

IL PROSSIMO TURNO-24/03/2024 Ore 17.00



Pallavolo C.B.L. Costa Volpino – Valsabbina Millenium Brescia

Vtb Fcredil Bologna – Orocash Picco Lecco

Volley Hermaea Olbia – Sirdeco Volley Pescara

Narconon Volley Melendugno – Nuvoli’ Altafratte Padova

Trasporti Bressan Offanengo – Volley Soverato