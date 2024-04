Giorgia Meloni abbraccia le squadre femminili vincenti in Europa

ROMA- Emozioni a non finire per le squadre femminili italiane che quest'anno hanno dominato in Europa. Una delegazione di Chieri, che ha vinto la Cev Cup, di Novara, che ha trionfato nella Challenge Cup, di Conegliano e Milano, che si contenderanno la Champions League, è stata ospite a Palazzo Chigi della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un’occasione straoridinaria per celebrare il settimo triplete della storia in Europa delle squadre della Serie A femminile, già detentrici della CEV Challenge Cup (Novara) e della CEV Volleyball Cup (Chieri) in attesa della Super Final di CEV Champions League tra Conegliano e Milano, in programma il 5 maggio ad Antalya, Turchia. Presenti anche il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Presidente del Coni Giovanni Malagò, il Presidente della FIPAV Giuseppe Manfredi e il Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile Mauro Fabris.