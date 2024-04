La Futura la spunta in volata in Gara 1 di semifinale con Macerata

CASTELLANZA (VARESE)- Alla fine, dopo quasi due ore di gioco, la spunta la Futura Giovani Busto Arsizio al tie break 3-2 (25-16; 25-23; 17-25; 14-25;15-12) contro una CBF Balducci Macerata che sotto di due set trova la forza per rimontare rimettendo il risultato in discussione, prima di arrendersi al tie break.

Questa la sintesi di Gara 1 delle semifinali Play Off che mette a confronto due corazzate del campionato di A2 Femminile, entrambe con l'obiettivo di centrare la promozione in A1. Ma è soltanto il primo round l'esito della serie, che ora vede in vantaggio le 'cocche', ma che è ancora tutta da giocare

Una gara infinita che ha visto spuntarla Tonello e compagne, dopo due set giocati praticamente alla perfezione e le ragazze di Carancini cresciute dal terzo set in poi picchiando forte al servizio (10 ace realizzati) facendo inceppare i meccanismi bustocchi. Serve dunque il quinto set per decretare un vincitore ed è la Futura a riprendere coraggio e consapevolezza nei propri mezzi, trascinata da Zanette (mvp con 25 punti) per mettere così le mani su una vittoria fondamentale.

Corre il brivido lungo la schiena degli oltre 800 presenti nella splendida cornice del PalaBorsani, che tuttavia risulta solo momentaneo perché la fortezza biancorossa resta ancora inviolata.

Un successo non solo per il team sul campo ma anche per l’evento che ha preceduto l’inizio dell’incontro, il primo Teddy Bear Toss realizzato dalla società biancorossa, infatti, ha portato a raccogliere oltre 230 peluche che verranno donati alla comunità educativa Orso Baloo dell’associazione Il Piccolo Principe di Busto Arsizio.

La Futura chiude dunque al meglio una settimana travagliata che si è chiusa con il brutto infortunio alla caviglia di Conceicao che ha ridotto le scelte a disposizione di coach Beltrami.

Macerata, dalla parte opposta, disputa una gara dai due volti crescendo però a dismisura nel corso della sfida con una super Bolzonetti (26 punti con 5 ace), trovando anche soluzioni alternative con l’ingresso di Dzakovic e Broekstra.

La Futura approccia alla perfezione la gara e, trascinata subito da una super Cvetnic, inchioda Macerata in avvio piazzando subito il doppio vantaggio e tenendo il passo (8-4; 10-5; 16-8). Le maceratesi non riescono a trovare il ritmo e subiscono lo schiaffo non riuscendo a reagire. Le cocche non sbagliano nulla o quasi gestendo il gap e sferrando il colpo del ko alla seconda delle nove chance a disposizione (25-16). Nella seconda frazione Macerata prova a reagire cambiando le sue pedine con l’ingresso in campo di Dzakovic e Broekstra che danno maggiore equilibrio al gioco al posto di Stroppa e Civitico. Le arancionere reggono bene l’urto e sanno soffrire rimanendo in carreggiata e giocandosi il tutto per tutto. La svolta a metà set quando Bonvicini difende l’impossibile e Cvetnic concretizza l’allungo decisivo (17-13). Non è tutto fatto però perché Macerata a testa bassa non molla e ricostruisce ancora una volta centrando parità e sorpasso sul turno dai 9metri di capitan Fiesoli (20-22). Si decide tutto nel finale in cui la Futura si prende due chance per il doppio vantaggio nel conto dei set ed è cinica a sufficienza da chiudere alla seconda con Zanette (25-23).

Non vuole chiudere qui la gara la squadra marchigiana che parte con il piede giusto nel terzo parziale e prova a dettare il ritmo del gioco (7-13). Si inceppano i meccanismi offensivi biancorossi e la CBF non perdona andando in fuga totale (8-18), nonostante i tentativi di coach Beltrami di rimescolare le carte con Bresciani e Bosso in campo. Con oltre dieci lunghezze di margine le arancionere amministrano prendendosi il set al primo dei sette set ball a disposizione (17-25). Le maceratesi sembrano aver trovato la quadra e, sull’onda dell’entusiasmo partono con il piede sull’acceleratore anche nel quarto set (1-5; 4-10). Le maceratesi non se lo fanno dire due volte inchiodando letteralmente al palo le padrone di casa che non trovano più la via della resurrezione (6-17). Cala l’intensità e la squadra bustocca perde la bussola subendo il colpo e non riuscendo più a rimarginare la ferita. Macerata di contro ci crede mettendoci il cuore e tirando fuori gli artigli. Con dieci set ball a disposizioni le arancionere si prendono il tiebreak capitalizzando subito alla prima chance (14-25).

Al quinto sono le biancorosse a partire meglio e fissare il doppio vantaggio anche al giro di boa (8-6). Continua la corsa delle cocche che tengono le redini e con tre chance a disposizione capitalizzano scrivendo la parola fine alla gara sul 15-12.

Appuntamento ora subito a mercoledì quando a Macerata andrà in scena gara-2.

Coach Beltrami, orfano di Conceicao, ripropone il sestetto con Monza in regia in diagonale con Zanette, Tonello e Rebora al centro, Pomili – Cvetnic in banda, Bonvicini libero.

Dalla parte opposta coach Carancini fa lo stesso partendo con Bonelli in regia opposta a Stroppa, Civitico – Mazzon coppia centrale, capitan Fiesoli – Bolzonetti in banda, Bresciani libero.

Botta e risposta ad inizio match che si interrompe sul 5-3 con il muro di Tonello. Passa Pomili e la Futura prova ad allungare (8-4). Tiene il ritmo la squadra di casa che non permette alle ospiti di rientrare (10-5; 12-7). Non sbaglia nulla Zanette che firma in diagonale il 14-8. Bolzonetti trova l’ace dai 9 metri che prova a tenere in carreggiata le sue (17-10). Bomba in pipe della numero 14 di casa per il +8 (19-11). Rebora al centro tiene le cocche ampiamente a distanza (22-14). Nel finale il tocco a muro di Monza regala la bellezza di nove set ball alla squadra di casa (24-14). La chiude la Futura alla seconda occasione (25-16).

Ancora punto a punto iniziale alla ripresa del gioco che si protrae fino al 4-4. Ingresso in campo di Dzakovic al posto di Stroppa tra le fila ospiti (5-4). Finisce out l’attacco al centro di Mazzon e salgono a tre le lunghezze di margine (9-6). Trova le mani Bolzonetti e le arancionere tornano a -1 (10-9). Inarrestabile Cvetnic che piazza il mani out del 13-10. Torna tutto in equilibrio sull’ace di Bonelli (13-13). Doppio murone su Dzakovic per il nuovo allungo biancorosso (16-13). Macerata ci crede e macina punti ristabilendo la parità e anche sorpasso (20-22). Immediata la risposta biancorossa con Zanette (23-22). Ci pensa la solita Cvetnic a mettere a terra il pallone che vale due set ball (24-22). Buona la seconda con Zanette che fissa il 25-23.

Nel terzo set primo mini break in favore delle marchigiane avanti 4-7 in avvio. Doppio errore di Zanette e le ospiti restano avanti (7-11). Affonda anche Fiesoli in diagonale e la corsa di Macerata non si ferma (7-13). Ingresso in campo per Bosso tra le biancorosse (8-14). Si inceppano i meccanismi offensivi delle padrone di casa e Macerata mette la firma sul doppiaggio (8-16). Cambio anche in regia per la Futura con Bresciani in campo. Fuga totale delle ospiti (9-21). Bosso suona la carica dai 9 metri facendo risollevare la testa alle sue (14-22). Ci pensa Fiesoli a mettere a terra il pallone che vale sette set ball (17-24). La chiude Macerata alla prima con il pallone sull’asta di Zanette (17-25).

Sull’onda dell’entusiasmo partono bene le ospiti nel quarto parziale, avanti 0-3 in avvio. Trova il lungo linea Dzakovic e piazza l’ace Bolzonetti per il +5 (2-7). Finisce out il pallone attaccato da Cvetnic e il gap inizia a farsi consistente (4-10). Ace di Broekstra su Cvetnic ed è pesante il +8 (4-12). Ingresso in campo ancora per Bosso al posto di Cvetnic. Fast di Mazzon che va a segno e resta a distanza di sicurezza la squadra marchigiana (6-15). Sbatte sul muro l’attacco di Dzakovic e coach Carancini chiama le sue a rapporto (11-18). Alla ripresa la doppietta di Bolzonetti fissa l’11-20. Nel finale ci pensa il primo tempo di Broekstra a concedere dieci set ball (14-24). Buona la prima con la palla out di Rebora che vale il tie break 14-25.

Nel tie break primo mini break delle biancorosse (4-2). Tiene stretto il +2 la squadra di casa sulla palla out di Fiesoli (7-5). Battaglia interminabile per il punto messo a terra da Zanette che vale il 9-6. Ci credono ancora le ospiti di nuovo a -1 con il muro di Bonelli (9-8). Murone di Furlan su Bolzonetti e la Futura si avvicina all’obiettivo (12-9). Lungolinea di Zanette che vale tre match ball (14-11). Buona la seconda con ancora la numero 9 di casa che scrive la parola fine (15-12).

I PROTAGONISTI-

Alessandro Beltrami (Allenatore Futura Giovani Busto Arsizio)- « Nei playoff conta solo vincere, brave perché era facile lasciarsi andare dopo l’aggressione del terzo e quarto set. Macerata ha giocato davvero bene soprattutto al servizio e noi abbiamo fatto un po’ fatica. Devo ammettere che non è stata una settimana semplicissima complice anche l’infortunio di Lana. Bene perché alla fine nel quinto set abbiamo capito come interpretarlo con la giusta convinzione. Adesso si torna in campo per la terza volta e dovremo essere ancora noi. Un po’ irreale pensare di poter tenere sempre il ritmo del primo set, il problema è sopportare anche quando non riusciamo a farlo e dobbiamo un po’ gestire questa cosa reagendo in fretta. Spero di portare anche fuori casa le nostre qualità cercando di farlo al meglio ».

Alessia Fiesoli (Cbf Balducci Hr Macerata)- « È stata una gara dai due volti, nei primi due set ci hanno messo veramente in difficoltà e noi non siamo riusciti a esprimere il nostro gioco. Per noi è stata una reazione veramente importante quella nel terzo e quarto set, dove abbiamo espresso veramente un livello altissimo della nostra pallavolo. Il tie break è sempre un terno al lotto, purtroppo sono 15 punti dove anche un piccolo errore vale tantissimo e noi abbiamo sbagliato qualche occasione di troppo. Sono molto orgogliosa della squadra, ha veramente espresso un bell’atteggiamento, una bella energia. Era questo che noi ci eravamo dette in spogliatoio. Quindi siamo pronte per Gara 2, vogliamo dire ancora la nostra in questi Playoff ».

IL TABELLINO-

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO – CBF BALDUCCI HR MACERATA 3-2 (25-16 25-23 17-25 14-25 15-12)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Pomili 10, Rebora 7, Monza 1, Cvetnic 15, Tonello 9, Zanette 24, Bonvicini (L), Bosso 4, Furlan 3, Bresciani. Non entrate: Del Core, Citterio (L), Osana. All. Beltrami.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Fiesoli 14, Mazzon 16, Bonelli 4, Bolzonetti 25, Civitico, Stroppa 1, Bresciani (L), Broekstra 7, Dzakovic 4. Non entrate: Masciullo, Vittorini, Quarchioni, Morandini (L). All. Carancini.

ARBITRI: Pristera’, Pasin.

Durata set: 21′, 29′, 24′, 23′, 17′; Tot: 114′.

MVP: Elisa Zanette (Futura Giovani Busto Arsizio)

IL TABELLINO-

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO – CBF BALDUCCI HR MACERATA 3-2 (25-16 25-23 17-25 14-25 15-12)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Pomili 10, Rebora 7, Monza 1, Cvetnic 15, Tonello 9, Zanette 24, Bonvicini (L), Bosso 4, Furlan 3, Bresciani. Non entrate: Del Core, Citterio (L), Osana. All. Beltrami.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Fiesoli 14, Mazzon 16, Bonelli 4, Bolzonetti 25, Civitico, Stroppa 1, Bresciani (L), Broekstra 7, Dzakovic 4. Non entrate: Masciullo, Vittorini, Quarchioni, Morandini (L). All. Carancini.

ARBITRI: Pristera’, Pasin.

Durata set: 21′, 29′, 24′, 23′, 17′; Tot: 114′.

MVP: Elisa Zanette (Futura Giovani Busto Arsizio)