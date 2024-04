Clamorosa rimonta di Talmassons a Messina da 2-0 a 2-3

MESSINA -Decisamente un grande inizio di Playoff Serie A2 Tigotà : dopo il tie-break di ieri al PalaBorsani, altri cinque set oggi, domenica 7 aprile, per decidere la vincente di Gara 1 tra la Città di Messina e la Cda Volley Talmassons FVG. A fare festa, dopo poco meno di tre ore di scambi serrati, le friulane, che passano in vantaggio nella Serie e si conquistano la possibilità di accedere alla Finale Promozione nella Gara 2 in casa della prossima settimana.

Lo svolgimento del confronto è di quelli che verranno ricordati. La squadra di coach Bonafede parte in maniera convincente, guidata da una Payne in grande spolvero (26 punti a fine partita) e da una Battista (18) molto concreta, che portano sul 2-0 le padrone di casa. L’entusiasmo del pubblico non sembra spegnersi neanche dopo il 2-1 ospite, perché il quarto set comincia con Messina avanti, in grado di portarsi persino a +5 su un confortante 21-16. Niente di più sbagliato: Talmassons reagisce furiosamente e prima pareggia i conti, poi effettua il sorpasso sul 25-27 che porta al 2-2. Il tie-break è un testa a testa emozionante che alla fine, sempre sul finale, vede la squadra di coach Barbieri avere la meglio 13-15, per un successo inaspettato che regala il potenziale match point casalingo davanti al pubblico di Lignano Sabbiadoro. MVP una fantastica Negretti, che guida le sue compagne volando da una parte all’altra del campo. Davanti poi, ci pensano le solite: 21 punti per Hardeman, 17 per Eckl (5 muri), 15 per Populini e 14 per Costantini (4 muri).

I PROTAGONISTI-

Fabio Bonafede (Allenatore Città Di Messina)- « Dividerei la gara in tre fasi. Complimenti prima di tutto a Talmassons che non si è arresa mai. Questi sono i playoff che loro giocano per il terzo anno consecutivo. La mia squadra oggi ha lottato; ho chiesto tanto orgoglio, abbiamo avuto i palloni per chiudere e ci sono state responsabilità individuali, errori che con l'esperienza non si commettono. Le ragazze hanno dato tanto. Il terzo capitolo lo dedico agli arbitri che, in ogni decisione dubbia - accompagnata di Modestino, Hardeman che pesta la linea dei tre metri e non viene ravvisata - ha assegnato a loro il punto. Rimprovero responsabilità individuali e non di squadra. Il salto dalla A2 alla A1 è un passo molto importante, accelerarlo non fa bene; serve, invece, una crescita costante. I progetti si devono sviluppare senza fare passi troppo grandi. Possiamo fare tutte le imprese che vogliamo, ma se non siamo seguiti dalla stampa il grande pubblico non conoscerà mai quello che facciamo. Lavoriamo tutti insieme, noi sul campo e voi sui media. In vista di gara 2 bisognerà lavorare; i cinque set li hanno giocati anche loro che dovranno fare il viaggio di ritorno a Talmassons, come noi affrontare la trasferta ».



Julia Kavalenka (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Venendo qui sapevamo che non sarebbe stata una gara facile. Non abbiamo iniziato con il piede giusto e penso che la nostra squadra possa puntare su tutta la rosa; siamo tutte sempre concentrate sul campo. Messina è scomparsa e noi siamo state brave ad approfittarne e non mollare. È sempre bello giocare in un palazzetto e un'atmosfera così; mi gasa tanto. Si sa bene che in casa si gioca meglio rispetto che in trasferta ».

IL TABELLINO-

CITTA' DI MESSINA - CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 2-3 (25-21 25-15 23-25 25-27 13-15)

CITTA' DI MESSINA: Joly 11, Modestino 14, Galletti 2, Battista 18, Martinelli 7, Payne 26, Maggipinto (L), Rossetto 8, Catania 3. Non entrate: Ciancio, Michelini, Mearini, Versace (L), Felappi. All. Bonafede.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Populini 15, Eckl 17, Eze 5, Hardeman 21, Costantini 14, Piomboni 3, Negretti (L), Kavalenka 6, Bole. Non entrate: Monaco (L), Feruglio, Grazia. All. Barbieri. ARBITRI: Gaetano, Palumbo.

Durata set: 26', 26', 36', 38', 21'; Tot: 147'.

MVP: Beatrice Negretti (Cda Volley Talmassons)